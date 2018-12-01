  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Португалия
  5. Примейра-лига
Winline
Стадион:
Маритиму
0:1
Второй тайм: 90'
Витория Сетубал
0'
23' Желтая карточка
Дьедеррик Жоэль
59' Желтая карточка
Ману Луиш Мигель
0:1
85' Гол
Менди Фредерик
90'
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Или установите мобильное приложение на Android
Второй тайм
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Менди Фредерик бьет в цель!
83'
Сетубал делает замену. Микаэл Рубен уходит с поля, а Валенте Нуну II выходит на его замену.
75'
Сетубал делает замену. Перейра Илдеберту уходит с поля, а Кадис Хондер выходит на его замену.
74'
Маритиму делает замену. Вукович Йосип уходит с поля, а Клебер Жан выходит на его замену.
68'
Маритиму делает замену. Валенте Рикарду уходит с поля, а Баррера Леандро выходит на его замену.
60'
Маритиму делает замену. Дьедеррик Жоэль уходит с поля, а Пиньо Родриго выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Ману Луиш Мигель получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
23'
Дьедеррик Жоэль получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Maritimo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/32 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австрия: Бундеслига
Бельгия: Первый дивизион B
Бельгия: Первый дивизион А
Болгария: Первая профессиональная лига
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Греция: Суперлига
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Иордания: Премьер-лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа B)
Кипр: Первый дивизион
Марокко: Ботола
Польша: Второй дивизион
Польша: Экстракласса
Сербия: Суперлига
Словения: Первая лига
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Швейцария: Челлендж Лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация