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Winline
Индепендьенте
0:0
Перерыв
Бока Хуниорс
0'
15' Желтая карточка
Магальян Лисандро
20' Желтая карточка
Меса Максимильяно
30' Желтая карточка
Хильотти Эмануэль
40' Желтая карточка
Доминго Николас
42' Желтая карточка
Julian Chicco
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Julian Chicco получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Доминго Николас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Хильотти Эмануэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Меса Максимильяно получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Магальян Лисандро получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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