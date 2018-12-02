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Стадион:
Портимоненсе
3:1
Второй тайм: 52'
Тондела
0'
0:1
1' Гол
Шавьер Антониу
1:1
13' Пенальти
Паулиньо Пауло
16' Желтая карточка
Монтейру Бруну
2:1
29' Гол
Мартинес Джексон
44' Желтая карточка
Поссиньоло Лукас
3:1
45' Гол
Накацзима Шоя
47' Желтая карточка
Томане Антониу
52'
Второй тайм
Желтая карточка
47'
Томане Антониу получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Накацзима Шоя бьет в цель!
Желтая карточка
44'
Поссиньоло Лукас получил желтую карточку от судьи
36'
Тондела делает замену. Монтейру Бруну уходит с поля, а Мендеш Жоау выходит на его замену.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Мартинес Джексон бьет в цель!
Описание гола
26'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Паулиньо Пауло из команды Портимоненсе забивает с точки!
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Шавьер Антониу бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Portimonense. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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