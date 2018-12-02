  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Бразилия
  5. Серия A
Winline
Сеара
0:0
Перерыв
Васко да Гама
0'
12' Желтая карточка
Michael Richardson III
15' Желтая карточка
Samuel VII
21' Желтая карточка
Willian Moraes
41' Желтая карточка
Raul González II
42' Желтая карточка
Ricardinho VI
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Ricardinho получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
41'
Raul получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Willian Moraes получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Samuel получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
12'
Richardson получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/32 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Бельгия: Первый дивизион А
Бразилия: Серия A
Гватемала: Лига Насьонал: Апертура (1/4 финала)
Израиль: Лигат ха'Ал
Испания: Сегунда
Италия: Серия C (Группа C)
Мексика: Лига MX Апертура: Плей-офф (1/4 финала)
Румыния: Первая лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация