Стадион: Фалмер
3:0
Второй тайм: 61'
1:0
24' ПенальтиМюррей Гленн
28' Красная карточкаДаффи Шейн
2:0
31' ГолБалогун Леон
37' Желтая карточкаТомкинс Джеймс
3:0
45' ГолАндоне Флорин
Второй тайм
60'
Таунсенд Андрос нанес удар, но промахнулся очень сильно.
60'
Бернардо Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
59'
59'
Хорошую попытку сделал Мейер Максимилиан. Удар в створ, но вратарь начеку
59'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
59'
Прёппер Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Тактическая замена. Куйяте Шейку уходит с поля и его заменяет Сорлот Александр
58'
Судья сигнализирует, что Марч Соломон из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
57'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
57'
56'
Матч возобновлен
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Куйяте Шейку нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
56'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
55'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Уан-Биссака Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
54'
54'
54'
54'
Марч Соломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Судья сигнализирует, что Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Монтойя Мартин
53'
52'
52'
Миливоевич Лука нанес удар, но промахнулся очень сильно.
51'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
50'
ШАНС! Андоне Флорин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
49'
Судья сигнализирует, что Биссума Ив из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
49'
49'
Искьердо Хосе получил травму и заменен. Кноккарт Антони выходит на поле.
48'
48'
Мейер Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали
47'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
46'
Судья сигнализирует, что Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Марч Соломон
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Фантастический гол, где все сам сделал Андоне Флорин!
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
49'
Г О О О О Л - Андоне Флорин забивает!
49'
Андоне Флорин из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
49'
49'
49'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
48'
47'
Монтойя Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
47'
Мейер Максимилиан из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
46'
46'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
46'
Заха Уилфрид нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
45'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
44'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Таунсенд Андрос пробует нанести удар издали, но Райан Мэтью держит все под контролем
43'
42'
42'
41'
41'
Матч возобновлен
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
40'
Судья сигнализирует, что Данк Льюис из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Таунсенд Андрос
39'
Биссума Ив нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Прёппер Дэви из команды Брайтон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Марч Соломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Судья сигнализирует, что Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Бернардо Фернандес
38'
38'
37'
Томкинс Джеймс получил желтую карточку от судьи
37'
Судья сигнализирует, что Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Андоне Флорин
36'
Миливоевич Лука завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
36'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
36'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
36'
Хенесси Уэйн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
35'
35'
Мюррей Гленн получил травму и заменен. Андоне Флорин выходит на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
Шанс! Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас пробил головой, но мимо
34'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
34'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
33'
32'
Мюррей Гленн возвращается на поле.
31'
Г О О О О Л - Балогун Леон забивает!
31'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Марч Соломон из команды Брайтон подал угловой справа.
31'
Тактическая замена. Гросс Паскаль уходит с поля и его заменяет Балогун Леон
30'
Матч возобновлен
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Мюррей Гленн получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
29'
Мюррей Гленн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Даффи Шейн получает красную карточку за не спортивное поведение
28'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
28'
Матч возобновлен
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Томкинс Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Гросс Паскаль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
27'
Хенесси Уэйн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Искьердо Хосе из команды Брайтон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Прёппер Дэви из команды Брайтон делает пас партнеру.
27'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
26'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
26'
Гросс Паскаль из команды Брайтон делает неудачный навес.
26'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Матч возобновлен
26'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
25'
Мюррей Гленн из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
24'
Г О О О О Л - Мюррей Гленн из команды Брайтон забивает с точки!
23'
ПЕНАЛЬТИ - Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Искьердо Хосе.
23'
Плохо сыграл Уан-Биссака Аарон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
23'
22'
22'
22'
Монтойя Мартин из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
20'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
20'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
20'
19'
Мейер Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
19'
18'
18'
17'
17'
Шанс! Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас пробил головой, но мимо
17'
16'
Кристал Пэлас начинает контратаку
15'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Бернардо Фернандес из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
14'
14'
Гросс Паскаль из команды Брайтон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
13'
Плохо сыграл Даффи Шейн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
13'
Бернардо Фернандес из команды Брайтон сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
12'
12'
12'
Бернардо Фернандес из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
10'
Судья сигнализирует, что Искьердо Хосе из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Уан-Биссака Аарон
9'
Марч Соломон нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
7'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
6'
Гросс Паскаль из команды Брайтон делает пас партнеру.
6'
6'
Судья сигнализирует, что Биссума Ив из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Макартур Джеймс
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
5'
Шанс! Мюррей Гленн из команды Брайтон пробил головой, но мимо
5'
Даффи Шейн из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
5'
5'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
4'
Уан-Биссака Аарон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Судья сигнализирует, что Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Биссума Ив
4'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
3'
2'
2'
2'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
2'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мюррей Гленн наказан за толчок Сахо Мамаду
1'
Марч Соломон из команды Брайтон подал угловой справа.
1'
Сахо Мамаду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Брайтон начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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