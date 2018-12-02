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Winline
Стадион:
Бешикташ
1:0
Второй тайм: 49'
Галатасарай
0'
17' Желтая карточка
Дердийок Эрен
1:0
18' Пенальти
Ляич Адем
40' Желтая карточка
Фернандо Режес
40' Желтая карточка
Медель Гари
42' Желтая карточка
Инан Селчук
45' Желтая карточка
Мариано Феррейра
49'
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Второй тайм
46'
Бешикташ делает замену. Guven Yalcin уходит с поля, а Хатчинсон Атиба выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Мариано Феррейра получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
42'
Инан Селчук получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Медель Гари получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Фернандо Режес получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Ляич Адем из команды Бешикташ забивает с точки!
Желтая карточка
17'
Дердийок Эрен получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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