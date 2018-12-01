  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Португалия
  5. Примейра-лига
Winline
Стадион:
Брага
2:0
Перерыв
Морейренсе
0'
7' Желтая карточка
Франсержио Родригес
1:0
12' Пенальти
Эдуарду Уилсон
12' Желтая карточка
Абархоун Мохамед
2:0
25' Гол
Паулинью Жуан
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Паулинью Жуан бьет в цель!
Желтая карточка
12'
Абархоун Мохамед получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Эдуарду Уилсон из команды Брага забивает с точки!
Желтая карточка
7'
Франсержио Родригес получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Braga. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/32 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Бельгия: Первый дивизион B
Бельгия: Первый дивизион А
Бразилия: Серия A
Испания: Сегунда
Италия: Серия C (Группа B)
Польша: Экстракласса
Уэльс: Премьер-лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация