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Ривер Плейт
0:0
Первый тайм: 9'
Химнасия Ла-Плата
0' 9'
Первый тайм
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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