0:0
Перерыв
41' Желтая карточкаЭденилсон дос Сантос
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Эденилсон дос Сантос получил желтую карточку от судьи
21'
Парана делает замену. Роша Игор II уходит с поля, а Felipe Augusto выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/32 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Дабл-ю Лига: Женщины
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Бундеслига
Азербайджан: Премьер-лига
Англия: .Чемпионшип
Англия: Женская Суперлига: Женщины
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль А Зона 1
Аргентина: Федераль А Зона 2
Аргентина: Федераль А Зона 3
Аргентина: Федераль А Зона 4
Беларусь: Премьер-лига
Бельгия: Первый дивизион B
Бельгия: Первый дивизион А
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Клаусура
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Серия A
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Венесуэла: Примера (Финал)
Гватемала: Лига Насьонал: Апертура (1/4 финала)
Германия: Бундеслига: Женщины
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Гондурас: Лига Насьонал: Апертура (1/2 финала)
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Жеребьёвка отборочного турнира 2020
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: И-Лига
Индия: Суперлига Индии
Индонезия: Лига 1
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Итог 2 Корушо 1 Лас-Пальмас-2 Итог 0 Унион Адарве 0 Сельта-2 Итог 0 Бургос 0 Навалкарнеро Итог 0 Сан-Себастьян 2 Атлетико-2 Мадрид Итог 4 Фуэнлабрада 0 Интернасьональ Мадрид Итог 1 Рапидо Боусас 3 Понтеведра Итог 0 Гуйхуэло 1 Унионистас Итог 5 Понферрадина 0 Вальядолид-2 Итог 2 Salamanca CF UDS 0 Леонеса
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа C)
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион
Коста-Рика: Примера: Апертура (Финал)
Люксембург: Национальный дивизион
Македония: Первая лига
Мексика: Лига MX Апертура: Плей-офф (1/4 финала)
Норвегия: Кубок (Финал)
Парагвай: Профессиональный дивизион: Клаусура
Перу: Примера (1/2 финала)
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Апертура (1/4 финала)
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Чемпионат АФФ (1/2 финала)
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Шотландия: Кубок лиги (Финал)
Эквадор: Серия A: Клаусура
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Япония: Джей-лига: 2 Promotion: Плей-офф (Финал)
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить