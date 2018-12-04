  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Аргентина
  5. Суперлига
Winline
Тальерес Кордоба
0:3
Второй тайм: 69'
Расинг Авельянеда
0'
0:1
3' Гол
Адриан Рикардо
22' Желтая карточка
Эррера Гидо
0:2
23' Пенальти
Лисандро Лопес III
36' Желтая карточка
Nahuel Lautaro Bustos
45' Желтая карточка
Federico Matias Zaracho
0:3
51' Гол
Лисандро Лопес III
69'
Второй тайм
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Лисандро Лопес III бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Тальерес Кордоба делает замену. Juan Edgardo Ramirez уходит с поля, а Aldo Araujo выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Federico Matias Zaracho получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
36'
Nahuel Lautaro Bustos получил желтую карточку от судьи
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Лисандро Лопес III из команды Расинг Авельянеда забивает с точки!
Желтая карточка
22'
Эррера Гидо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Адриан Рикардо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/32 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Украина: Премьер-лига
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль А Зона 2

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация