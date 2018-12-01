Стадион: Nature Energy Park
1:0
Первый тайм: 31'
1:0
18' ГолКадри Башким
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Первый тайм
29'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
27'
Удар от ворот произведет Оденсе
27'
Фишер Сандер делает длинную передачу вперед
26'
Лаурсен Райан из команды Оденсе играет слишком грубо. Гурийе Нинос оказался на газоне.
25'
25'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает неудачный навес.
24'
Кадри Башким нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Оденсе начинает контратаку
24'
Судья сигнализирует, что Джанус Драчманн из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Morten Brander Knudsen
23'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Клеве Троэльс из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
22'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Джанус Драчманн оказался на газоне.
22'
22'
Нильсен Каспер из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
21'
21'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
20'
Кадри Башким из команды Оденсе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
20'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает передачу одноклубнику.
20'
Клеве Троэльс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
20'
Судья сигнализирует, что Гурийе Нинос из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Лаурсен Райан
19'
18'
Лаурсен Райан сделал результативную передачу.
18'
Г О О О О Л - Кадри Башким из команды Оденсе забил гол! Легко это для такого игрока, как Кадри Башким
18'
Лаурсен Райан из команды Оденсе сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
18'
Julius Eskesen нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
17'
Джанус Драчманн из команды Оденсе подал угловой слева.
17'
Кадри Башким из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Оденсе начинает контратаку
17'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
15'
Нильсен Каспер из команды Оденсе в офсайде
15'
Лунд Марко делает длинную передачу вперед
15'
Sebastian Czajkowski наказан за толчок Клеве Троэльс
14'
14'
13'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
13'
Хелениус Никлас из команды Оденсе в офсайде
13'
Опасность! Джанус Драчманн из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
12'
12'
Кадри Башким из команды Оденсе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
Клеве Троэльс из команды Оденсе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
12'
12'
11'
11'
10'
Хелениус Никлас из команды Оденсе в офсайде
10'
Кадри Башким из команды Оденсе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
10'
10'
Нильсен Каспер из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
10'
10'
Клеве Троэльс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Судья сигнализирует, что Benjamin Lund из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Хелениус Никлас
9'
Soeren Henriksen из команды Вендсиссель хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
9'
Тверсков Йеппе делает длинную передачу вперед
8'
7'
7'
Лаурсен Райан из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
6'
5'
5'
Гости сейчас реально начинают давить соперника
5'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
4'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Гурийе Нинос из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
Benjamin Lund из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
3'
2'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
2'
Benjamin Lund из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
2'
1'
Тверсков Йеппе наказан за толчок Sebastian Czajkowski
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Вендсиссель начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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