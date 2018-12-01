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Winline
Атлетико Минейро
1:0
Перерыв
Ботафого
0'
1:0
18' Гол
Касарес Хуан
20' Желтая карточка
Leo Silva I
37' Желтая карточка
Yuri VI
39' Желтая карточка
Mendes Elias II
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Элиас Мендес Триндаде получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Yuri получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Леонардо Сильва получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Касарес Хуан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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