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Winline
Стадион:
Бенфика
2:0
Второй тайм: 58'
Фейренсе
0'
4' Желтая карточка
Силва Рафа
31' Желтая карточка
Коджо Кассэ
35' Желтая карточка
Joao Silva III
1:0
49' Гол
Жонас Оливейра
49' Желтая карточка
Жонас Оливейра
2:0
57' Гол
 58'
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Второй тайм
Желтая карточка
49'
Жонас Оливейра получил желтую карточку от судьи
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Жонас Оливейра бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Жоао Силва получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Коджо Кассэ получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
4'
Силва Рафа получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Luz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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