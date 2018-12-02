  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Португалия
  5. Примейра-лига
Winline
Стадион:
Шавиш
0:1
Первый тайм: 41'
Витория Гимарайнш
0'
0:1
36' Гол
Давидсон
41'
Первый тайм
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Давидсон бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/32 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Бельгия: Первый дивизион А
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Гватемала: Лига Насьонал: Апертура (1/4 финала)
Греция: Суперлига
Дания: Суперлига Дании
Испания: Сегунда
Италия: Серия C (Группа A)
Мексика: Лига MX Апертура: Плей-офф (1/4 финала)
Польша: Экстракласса
Румыния: Первая лига
Сербия: Суперлига
Эквадор: Серия A: Клаусура

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация