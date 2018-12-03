Стадион: Эштадиу ду Риу Аве
1:3
Второй тайм: 77'
0:1
8' ГолФернандеш Бруну
1:1
12' ГолШмидт Жоао
15' Желтая карточкаАкунья Маркос
1:2
23' ГолДост Бас
29' Желтая карточкаГудель Неманья
48' Желтая карточкаКоатес Себастьян
56' Желтая карточкаДост Бас
59' Желтая карточкаШмидт Жоао
60' Желтая карточкаБоревкович Тони
64' Желтая карточкаДиаби Абдулай
1:3
72' ГолКабрал Жоване
Второй тайм
76'
Риу Аве делает замену. Жунио уходит с поля, а Габриэльзиньо выходит на его замену.
72'
Г О О О О Л - Кабрал Жоване бьет в цель!
69'
Спортинг Л делает замену. Диаби Абдулай уходит с поля, а Кабрал Жоване выходит на его замену.
64'
Диаби Абдулай получил желтую карточку от судьи
61'
Спортинг Л делает замену. Акунья Маркос уходит с поля, а Жефферсон Насименто выходит на его замену.
60'
Боревкович Тони получил желтую карточку от судьи
59'
Шмидт Жоао получил желтую карточку от судьи
56'
Дост Бас получил желтую карточку от судьи
48'
Коатес Себастьян получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Гудель Неманья получил желтую карточку от судьи
23'
Г О О О О Л - Дост Бас бьет в цель!
15'
Акунья Маркос получил желтую карточку от судьи
12'
Г О О О О Л - Шмидт Жоао бьет в цель!
8'
Г О О О О Л - Фернандеш Бруну бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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