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Атлетико Тукуман
1:0
Перерыв
Сан-Мартин Тукуман
0'
1:0
10' Пенальти
Luis Miguel Rodriguez
33' Желтая карточка
Maximiliano Martinez
43' Желтая карточка
Hernan Petrik
44' Желтая карточка
Тино Коста
45' Желтая карточка
Adrian Arregui
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Adrian Arregui получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
44'
Тино Коста получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
43'
Hernan Petrik получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Maximiliano Martinez получил желтую карточку от судьи
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Луис Мигел Родригес из команды Атлетико Тукуман забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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