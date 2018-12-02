  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Голландия
  5. Эредивизие
Winline
Стадион:
Гронинген
1:1
Первый тайм: 26'
НАК Бреда
0'
1:0
7' Гол
Махи Мимаун
13' Желтая карточка
Те Вирик Мик
1:1
16' Гол
Росхёвел Микхал
26'
Первый тайм
25'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
25'
Отличный пас сделал Доан Рицу из команды Гронинген. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
25'
Махи Мимаун из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
24'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда в офсайде
24'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
23'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
23'
Хабот Юлиан из команды Гронинген хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
23'
Jethro Mashart из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
22'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
22'
Хандверкер Тим из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
21'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
21'
Хрустиц Айдин из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
20'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
НАК Бреда контролирует мяч.
18'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
18'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
17'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Описание гола
16'
Г О О О О Л! - Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда забивает благодаря рикошету.
16'
После штрафного удара,который нанес Корте Джованни мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
16'
Матч возобновлен
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Желтая карточка
13'
Те Вирик Мик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Росхёвел Микхал
Угловой
12'
Рейс Людовит из команды Гронинген разыграл угловой с левого угла.
12'
Хороший удар издали нанес Доан Рицу, но отличный сейв сделал Ван Лир Бенжамин. Угловой.
12'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Доан Рицу
11'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
10'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Гронинген контролирует мяч.
8'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Доан Рицу сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Махи Мимаун изменил счет на табло!
7'
Доан Рицу из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
6'
Jethro Mashart из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
Фол, нарушение
5'
Хрустиц Айдин наказан за толчок Jethro Mashart
4'
Гронинген контролирует мяч.
3'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
2'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
1'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда в офсайде
1'
Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Гронинген начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/32 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австрия: Бундеслига
Бельгия: Первый дивизион B
Болгария: Первая профессиональная лига
Греция: Суперлига
Дания: Суперлига Дании
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион
Люксембург: Национальный дивизион
Марокко: Ботола
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Первая лига
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Словения: Первая лига
Турция: Первая лига Турции
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Шотландия: Кубок лиги (Финал)

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация