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Winline
Гремио
1:0
Перерыв
Коринтианс
0'
1:0
12' Гол
Жаэл Феррейра
14' Желтая карточка
Ромеро Анхель
28' Желтая карточка
Henrique XIV
31' Желтая карточка
Жаэл Феррейра
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Коринтианс делает замену. Mateus Vital уходит с поля, а Clayson выходит на его замену.
Желтая карточка
31'
Жаэл Феррейра получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Энрике получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
14'
Ромеро Анхель получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Жаэл Феррейра бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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