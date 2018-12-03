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Winline
Стадион:
Малатьяспор
1:0
Первый тайм: 45+'
Акхисар
0'
20' Желтая карточка
Сиссоко Абдулвхаид
25' Желтая карточка
Османпаша Джанер
35' Желтая карточка
Бутаиб Халид
1:0
41' Гол
Алексич Даниел
45'+1
Первый тайм
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Алексич Даниел бьет в цель!
Желтая карточка
35'
Бутаиб Халид получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Османпаша Джанер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Сиссоко Абдулвхаид получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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