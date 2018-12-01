Стадион: Анталья Арена
1:0
Конец матча
1:0
20' ГолОзкан Сердар
42' Желтая карточкаСиник Догукан
71' Желтая карточкаWallace I
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Гёзтепе делает замену. Озтекин Ясин уходит с поля, а Samed Kaya выходит на его замену.
85'
Антальяспор делает замену. Синик Догукан уходит с поля, а Венкёр Вильям выходит на его замену.
78'
Гёзтепе делает замену. Акбунар Халиль уходит с поля, а Гуффран Йоан выходит на его замену.
78'
[player1] получил желтую карточку от судьи
78'
Гёзтепе делает замену. Эзтюрк Алпаслан уходит с поля, а Чикалеши Сокол выходит на его замену.
75'
Антальяспор делает замену. Эрдинг Мевлут уходит с поля, а Дроле Жан-Армель выходит на его замену.
71'
Реис да Сильва Валлаке получил желтую карточку от судьи
62'
Антальяспор делает замену. Озкан Сердар уходит с поля, а Баррада Абделазиз выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Синик Догукан получил желтую карточку от судьи
20'
Г О О О О Л - Озкан Сердар бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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