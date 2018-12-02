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Спорт Ресифи
0:0
Перерыв
Сантос
0'
25' Желтая карточка
Yuri Oliveira Lima
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
25'
Yuri Oliveira Lima получил желтую карточку от судьи
22'
Сантос делает замену. Guilherme Nunes уходит с поля, а Yuri Oliveira Lima выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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