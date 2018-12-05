Стадион: Крэйвен Коттедж Зрители: 22881
1:0
42' ГолКамара Абубакар
1:1
74' ГолМэддисон Джеймс
Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 22881 болельщиков
94'
94'
Как он промахнулся? Одуа Денис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
94'
Сёюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
94'
Сёюнджю Чаглар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Моусон Алфи из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
94'
93'
93'
Митрович Александр мяч отрикошетил от ворот
93'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
93'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм разыграл угловой с правого угла.
93'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Мэддисон Джеймс нанес удар, мяч был парирован, но Рико Серхио не удержал его в руках.
92'
92'
92'
Сёюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Камара Абубакар из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
92'
92'
Мэддисон Джеймс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
91'
Грэй Демарай нанес удар издали, а Рико Серхио отбил его обратно в игру!
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Чамберс Калум выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Иборра Висенте из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
90'
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
90'
Одуа Денис из команды Фулхэм наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
90'
89'
Сёюнджю Чаглар наказан за толчок Митрович Александр
89'
88'
88'
Брайан Джо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
88'
87'
87'
87'
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
85'
Митрович Александр нанес удар головой, но Шмейхель Каспер спокойно отбил мяч.
85'
85'
Морган Уэс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Кэрни Том нанес удар, мяч был парирован, но Шмейхель Каспер не удержал его в руках.
85'
Митрович Александр из команды Фулхэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
84'
84'
Тактическая замена. Кристи Сайрус уходит с поля и его заменяет Рим Тим
84'
Шанс! Иборра Висенте из команды Лестер пробил головой, но мимо
84'
83'
Грэй Демарай мяч отрикошетил от ворот
83'
Лестер начинает контратаку
83'
83'
Кэрни Том делает скидку назад вдоль ворот
83'
Иборра Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Кристи Сайрус из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
83'
82'
Камара Абубакар нанес удар, но промахнулся очень сильно.
82'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
81'
81'
81'
Сесеньон Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Иборра Висенте делает скидку назад вдоль ворот
81'
80'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм опасно и грубо сыграл. Иборра Висенте пострадал.
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
79'
79'
Митрович Александр из команды Фулхэм в офсайде
79'
78'
78'
78'
Ле Маршан Максим получил травму и заменен. Брайан Джо выходит на поле.
77'
Камара Абубакар из команды Фулхэм играет слишком грубо. Чилвел Бенджамин оказался на газоне.
77'
Ле Маршан Максим возвращается на поле.
77'
Матч возобновлен
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Ле Маршан Максим получил травму и медбригада забирает его с поля.
76'
Ле Маршан Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Грэй Демарай наказан за толчок Сери Жан-Мишель
74'
Окадзаки Синджи сделал результативную передачу.
74'
Г О О О О Л - Мэддисон Джеймс записал гол на свой счет!
74'
Окадзаки Синджи из команды Лестер делает навес прямо в штрафную.
74'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Окадзаки Синджи и Грэй Демарай из команды Лестер.
74'
73'
Чамберс Калум нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
72'
Камара Абубакар из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
72'
72'
Лестер делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
72'
Тактическая замена. Симпсон Дэнни уходит с поля и его заменяет Окадзаки Синджи
71'
Тактическая замена. Менди Нампалис уходит с поля и его заменяет Иборра Висенте
71'
Кэрни Том не смог попасть в створ ударом издали
71'
71'
Камара Абубакар из команды Фулхэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
70'
Олбрайтон Марк возвращается на поле.
70'
70'
Ох, нехорошо это выглядит. Олбрайтон Марк получил травму и медбригада забирает его с поля.
69'
Олбрайтон Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Ле Маршан Максим из команды Фулхэм опасно и грубо сыграл. Олбрайтон Марк пострадал.
68'
67'
67'
66'
66'
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
65'
Моусон Алфи из команды Фулхэм наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
65'
65'
Сери Жан-Мишель пробил со штрафного прямо в стенку
64'
Судья сигнализирует, что Менди Нампалис из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Ле Маршан Максим
64'
64'
64'
Ле Маршан Максим делает скидку назад вдоль ворот
63'
63'
62'
61'
Судья сигнализирует, что Менди Нампалис из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Кэрни Том
60'
60'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Грэй Демарай из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
59'
59'
Чамберс Калум наказан за толчок Мэддисон Джеймс
58'
Сери Жан-Мишель нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
58'
57'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
57'
56'
56'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
55'
Тактическая замена. Диабате Фуссейни уходит с поля и его заменяет Грэй Демарай
54'
53'
Судья сигнализирует, что Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Диабате Фуссейни
53'
52'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
51'
Чилвел Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Ле Маршан Максим из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
51'
Симпсон Дэнни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Морган Уэс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Камара Абубакар из команды Фулхэм навешивает в штрафную с рикошетом.
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
Ндиди Уилфред из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
49'
Шанс! Чамберс Калум из команды Фулхэм пробил головой, но мимо
49'
49'
Олбрайтон Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Сесеньон Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Отличные скиллы показывает Сесеньон Райан, обводя своих соперников
48'
48'
48'
48'
Кристи Сайрус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.
47'
Кристи Сайрус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
46'
46'
46'
Тактическая замена. Вьетто Лусиано уходит с поля и его заменяет Кэрни Том
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
45'
Чамберс Калум из команды Фулхэм опасно и грубо сыграл. Ндиди Уилфред пострадал.
45'
44'
Отличный пас сделал Ндиди Уилфред из команды Лестер. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
44'
43'
42'
Митрович Александр сделал результативную передачу.
42'
Г О О О О Л - Камара Абубакар изменил счет на табло!
41'
Камара Абубакар из команды Фулхэм идет с мячом вперед на обострение...
41'
Митрович Александр из команды Фулхэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
41'
Вьетто Лусиано наказан за толчок Менди Нампалис
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
40'
Выглядело как неплохой момент. Олбрайтон Марк из команды Лестер закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
40'
39'
Вьетто Лусиано имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
39'
Отличные скиллы показывает Вьетто Лусиано, обводя своих соперников
38'
38'
38'
Головой пробил Морган Уэс, но голкипер отбил его в поле!
37'
37'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер разыграл угловой с правого угла.
37'
Рико Серхио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Кристи Сайрус пробует нанести удар издали, но Шмейхель Каспер держит все под контролем
36'
36'
Камара Абубакар пробует нанести удар издали, но Шмейхель Каспер держит все под контролем
36'
Ихеначо Келечи из команды Лестер в офсайде
36'
36'
Судья сигнализирует, что Вьетто Лусиано из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Менди Нампалис
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
35'
Шанс! Митрович Александр из команды Фулхэм пробил головой, но мимо
35'
35'
Вьетто Лусиано мяч отрикошетил от ворот
34'
Ле Маршан Максим из команды Фулхэм делает пас партнеру.
34'
Одуа Денис из команды Фулхэм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
34'
34'
Ндиди Уилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
Судья сигнализирует, что Сёюнджю Чаглар из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Камара Абубакар
32'
32'
32'
Митрович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
31'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
31'
31'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
29'
Ле Маршан Максим наказан за толчок Олбрайтон Марк
29'
29'
Шанс! Морган Уэс из команды Лестер пробил головой, но мимо
29'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
29'
Митрович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.
28'
28'
Диабате Фуссейни из команды Лестер делает неудачный навес.
27'
26'
Камара Абубакар не смог попасть в створ ударом издали
26'
26'
25'
Митрович Александр из команды Фулхэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
25'
Диабате Фуссейни из команды Лестер в офсайде
24'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Мэддисон Джеймс и Диабате Фуссейни из команды Лестер.
24'
24'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
Камара Абубакар из команды Фулхэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
23'
23'
Олбрайтон Марк нанес удар, но промахнулся очень сильно.
22'
Диабате Фуссейни из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
22'
22'
Судья сигнализирует, что Камара Абубакар из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Олбрайтон Марк
22'
Митрович Александр из команды Фулхэм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
Симпсон Дэнни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Шмейхель Каспер отбил мяч на угловой после удара Чамберс Калум из штрафной площади.
21'
Моусон Алфи из команды Фулхэм делает передачу одноклубнику.
21'
21'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
20'
Судья сигнализирует, что Ндиди Уилфред из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Вьетто Лусиано
20'
Одуа Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Чилвел Бенджамин делает скидку назад вдоль ворот
19'
Камара Абубакар из команды Фулхэм в офсайде
19'
Камара Абубакар возвращается на поле.
19'
Матч возобновлен
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Камара Абубакар получил травму и медбригада забирает его с поля.
18'
Камара Абубакар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
17'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер навешивает в штрафную с рикошетом.
16'
16'
Вьетто Лусиано наказан за толчок Сёюнджю Чаглар
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
15'
15'
14'
13'
13'
Сёюнджю Чаглар нанес удар головой, но Рико Серхио спокойно отбил мяч.
13'
Сёюнджю Чаглар из команды Лестер нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
12'
12'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
11'
Ле Маршан Максим нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
10'
9'
Судья сигнализирует, что Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
9'
8'
Митрович Александр бьет со штрафного в створ, но Шмейхель Каспер держит все под контролем
7'
Морган Уэс наказан за толчок Вьетто Лусиано
7'
6'
6'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
6'
5'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
5'
Одуа Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер подал угловой слева.
4'
3'
Рико Серхио не дал случится голу! Ихеначо Келечи должен был забивать, но Рико Серхио сделал отличный сейв
3'
ШАНС! Ихеначо Келечи вышел один-на-один с голкипером...
3'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
2'
1'
Лестер начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Россия: Кубок (1/4 финала)
Англия: Премьер-лига
Испания: Кубок Короля (1/16 финала)
Франция: Лига 1
Шотландия: Премьер-лига
Англия: Трофей АФЛ
Бельгия: Кубок (1/8 финала)
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Клаусура
Венесуэла: Примера (Финал)
Гватемала: Лига Насьонал: Апертура (1/2 финала)
Германия: Бундеслига: Женщины
Дания: Кубок (1/8 финала)
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: И-Лига
Индия: Суперлига Индии
Индонезия: Лига 1
Италия: Кубок (1/16 финала)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Кубок (1/16 финала)
Копа Судамерикана (Финал)
Марокко: Ботола
Мексика: Лига MX Апертура (1/2 финала)
Норвегия: Типпелиген. Переходные матчи (Финал)
Польша: Второй дивизион
Польша: Кубок (1/8 финала)
Португалия: Кубок лиги (Группа A)
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Апертура (1/2 финала)
Сербия: Суперлига
Турция: Кубок (1/16 финала)
Хорватия: Кубок (1/4 финала)
Чемпионат АФФ (1/2 финала)
Черногория: Первый дивизион
Южная Корея: Кубок (Финал)
Япония: Кубок (1/2 финала)
Комментарии к прогнозам (0)