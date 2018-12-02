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Winline
Банфилд
0:0
Первый тайм: 37'
Аргентинос Хуниорс
0'
34' Желтая карточка
Ignacio Mendez
37'
Первый тайм
Желтая карточка
34'
Ignacio Mendez получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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