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PariMatch
Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Первый тайм: 27'
Патронато де Парана
0'
21' Желтая карточка
Фонтанини Фабрицио
27'
Первый тайм
Желтая карточка
21'
Фонтанини Фабрицио получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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