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Winline
Байя
0:0
Перерыв
Крузейро
0'
27' Желтая карточка
Manoel Ribeiro II
45' Желтая карточка
Elton I
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Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Elton получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Сильва Карвальо Маноел получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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