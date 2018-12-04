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Winline
Стадион:
Борнмут
2:1
Второй тайм: 66'
Хаддерсфилд Таун
0'
1:0
5' Гол
Уилсон Каллум
2:0
22' Гол
Фрейзер Райан
2:1
39' Гол
Конголо Теренс
57' Желтая карточка
Муй Аарон
62' Желтая карточка
Биллинг Филип
64' Желтая карточка
Дэниелс Чарли
66'
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Второй тайм
66'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
65'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
65'
Дэниелс Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
64'
Дэниелс Чарли совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Дэниелс Чарли из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Хадергьонай Флорент
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Кинг Джошуа из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Шиндлер Кристофер
63'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
63'
ШАНС! Фрэнсис Саймон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
62'
Тактическая замена. Брукс Дэвид уходит с поля и его заменяет Станислас Жуниор
Желтая карточка
62'
Биллинг Филип получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Фрейзер Райан
61'
Борнмут начинает контратаку
61'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
61'
Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу одноклубнику.
61'
Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Аке Натан из команды Борнмут играет слишком грубо. Депуатр Лоран оказался на газоне.
60'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
59'
Хогг Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Вратарь парирует удар, который нанес Муй Аарон, и мяч снова в игре
59'
Дэниелс Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
58'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
57'
Муй Аарон получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
57'
Муй Аарон задерживает мяч рукой
57'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
57'
Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Кинг Джошуа из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Хогг Джонатан
56'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
55'
Кук Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
55'
Кинг Джошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
55'
Притчард Алекс мяч отрикошетил от ворот
55'
Отличные скиллы показывает Притчард Алекс, обводя своих соперников
55'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
55'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
54'
Уилсон Каллум наказан за толчок Шиндлер Кристофер
53'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
53'
Конголо Теренс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
53'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
52'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
52'
ШАНС! Кинг Джошуа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Уилсон Каллум из команды Борнмут делает пас партнеру.
51'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Хефферсон Лерма
49'
Биллинг Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
48'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
48'
Кинг Джошуа из команды Борнмут навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
48'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
46'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
48'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
48'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
47'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Дэниелс Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
47'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
47'
Фрейзер Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
46'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Удар от ворот произведет Борнмут
45'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
45'
ШАНС! Притчард Алекс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Отличные скиллы показывает Притчард Алекс, обводя своих соперников
45'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
44'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
44'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
44'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
Офсайд
43'
Уилсон Каллум из команды Борнмут в офсайде
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Конголо Теренс из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Брукс Дэвид
42'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
42'
Уилсон Каллум из команды Борнмут плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
Отличные скиллы показывает Уилсон Каллум, обводя своих соперников
42'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
40'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Йоргенсен Матиас сделал результативную передачу.
Описание гола
39'
ГОООООЛ - Конголо Теренс Хаддерсфилд Таун забивает ударом головой
39'
Йоргенсен Матиас из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу одноклубнику.
39'
Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу одноклубнику.
38'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
38'
Хефферсон Лерма выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
38'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
37'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
37'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Конголо Теренс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
36'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
36'
Отличные скиллы показывает Притчард Алекс, обводя своих соперников
36'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
35'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
34'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
33'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
33'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Удар от ворот произведет Борнмут
32'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
31'
Депуатр Лоран наказан за толчок Кук Стив
Угловой
31'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
31'
Аке Натан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
31'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
30'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Хефферсон Лерма из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Хадергьонай Флорент
29'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
29'
Кинг Джошуа из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
29'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
После штрафного удара,который нанес Муй Аарон мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Кук Льюис из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Дурм Эрик
27'
Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Головой пробил Депуатр Лоран, но голкипер отбил его в поле!
27'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
27'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
26'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
26'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
25'
Вратарь парирует удар, который нанес Притчард Алекс, и мяч снова в игре
25'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу одноклубнику.
Угловой
25'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
24'
Биллинг Филип мяч отрикошетил от ворот
24'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
24'
Хаддерсфилд Таун начинает контратаку
24'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Борнмут контролирует мяч.
22'
Уилсон Каллум сделал результативную передачу.
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Фрейзер Райан изменил счет на табло!
22'
Уилсон Каллум из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
21'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
20'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
19'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Лоссль Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
Угловой
18'
Фрейзер Райан из команды Борнмут разыграл угловой с левого угла.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Кинг Джошуа
18'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
17'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
16'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
16'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
15'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
15'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Уилсон Каллум из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Удар от ворот произведет Борнмут
14'
Дурм Эрик делает скидку к воротам
13'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
13'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
13'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
12'
Фрейзер Райан из команды Борнмут в офсайде
12'
Уилсон Каллум из команды Борнмут делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Отличные скиллы показывает Уилсон Каллум, обводя своих соперников
12'
Уилсон Каллум из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
11'
Борнмут контролирует мяч.
11'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Удар от ворот произведет Борнмут
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Хефферсон Лерма из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Биллинг Филип
10'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
10'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
Угловой
10'
Брукс Дэвид из команды Борнмут разыграл угловой с правого угла.
9'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Кук Льюис из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Притчард Алекс
8'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
7'
Шанс! Кинг Джошуа из команды Борнмут пробил головой, но мимо
7'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
Угловой
7'
Фрейзер Райан из команды Борнмут разыграл угловой с левого угла.
7'
Лоссль Йонас отбил мяч на угловой после удара Кинг Джошуа из штрафной площади.
7'
Фрейзер Райан из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
Фрейзер Райан сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
ГОООООЛ - Уилсон Каллум Борнмут забивает ударом головой
5'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Кинг Джошуа
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Конголо Теренс из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Кинг Джошуа
4'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
4'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Удар от ворот произведет Борнмут
3'
ШАНС! Хадергьонай Флорент нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Хадергьонай Флорент нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
3'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
3'
Аке Натан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Кук Льюис из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Притчард Алекс
1'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Борнмут начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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