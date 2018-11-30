  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Португалия
  5. Примейра-лига
PariMatch
Стадион:
Санта-Клара
1:1
Первый тайм: 16'
Белененсеш
0'
1:0
6' Пенальти
Осама Рашид
1:1
12' Гол
Сассо Венсан
16'
Первый тайм
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Сассо Венсан бьет в цель!
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Осама Рашид из команды Санта-Клара забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Sao Miguel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/32 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Бельгия: Первый дивизион B
Бельгия: Первый дивизион А
Голландия: Первый дивизион
Испания: Сегунда
Италия: Серия B
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Уэльс: Премьер-лига
Франция: Лига 2
Франция: Насьональ
Швейцария: Челлендж Лига
Шотландия: .Чемпионшип


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация