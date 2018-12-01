1:0
Перерыв
1:0
23' ГолРодолфо Гайото
34' Желтая карточкаДиего Рибас
37' Желтая карточкаВеллингтон III
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Веллингтон III получил желтую карточку от судьи
34'
Диего Рибас получил желтую карточку от судьи
23'
Г О О О О Л - Родолфо Гайото бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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