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Стадион:
Авиш
1:1
Второй тайм: 52'
Насьонал Мадейра
0'
2' Желтая карточка
Diogo Coelho I
0:1
21' Гол
Гонсалвеш Витор
28' Желтая карточка
Фаринья Луис
1:1
32' Гол
Родригеш Карлуш
35' Желтая карточка
Хамзауи Окача
50' Желтая карточка
Калинди
52'
Второй тайм
Желтая карточка
50'
Калинди получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Хамзауи Окача получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Родригеш Карлуш бьет в цель!
Желтая карточка
28'
Фаринья Луис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Гонсалвеш Витор бьет в цель!
Желтая карточка
2'
Diogo Coelho получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do CD Aves. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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