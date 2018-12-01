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Winline
Эстудиантес Ла-Плата
1:1
Второй тайм: 57'
Ланус
0'
1:0
2' Гол
Gaston Fernandez I
1:1
8' Гол
Акоста Лаутаро
10' Желтая карточка
Бранья Родриго
57'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
10'
Бранья Родриго получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Акоста Лаутаро бьет в цель!
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Гастон Фернандес бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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