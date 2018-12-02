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Стадион:
Боавишта
0:0
Перерыв
Порту
0'
25' Желтая карточка
Карраса Моура
45' Желтая карточка
Нерис
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Нерис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Карраса Моура получил желтую карточку от судьи
17'
Боавишта делает замену. Обиора Нванкво уходит с поля, а Мандьянг Идрисса выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bessa XXI. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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