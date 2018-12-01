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Стадион:
Истанбул Башакшехир
0:1
Конец матча
Сивасспор
0'
0:1
35' Гол
Демир Мухаммет
42' Желтая карточка
Robson de Souza I
60' Желтая карточка
Адебайор Эммануэль
63' Желтая карточка
Hakan Arslan I
77' Желтая карточка
Браз Давид
80' Желтая карточка
Белёзоглу Эмре
89' Желтая карточка
Епуряну Александр
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сивасспор делает замену. Робиньо уходит с поля, а Erdogan Yesilyurt выходит на его замену.
89'
Буюкшехир делает замену. Моссоро Марсио уходит с поля, а Айдогду Сонер выходит на его замену.
Желтая карточка
89'
Епуряну Александр получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
80'
Белёзоглу Эмре получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
77'
Браз Давид получил желтую карточку от судьи
73'
Сивасспор делает замену. Демир Мухаммет уходит с поля, а Рыбалка Сергей выходит на его замену.
68'
Сивасспор делает замену. Торже Андрей-Габриэль уходит с поля, а Меджани Карл выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Хакан Арслан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
60'
Адебайор Эммануэль получил желтую карточку от судьи
59'
Буюкшехир делает замену. Баич Риад уходит с поля, а Адебайор Эммануэль выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Буюкшехир делает замену. Аттама Джозеф уходит с поля, а Фрей Керим выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Робиньо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Демир Мухаммет бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Basaksehir Fatih Terim Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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