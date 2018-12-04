0:3
Второй тайм: 69'
0:1
3' ГолАдриан Рикардо
22' Желтая карточкаЭррера Гидо
0:2
23' ПенальтиЛисандро Лопес III
36' Желтая карточкаNahuel Lautaro Bustos
45' Желтая карточкаFederico Matias Zaracho
0:3
51' ГолЛисандро Лопес III
Второй тайм
51'
Г О О О О Л - Лисандро Лопес III бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
46'
Тальерес Кордоба делает замену. Juan Edgardo Ramirez уходит с поля, а Aldo Araujo выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Federico Matias Zaracho получил желтую карточку от судьи
36'
Nahuel Lautaro Bustos получил желтую карточку от судьи
23'
Г О О О О Л - Лисандро Лопес III из команды Расинг Авельянеда забивает с точки!
22'
Эррера Гидо получил желтую карточку от судьи
3'
Г О О О О Л - Адриан Рикардо бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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