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PariMatch
Стадион:
Ризеспор
0:0
Первый тайм: 17'
Анкарагюджю
0' 17'
Первый тайм
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni Rize Sehir Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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