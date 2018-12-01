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Стадион:
Антальяспор
1:0
Конец матча
Гёзтепе
0'
1:0
20' Гол
Озкан Сердар
42' Желтая карточка
Синик Догукан
71' Желтая карточка
Wallace I
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Гёзтепе делает замену. Озтекин Ясин уходит с поля, а Samed Kaya выходит на его замену.
85'
Антальяспор делает замену. Синик Догукан уходит с поля, а Венкёр Вильям выходит на его замену.
78'
Гёзтепе делает замену. Акбунар Халиль уходит с поля, а Гуффран Йоан выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
[player1] получил желтую карточку от судьи
78'
Гёзтепе делает замену. Эзтюрк Алпаслан уходит с поля, а Чикалеши Сокол выходит на его замену.
75'
Антальяспор делает замену. Эрдинг Мевлут уходит с поля, а Дроле Жан-Армель выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Реис да Сильва Валлаке получил желтую карточку от судьи
62'
Антальяспор делает замену. Озкан Сердар уходит с поля, а Баррада Абделазиз выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Синик Догукан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Озкан Сердар бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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