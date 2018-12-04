Стадион: Вайталити
2:1
Второй тайм: 66'
1:0
5' ГолУилсон Каллум
2:0
22' ГолФрейзер Райан
2:1
39' ГолКонголо Теренс
57' Желтая карточкаМуй Аарон
62' Желтая карточкаБиллинг Филип
64' Желтая карточкаДэниелс Чарли
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Второй тайм
66'
66'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
65'
64'
Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Дэниелс Чарли совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
64'
Судья сигнализирует, что Дэниелс Чарли из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Хадергьонай Флорент
63'
Судья сигнализирует, что Кинг Джошуа из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Шиндлер Кристофер
63'
63'
ШАНС! Фрэнсис Саймон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
62'
Тактическая замена. Брукс Дэвид уходит с поля и его заменяет Станислас Жуниор
62'
Биллинг Филип получил желтую карточку от судьи
61'
Судья сигнализирует, что Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Фрейзер Райан
61'
Борнмут начинает контратаку
61'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
61'
Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу одноклубнику.
61'
Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Аке Натан из команды Борнмут играет слишком грубо. Депуатр Лоран оказался на газоне.
60'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
59'
Хогг Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Вратарь парирует удар, который нанес Муй Аарон, и мяч снова в игре
59'
58'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
58'
57'
Муй Аарон получает желтую карточку за неспортивное поведение
57'
Муй Аарон задерживает мяч рукой
57'
57'
Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
57'
Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
56'
Судья сигнализирует, что Кинг Джошуа из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Хогг Джонатан
56'
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
55'
Кук Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Кинг Джошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Притчард Алекс мяч отрикошетил от ворот
55'
55'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
55'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
54'
Уилсон Каллум наказан за толчок Шиндлер Кристофер
53'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
53'
Конголо Теренс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
53'
52'
52'
52'
ШАНС! Кинг Джошуа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Уилсон Каллум из команды Борнмут делает пас партнеру.
51'
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
50'
Судья сигнализирует, что Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Хефферсон Лерма
49'
Биллинг Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
48'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
48'
Кинг Джошуа из команды Борнмут навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
48'
47'
47'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
48'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
48'
47'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
47'
47'
47'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
47'
Фрейзер Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
45'
ШАНС! Притчард Алекс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
45'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
44'
44'
44'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
44'
43'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
43'
Уилсон Каллум из команды Борнмут в офсайде
42'
Судья сигнализирует, что Конголо Теренс из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Брукс Дэвид
42'
42'
Уилсон Каллум из команды Борнмут плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
Отличные скиллы показывает Уилсон Каллум, обводя своих соперников
42'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
40'
39'
Йоргенсен Матиас сделал результативную передачу.
39'
ГОООООЛ - Конголо Теренс Хаддерсфилд Таун забивает ударом головой
39'
Йоргенсен Матиас из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу одноклубнику.
39'
Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу одноклубнику.
38'
38'
Хефферсон Лерма выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
37'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
37'
36'
Конголо Теренс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
36'
36'
36'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
36'
36'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
35'
34'
33'
33'
33'
32'
31'
Депуатр Лоран наказан за толчок Кук Стив
31'
31'
Аке Натан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
30'
Судья сигнализирует, что Хефферсон Лерма из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Хадергьонай Флорент
29'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
29'
Кинг Джошуа из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
29'
29'
28'
После штрафного удара,который нанес Муй Аарон мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
27'
Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Головой пробил Депуатр Лоран, но голкипер отбил его в поле!
27'
27'
26'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
25'
Вратарь парирует удар, который нанес Притчард Алекс, и мяч снова в игре
25'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу одноклубнику.
25'
24'
Биллинг Филип мяч отрикошетил от ворот
24'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
24'
Хаддерсфилд Таун начинает контратаку
24'
23'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Борнмут контролирует мяч.
22'
Уилсон Каллум сделал результативную передачу.
22'
Г О О О О Л - Фрейзер Райан изменил счет на табло!
22'
Уилсон Каллум из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
21'
21'
21'
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
19'
19'
19'
Лоссль Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
18'
Фрейзер Райан из команды Борнмут разыграл угловой с левого угла.
18'
Судья сигнализирует, что Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Кинг Джошуа
18'
17'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
17'
17'
17'
16'
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
15'
14'
Уилсон Каллум из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
14'
14'
Дурм Эрик делает скидку к воротам
13'
13'
13'
12'
Фрейзер Райан из команды Борнмут в офсайде
12'
Уилсон Каллум из команды Борнмут делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Отличные скиллы показывает Уилсон Каллум, обводя своих соперников
12'
Уилсон Каллум из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
11'
Борнмут контролирует мяч.
11'
11'
10'
Судья сигнализирует, что Хефферсон Лерма из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Биллинг Филип
10'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
10'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
10'
Брукс Дэвид из команды Борнмут разыграл угловой с правого угла.
9'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
8'
8'
8'
Судья сигнализирует, что Кук Льюис из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Притчард Алекс
8'
7'
Шанс! Кинг Джошуа из команды Борнмут пробил головой, но мимо
7'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
7'
Фрейзер Райан из команды Борнмут разыграл угловой с левого угла.
7'
Лоссль Йонас отбил мяч на угловой после удара Кинг Джошуа из штрафной площади.
7'
Фрейзер Райан из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
Фрейзер Райан сделал результативную передачу.
5'
ГОООООЛ - Уилсон Каллум Борнмут забивает ударом головой
5'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
5'
Судья сигнализирует, что Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Кинг Джошуа
4'
Судья сигнализирует, что Конголо Теренс из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Кинг Джошуа
4'
4'
3'
3'
ШАНС! Хадергьонай Флорент нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Хадергьонай Флорент нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
3'
Аке Натан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Судья сигнализирует, что Кук Льюис из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Притчард Алекс
1'
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Борнмут начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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