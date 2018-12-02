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Парана
0:0
Перерыв
Интернасьональ
0'
41' Желтая карточка
Эденилсон дос Сантос
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Эденилсон дос Сантос получил желтую карточку от судьи
21'
Парана делает замену. Роша Игор II уходит с поля, а Felipe Augusto выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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