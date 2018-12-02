  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Бразилия
  5. Серия A
Winline
Шапекоэнсе
0:0
Перерыв
Сан-Паулу
0'
36' Желтая карточка
Jean V
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Jean получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/32 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Бельгия: Первый дивизион А
Бразилия: Серия A
Гватемала: Лига Насьонал: Апертура (1/4 финала)
Израиль: Лигат ха'Ал
Испания: Сегунда
Италия: Серия C (Группа C)
Мексика: Лига MX Апертура: Плей-офф (1/4 финала)
Румыния: Первая лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация