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Winline
Стадион:
Риу Аве
1:3
Второй тайм: 77'
Спортинг Л
0'
0:1
8' Гол
Фернандеш Бруну
1:1
12' Гол
Шмидт Жоао
15' Желтая карточка
Акунья Маркос
1:2
23' Гол
Дост Бас
29' Желтая карточка
Гудель Неманья
48' Желтая карточка
Коатес Себастьян
56' Желтая карточка
Дост Бас
59' Желтая карточка
Шмидт Жоао
60' Желтая карточка
Боревкович Тони
64' Желтая карточка
Диаби Абдулай
1:3
72' Гол
Кабрал Жоване
77'
Второй тайм
76'
Риу Аве делает замену. Жунио уходит с поля, а Габриэльзиньо выходит на его замену.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Кабрал Жоване бьет в цель!
69'
Спортинг Л делает замену. Диаби Абдулай уходит с поля, а Кабрал Жоване выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Диаби Абдулай получил желтую карточку от судьи
61'
Спортинг Л делает замену. Акунья Маркос уходит с поля, а Жефферсон Насименто выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Боревкович Тони получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
59'
Шмидт Жоао получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
56'
Дост Бас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
48'
Коатес Себастьян получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
29'
Гудель Неманья получил желтую карточку от судьи
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Дост Бас бьет в цель!
Желтая карточка
15'
Акунья Маркос получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Шмидт Жоао бьет в цель!
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Фернандеш Бруну бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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