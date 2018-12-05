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  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 22881
Фулхэм
1:1
Конец матча
Лестер
0'
1:0
42' Гол
Камара Абубакар
1:1
74' Гол
Мэддисон Джеймс
90'+5
Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 22881 болельщиков
94'
Удар от ворот произведет Лестер
94'
Как он промахнулся? Одуа Денис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
94'
Кэрни Том из команды Фулхэм забрасывает мяч в штрафную.
94'
Сёюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
94'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм подал угловой справа.
94'
Сёюнджю Чаглар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Моусон Алфи из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
94'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
93'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм подал угловой справа.
93'
Митрович Александр мяч отрикошетил от ворот
93'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
Угловой
93'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм разыграл угловой с правого угла.
93'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Мэддисон Джеймс нанес удар, мяч был парирован, но Рико Серхио не удержал его в руках.
92'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Сёюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Камара Абубакар из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
92'
Удар от ворот произведет Фулхэм
92'
Мэддисон Джеймс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
91'
Грэй Демарай нанес удар издали, а Рико Серхио отбил его обратно в игру!
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Чамберс Калум выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Иборра Висенте из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
90'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Удар от ворот произведет Лестер
90'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
90'
Одуа Денис из команды Фулхэм наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
90'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Удар от ворот произведет Лестер
88'
Брайан Джо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
88'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
87'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
87'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
85'
Митрович Александр нанес удар головой, но Шмейхель Каспер спокойно отбил мяч.
Угловой
85'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм подал угловой слева.
85'
Морган Уэс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Кэрни Том нанес удар, мяч был парирован, но Шмейхель Каспер не удержал его в руках.
85'
Митрович Александр из команды Фулхэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
84'
Удар от ворот произведет Фулхэм
84'
Тактическая замена. Кристи Сайрус уходит с поля и его заменяет Рим Тим
84'
Шанс! Иборра Висенте из команды Лестер пробил головой, но мимо
Угловой
84'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
83'
Грэй Демарай мяч отрикошетил от ворот
83'
Лестер начинает контратаку
83'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Кэрни Том делает скидку назад вдоль ворот
83'
Иборра Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Кристи Сайрус из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
83'
Удар от ворот произведет Лестер
82'
Камара Абубакар нанес удар, но промахнулся очень сильно.
82'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
Рико Серхио взял и забрал мяч на выходе
81'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
81'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Сесеньон Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Иборра Висенте делает скидку назад вдоль ворот
81'
Мэддисон Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм опасно и грубо сыграл. Иборра Висенте пострадал.
80'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
79'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
79'
Митрович Александр из команды Фулхэм в офсайде
79'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Ле Маршан Максим получил травму и заменен. Брайан Джо выходит на поле.
Фол, нарушение
77'
Камара Абубакар из команды Фулхэм играет слишком грубо. Чилвел Бенджамин оказался на газоне.
Травма, повреждение
77'
Ле Маршан Максим возвращается на поле.
77'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Ле Маршан Максим получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
76'
Ле Маршан Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
76'
Грэй Демарай наказан за толчок Сери Жан-Мишель
74'
Окадзаки Синджи сделал результативную передачу.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Мэддисон Джеймс записал гол на свой счет!
74'
Окадзаки Синджи из команды Лестер делает навес прямо в штрафную.
74'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Окадзаки Синджи и Грэй Демарай из команды Лестер.
74'
Удар от ворот произведет Лестер
73'
Чамберс Калум нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
72'
Камара Абубакар из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
72'
Удар от ворот произведет Лестер
72'
Лестер делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
72'
Тактическая замена. Симпсон Дэнни уходит с поля и его заменяет Окадзаки Синджи
71'
Тактическая замена. Менди Нампалис уходит с поля и его заменяет Иборра Висенте
71'
Кэрни Том не смог попасть в створ ударом издали
71'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Кэрни Том из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
71'
Камара Абубакар из команды Фулхэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Травма, повреждение
70'
Олбрайтон Марк возвращается на поле.
70'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
70'
Ох, нехорошо это выглядит. Олбрайтон Марк получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
69'
Олбрайтон Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
68'
Ле Маршан Максим из команды Фулхэм опасно и грубо сыграл. Олбрайтон Марк пострадал.
68'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Удар от ворот произведет Лестер
65'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
65'
Моусон Алфи из команды Фулхэм наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
65'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм подал угловой слева.
65'
Сери Жан-Мишель пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Менди Нампалис из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Ле Маршан Максим
64'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Ле Маршан Максим делает скидку назад вдоль ворот
63'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Менди Нампалис из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Кэрни Том
60'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Грэй Демарай из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
59'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
59'
Чамберс Калум наказан за толчок Мэддисон Джеймс
58'
Сери Жан-Мишель нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
57'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Лестер контролирует мяч.
56'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
55'
Тактическая замена. Диабате Фуссейни уходит с поля и его заменяет Грэй Демарай
54'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Диабате Фуссейни
53'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
52'
Кэрни Том из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
51'
Чилвел Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Ле Маршан Максим из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
51'
Симпсон Дэнни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм подал угловой справа.
51'
Морган Уэс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Камара Абубакар из команды Фулхэм навешивает в штрафную с рикошетом.
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
Ндиди Уилфред из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
Удар от ворот произведет Лестер
49'
Шанс! Чамберс Калум из команды Фулхэм пробил головой, но мимо
Угловой
49'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм подал угловой слева.
49'
Олбрайтон Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Сесеньон Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Отличные скиллы показывает Сесеньон Райан, обводя своих соперников
48'
Рико Серхио взял и забрал мяч на выходе
48'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
48'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Кристи Сайрус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.
47'
Кристи Сайрус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Вьетто Лусиано уходит с поля и его заменяет Кэрни Том
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
46'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
45'
Чамберс Калум из команды Фулхэм опасно и грубо сыграл. Ндиди Уилфред пострадал.
45'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Отличный пас сделал Ндиди Уилфред из команды Лестер. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
44'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Лестер контролирует мяч.
42'
Митрович Александр сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Камара Абубакар изменил счет на табло!
41'
Камара Абубакар из команды Фулхэм идет с мячом вперед на обострение...
41'
Митрович Александр из команды Фулхэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
41'
Вьетто Лусиано наказан за толчок Менди Нампалис
40'
Удар от ворот произведет Фулхэм
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
40'
Выглядело как неплохой момент. Олбрайтон Марк из команды Лестер закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
40'
Удар от ворот произведет Лестер
39'
Вьетто Лусиано имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
39'
Отличные скиллы показывает Вьетто Лусиано, обводя своих соперников
38'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Удар от ворот произведет Фулхэм
38'
Головой пробил Морган Уэс, но голкипер отбил его в поле!
37'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
Угловой
37'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер разыграл угловой с правого угла.
37'
Рико Серхио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Кристи Сайрус пробует нанести удар издали, но Шмейхель Каспер держит все под контролем
36'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Камара Абубакар пробует нанести удар издали, но Шмейхель Каспер держит все под контролем
Офсайд
36'
Ихеначо Келечи из команды Лестер в офсайде
36'
Мэддисон Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Вьетто Лусиано из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Менди Нампалис
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
35'
Шанс! Митрович Александр из команды Фулхэм пробил головой, но мимо
Угловой
35'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм подал угловой слева.
35'
Вьетто Лусиано мяч отрикошетил от ворот
34'
Ле Маршан Максим из команды Фулхэм делает пас партнеру.
34'
Одуа Денис из команды Фулхэм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
34'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм подал угловой слева.
34'
Ндиди Уилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Сёюнджю Чаглар из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Камара Абубакар
32'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Митрович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
31'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
31'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
31'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
29'
Ле Маршан Максим наказан за толчок Олбрайтон Марк
29'
Удар от ворот произведет Фулхэм
29'
Шанс! Морган Уэс из команды Лестер пробил головой, но мимо
29'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
29'
Митрович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.
28'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Диабате Фуссейни из команды Лестер делает неудачный навес.
27'
Удар от ворот произведет Лестер
26'
Камара Абубакар не смог попасть в створ ударом издали
26'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Митрович Александр из команды Фулхэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Офсайд
25'
Диабате Фуссейни из команды Лестер в офсайде
24'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Мэддисон Джеймс и Диабате Фуссейни из команды Лестер.
24'
Удар от ворот произведет Лестер
24'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
Камара Абубакар из команды Фулхэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Удар от ворот произведет Фулхэм
23'
Олбрайтон Марк нанес удар, но промахнулся очень сильно.
22'
Диабате Фуссейни из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
22'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Камара Абубакар из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Олбрайтон Марк
22'
Митрович Александр из команды Фулхэм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
Симпсон Дэнни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм подал угловой справа.
22'
Шмейхель Каспер отбил мяч на угловой после удара Чамберс Калум из штрафной площади.
21'
Моусон Алфи из команды Фулхэм делает передачу одноклубнику.
21'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Ндиди Уилфред из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Вьетто Лусиано
20'
Одуа Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Чилвел Бенджамин делает скидку назад вдоль ворот
Офсайд
19'
Камара Абубакар из команды Фулхэм в офсайде
Травма, повреждение
19'
Камара Абубакар возвращается на поле.
19'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Камара Абубакар получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
18'
Камара Абубакар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Рико Серхио взял и забрал мяч на выходе
17'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер навешивает в штрафную с рикошетом.
16'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
16'
Вьетто Лусиано наказан за толчок Сёюнджю Чаглар
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
15'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Сёюнджю Чаглар нанес удар головой, но Рико Серхио спокойно отбил мяч.
13'
Сёюнджю Чаглар из команды Лестер нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
12'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
12'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Ле Маршан Максим нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
10'
Удар от ворот произведет Фулхэм
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
10'
Мэддисон Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
9'
Лестер контролирует мяч.
8'
Митрович Александр бьет со штрафного в створ, но Шмейхель Каспер держит все под контролем
Фол, нарушение
7'
Морган Уэс наказан за толчок Вьетто Лусиано
7'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
6'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
5'
Одуа Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер подал угловой слева.
4'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Рико Серхио не дал случится голу! Ихеначо Келечи должен был забивать, но Рико Серхио сделал отличный сейв
3'
ШАНС! Ихеначо Келечи вышел один-на-один с голкипером...
3'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
Удар от ворот произведет Фулхэм
2'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Лестер начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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