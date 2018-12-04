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Winline
Стадион:
Вест Хэм
3:0
Второй тайм: 62'
Кардифф Сити
0'
36' Желтая карточка
Арнаутович Марко
0:0
36' Не забитый пенальти
Роллс Джо
40' Желтая карточка
Роллс Джо
1:0
49' Гол
Лукас Перес
2:0
54' Гол
Лукас Перес
3:0
61' Гол
Антонио Майкл
62'
Второй тайм
62'
Вест Хэм нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Антонио Майкл из команды Вест Хэм забивает головой!
Угловой
61'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой справа.
60'
Бамба Сулейман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
60'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
60'
Роллс Джо из команды Кардифф Сити играет слишком грубо. Ноубл Марк оказался на газоне.
59'
Беннетт Джо из команды Кардифф Сити хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
59'
Лукас Перес из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
58'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
57'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
Фол, нарушение
56'
Патерсон Каллум наказан за толчок Масуаку Артур
56'
Лукас Перес из команды Вест Хэм сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
55'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
55'
Отличный командный гол!
54'
Масуаку Артур сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Лукас Перес изменил счет на табло!
54'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Вест Хэм начинает контратаку
54'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Офсайд
53'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити в офсайде
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Камараса Виктор
51'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
49'
Отличный командный гол!
49'
Снодграсс Роберт сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Лукас Перес изменил счет на табло!
48'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Беннетт Джо
48'
Моррисон Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Камараса Виктор имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
47'
Беннетт Джо из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Эрнандес Хавьер из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Камараса Виктор
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Команда Вест Хэм играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
49'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
47'
Хойлетт Джуниор возвращается на поле.
46'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
46'
Ох, нехорошо это выглядит. Хойлетт Джуниор получил травму и медбригада забирает его с поля.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Травма, повреждение
46'
Хойлетт Джуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Роллс Джо из команды Кардифф Сити навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
44'
После штрафного удара,который нанес Камараса Виктор мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Диоп Исса из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Хойлетт Джуниор
43'
Антонио Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Гуннарссон Арон из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
42'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
40'
Роллс Джо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
40'
Безумный фол. Роллс Джо грубо играет против соперника. Пострадал Андерсон Фелипе
40'
Арнаутович Марко получил травму и заменен. Лукас Перес выходит на поле.
39'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Арнаутович Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
37'
Арнаутович Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
36'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
Описание гола
36'
СПАСЕНО - Роллс Джо пробил пенальти, но Фабьянски Лукаш отбивает!
Желтая карточка
36'
Рефери не любит споров - именно за это Арнаутович Марко сейчас получил желтую
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
35'
ПЕНАЛЬТИ - Арнаутович Марко из команды Вест Хэм привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Хойлетт Джуниор.
35'
Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Роллс Джо из команды Кардифф Сити подал угловой справа.
34'
Огбонна Анджело предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Беннетт Джо из команды Кардифф Сити делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Этеридж Нейл взял и забрал мяч на выходе
32'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
31'
Матч возобновлен
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
30'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Угловой
30'
Роллс Джо из команды Кардифф Сити подал угловой справа.
30'
Хороший удар издали нанес Камараса Виктор, но отличный сейв сделал Фабьянски Лукаш. Угловой.
Офсайд
29'
Патерсон Каллум нарушает правила. Диоп Исса пострадал
29'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
Офсайд
27'
Райс Деклан из команды Вест Хэм в офсайде
27'
Андерсон Фелипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Безумный фол. Хойлетт Джуниор грубо играет против соперника. Пострадал Антонио Майкл
26'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
26'
Гуннарссон Арон не смог попасть в створ ударом издали
25'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
25'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Моррисон Шон из команды Кардифф Сити.
24'
Какой шанс! Арнаутович Марко почти забил, но мяч вынесли с линии!
24'
Отличные скиллы показывает Арнаутович Марко, обводя своих соперников
24'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
24'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Огбонна Анджело из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Патерсон Каллум
23'
Бамба Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
22'
Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити в офсайде
22'
Игра в одни ворота сейчас. Вест Хэм доминирует и владеет мячом
Фол, нарушение
21'
Огбонна Анджело из команды Вест Хэм опасно и грубо сыграл. Этеридж Нейл пострадал.
21'
Райс Деклан нанес удар головой, но Этеридж Нейл спокойно отбил мяч.
Угловой
21'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой слева.
21'
Этеридж Нейл из команды Кардифф Сити сделал отличный сейв!
20'
Огбонна Анджело оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Этеридж Нейл перевел мяч на угловой.
Угловой
20'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой справа.
20'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
20'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм отдал передачу, которая была заблокирована.
19'
Камараса Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой справа.
19'
Бамба Сулейман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
18'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
17'
Роллс Джо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
16'
Хорошую попытку сделал Арнаутович Марко. Удар в створ, но вратарь начеку
16'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Вест Хэм контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
15'
Эрнандес Хавьер из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Вест Хэм контролирует мяч.
12'
Бамба Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой слева.
12'
Андерсон Фелипе нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
11'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
11'
Манга Экеле из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
11'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Антонио Майкл из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Хойлетт Джуниор
10'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Гуннарссон Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Ноубл Марк
9'
Моррисон Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой слева.
9'
Снодграсс Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм играет в стеночку с партнером по команде. Диоп Исса это был.
7'
Вест Хэм контролирует мяч.
Офсайд
7'
Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити в офсайде
6'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
6'
Шанс! Антонио Майкл из команды Вест Хэм пробил головой, но мимо
6'
Снодграсс Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
5'
Бамба Сулейман наказан за толчок Эрнандес Хавьер
5'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Вест Хэм контролирует мяч.
3'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
2'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити в офсайде
2'
Фабьянски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Кардифф Сити начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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