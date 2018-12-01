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Стадион:
Оденсе
1:0
Первый тайм: 31'
Вендсиссель
0'
1:0
18' Гол
Кадри Башким
31'
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Первый тайм
29'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Удар от ворот произведет Оденсе
27'
Фишер Сандер делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
26'
Лаурсен Райан из команды Оденсе играет слишком грубо. Гурийе Нинос оказался на газоне.
25'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
25'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает неудачный навес.
24'
Кадри Башким нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Оденсе начинает контратаку
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Джанус Драчманн из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Morten Brander Knudsen
23'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Клеве Троэльс из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
22'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Джанус Драчманн оказался на газоне.
22'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Нильсен Каспер из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
21'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
20'
Кадри Башким из команды Оденсе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
20'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает передачу одноклубнику.
20'
Клеве Троэльс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Гурийе Нинос из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Лаурсен Райан
19'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Лаурсен Райан сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Кадри Башким из команды Оденсе забил гол! Легко это для такого игрока, как Кадри Башким
18'
Лаурсен Райан из команды Оденсе сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
18'
Julius Eskesen нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Джанус Драчманн из команды Оденсе подал угловой слева.
17'
Кадри Башким из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Оденсе начинает контратаку
17'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Офсайд
15'
Нильсен Каспер из команды Оденсе в офсайде
15'
Лунд Марко делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
15'
Sebastian Czajkowski наказан за толчок Клеве Троэльс
14'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
14'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
Офсайд
13'
Хелениус Никлас из команды Оденсе в офсайде
13'
Опасность! Джанус Драчманн из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
12'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Кадри Башким из команды Оденсе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
Клеве Троэльс из команды Оденсе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
12'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
10'
Хелениус Никлас из команды Оденсе в офсайде
10'
Кадри Башким из команды Оденсе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
10'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Нильсен Каспер из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
10'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Клеве Троэльс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Benjamin Lund из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Хелениус Никлас
9'
Soeren Henriksen из команды Вендсиссель хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
9'
Тверсков Йеппе делает длинную передачу вперед
8'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Лаурсен Райан из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Гости сейчас реально начинают давить соперника
5'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Гурийе Нинос из команды Вендсиссель подал угловой слева.
4'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Гурийе Нинос из команды Вендсиссель подал угловой слева.
4'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Гурийе Нинос из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Гурийе Нинос из команды Вендсиссель подал угловой слева.
3'
Benjamin Lund из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
2'
Benjamin Lund из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
2'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
1'
Тверсков Йеппе наказан за толчок Sebastian Czajkowski
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Вендсиссель начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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