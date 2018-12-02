Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadion
1:0
7' ГолМахи Мимаун
13' Желтая карточкаТе Вирик Мик
1:1
16' ГолРосхёвел Микхал
Первый тайм
25'
25'
25'
Махи Мимаун из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
24'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда в офсайде
24'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
23'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
23'
Хабот Юлиан из команды Гронинген хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
23'
Jethro Mashart из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
22'
22'
Хандверкер Тим из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
21'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
21'
Хрустиц Айдин из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
20'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
НАК Бреда контролирует мяч.
18'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
18'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
17'
16'
Г О О О О Л! - Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда забивает благодаря рикошету.
16'
После штрафного удара,который нанес Корте Джованни мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
16'
Матч возобновлен
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
13'
Те Вирик Мик получил желтую карточку от судьи
13'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Росхёвел Микхал
12'
Рейс Людовит из команды Гронинген разыграл угловой с левого угла.
12'
Хороший удар издали нанес Доан Рицу, но отличный сейв сделал Ван Лир Бенжамин. Угловой.
12'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
11'
Судья сигнализирует, что Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Доан Рицу
11'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
10'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
9'
9'
9'
Гронинген контролирует мяч.
8'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Доан Рицу сделал результативную передачу.
7'
Г О О О О Л - Махи Мимаун изменил счет на табло!
6'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
6'
Jethro Mashart из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
5'
Хрустиц Айдин наказан за толчок Jethro Mashart
4'
Гронинген контролирует мяч.
3'
2'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
2'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда в офсайде
1'
Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Гронинген начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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