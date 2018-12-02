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Winline
Альдосиви
0:0
Перерыв
Сан-Лоренсо
0'
32' Желтая карточка
Lucas Villalba
36' Желтая карточка
Emiliano Ozuna
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Emiliano Ozuna получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Lucas Villalba получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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