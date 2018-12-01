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Winline
Фламенго
1:0
Перерыв
Атлетико Паранаэнсе
0'
1:0
23' Гол
Родолфо Гайото
34' Желтая карточка
Диего Рибас
37' Желтая карточка
Веллингтон III
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Веллингтон III получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Диего Рибас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Родолфо Гайото бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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