Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu
2:0
Конец матча
1:0
52' ГолГадзе Ричард
58' Желтая карточкаДандя Александру
60' Желтая карточкаАксинте Флорин
2:0
65' ГолГадзе Ричард
77' Желтая карточкаPetrisor Petrescu
Второй тайм
94'
Волунтари заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Удар от ворот произведет Волунтари
93'
ШАНС! Andrei Herghelegiu нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
92'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Удар от ворот произведет Херманштадт
92'
Mihai Capatana из команды Волунтари разыграл угловой с левого угла.
91'
91'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт подал угловой справа.
91'
Ватка Космин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Bogdan Rusu нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Catalin Cabuz отбил мяч на угловой после удара Кабаселе Натан из штрафной площади.
91'
Мальфлёри Жоффре из команды Волунтари делает пас партнеру.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Bogdan Rusu нанес удар, мяч был парирован, но Ватка Космин не удержал его в руках.
90'
Н'Кололо Жордан из команды Херманштадт делает навес прямо в штрафную.
90'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
90'
Удар от ворот произведет Волунтари
90'
Тактическая замена. Гадзе Ричард уходит с поля и его заменяет Мальфлёри Жоффре
89'
ШАНС! Andrei Herghelegiu нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
Аксинте Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Гадзе Ричард из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
88'
88'
Andrei Herghelegiu из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
88'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Удар от ворот произведет Волунтари
86'
Bogdan Rusu нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
86'
Компани Биэль из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
86'
Тактическая замена. Тудорие Александру уходит с поля и его заменяет Кабаселе Натан
85'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
85'
Bogdan Rusu из команды Херманштадт опасно и грубо сыграл. Армаш Игорь пострадал.
85'
Игрок из команды Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
83'
Удар от ворот произведет Волунтари
83'
Н'Кололо Жордан из команды Херманштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Дандя Александру нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Catalin Parvulescu из команды Херманштадт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
82'
Petrisor Petrescu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Армаш Игорь наказан за толчок Bogdan Rusu
81'
81'
Аксинте Флорин из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
79'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Andrei Herghelegiu из команды Херманштадт сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
77'
Petrisor Petrescu получил желтую карточку от судьи
77'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт играет слишком грубо. Gabriel Deac оказался на газоне.
77'
Волунтари начинает контратаку
76'
76'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт подал угловой слева.
76'
Матч возобновлен
76'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
75'
Удар от ворот произведет Волунтари
75'
Тактическая замена. Рэуцэ Александру уходит с поля и его заменяет Gabriel Deac
75'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
75'
Шанс! Дандя Александру из команды Херманштадт пробил головой, но мимо
75'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт подал угловой справа.
74'
Хороший удар издали нанес Н'Кололо Жордан, но отличный сейв сделал Ватка Космин. Угловой.
74'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Bogdan Rusu из команды Херманштадт в офсайде
73'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
72'
Херманштадт контролирует мяч.
71'
Армаш Игорь возвращается на поле.
71'
Bogdan Rusu из команды Херманштадт в офсайде
71'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Матч возобновлен
71'
Ох, нехорошо это выглядит. Армаш Игорь получил травму и медбригада забирает его с поля.
70'
Армаш Игорь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
69'
Тактическая замена. Антонов Илья уходит с поля и его заменяет Н'Кололо Жордан
69'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
68'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
67'
Bogdan Rusu из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
65'
Ion Gheorghe сделал результативную передачу.
65'
Г О О О О Л - Гадзе Ричард классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
65'
Ion Gheorghe из команды Волунтари подал угловой слева.
65'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
64'
Удар от ворот произведет Херманштадт
64'
Близко! Mihai Capatana нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
64'
64'
Балаур Ионуц из команды Волунтари делает передачу одноклубнику.
64'
Ion Gheorghe из команды Волунтари подал угловой справа.
63'
Гадзе Ричард из команды Волунтари делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
Волунтари начинает контратаку
62'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Миюшкович Неманья пробил чуть мимо штанги!
62'
Petrisor Petrescu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Судья сигнализирует, что Ледуни Аисса из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Юхвель Тсуму
62'
62'
Andrei Herghelegiu из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
61'
Bogdan Rusu из команды Херманштадт отдал передачу, которая была заблокирована.
61'
Игрок из команды Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
61'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
60'
Аксинте Флорин получил желтую карточку от судьи
60'
Аксинте Флорин из команды Херманштадт толкнул локтем оппонента. Это Тудорие Александру заработал фол
59'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Дандя Александру получил желтую карточку от судьи
58'
Дандя Александру задерживает мяч рукой
57'
Тудорие Александру из команды Волунтари играет слишком грубо. Catalin Parvulescu оказался на газоне.
57'
Волунтари контролирует мяч.
56'
Безумный фол. Bogdan Rusu грубо играет против соперника. Пострадал Балаур Ионуц
55'
Тактическая замена. Lucian Dumitriu уходит с поля и его заменяет Andrei Herghelegiu
55'
Тактическая замена. Stefan Blanaru уходит с поля и его заменяет Bogdan Rusu
55'
Судья сигнализирует, что Lucian Dumitriu из команды Херманштадт поставил подножку. Пострадал Гадзе Ричард
55'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
54'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Рэуцэ Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Игрок из команды Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
52'
Тудорие Александру сделал результативную передачу.
52'
Г О О О О Л - Гадзе Ричард изменил счет на табло!
52'
Тудорие Александру из команды Волунтари делает передачу одноклубнику.
52'
51'
Ion Gheorghe нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
51'
Petrisor Petrescu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Ледуни Аисса наказан за толчок Petrisor Petrescu
50'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
50'
Тудорие Александру из команды Волунтари играет слишком грубо. Компани Биэль оказался на газоне.
49'
Судья сигнализирует, что Stefan Blanaru из команды Херманштадт поставил подножку. Пострадал Богдан Николае Букурика
49'
48'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Удар от ворот произведет Херманштадт
48'
Тудорие Александру не смог попасть в створ ударом издали
48'
48'
47'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Волунтари контролирует мяч.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
47'
46'
Удар от ворот произведет Волунтари
46'
Petrisor Petrescu не смог попасть в створ ударом издали
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Аксинте Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
45'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
45'
Удар от ворот произведет Херманштадт
44'
Mihai Capatana не смог попасть в створ ударом издали
44'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Миюшкович Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
42'
42'
42'
Ion Gheorghe из команды Волунтари разыграл угловой с левого угла.
42'
Рэуцэ Александру мяч отрикошетил от ворот
42'
Миюшкович Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Ion Gheorghe из команды Волунтари подал угловой справа.
41'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
После дальнего удара, который нанес Ion Gheorghe мяч отбит вратарем
40'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Судья сигнализирует, что Дандя Александру из команды Херманштадт поставил подножку. Пострадал Тудорие Александру
40'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
39'
Stefan Blanaru из команды Херманштадт в офсайде
38'
Судья сигнализирует, что Stefan Blanaru из команды Херманштадт поставил подножку. Пострадал Ледуни Аисса
38'
Юхвель Тсуму из команды Херманштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Ватка Космин взял и забрал мяч на выходе
37'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Удар от ворот произведет Херманштадт
37'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Матч возобновлен
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
36'
Ion Gheorghe из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
35'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
34'
Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе
34'
33'
Волунтари контролирует мяч.
33'
Удар от ворот произведет Волунтари
33'
33'
Petrisor Petrescu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Судья сигнализирует, что Рэуцэ Александру из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Компани Биэль
31'
Отличный пас сделал Гадзе Ричард из команды Волунтари. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
31'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Удар от ворот произведет Волунтари
30'
Какой промах! Stefan Blanaru имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
30'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
30'
30'
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
29'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Тудорие Александру из команды Волунтари делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Lucian Dumitriu из команды Херманштадт играет слишком грубо. Богдан Николае Букурика оказался на газоне.
27'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Stefan Blanaru из команды Херманштадт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Удар от ворот произведет Херманштадт
27'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
26'
26'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт играет слишком грубо. Ледуни Аисса оказался на газоне.
26'
Влад Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Lucian Dumitriu из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
25'
Херманштадт контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
24'
24'
Игрок из команды Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
23'
Судья сигнализирует, что Богдан Николае Букурика из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Аксинте Флорин
23'
Гадзе Ричард из команды Волунтари делает пас партнеру.
23'
22'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Mihai Capatana из команды Волунтари делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Lucian Dumitriu из команды Херманштадт опасно и грубо сыграл. Армаш Игорь пострадал.
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
20'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Гадзе Ричард нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
20'
Рэуцэ Александру из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
19'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Ion Gheorghe из команды Волунтари делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Антонов Илья из команды Херманштадт играет слишком грубо. Рэуцэ Александру оказался на газоне.
18'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Ion Gheorghe из команды Волунтари в офсайде
17'
Богдан Николае Букурика нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
15'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Херманштадт контролирует мяч.
14'
14'
Ion Gheorghe из команды Волунтари забрасывает мяч в штрафную.
13'
Аксинте Флорин из команды Херманштадт направляет мяч в штрафную площадку, но Ватка Космин выбегает и ловит мяч
12'
Судья сигнализирует, что Lucian Dumitriu из команды Херманштадт поставил подножку. Пострадал Гадзе Ричард
12'
Удар от ворот произведет Херманштадт
11'
Рэуцэ Александру не смог попасть в створ ударом издали
11'
Волунтари контролирует мяч.
10'
Mihai Capatana из команды Волунтари навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
10'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
9'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Судья сигнализирует, что Богдан Николае Букурика из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Антонов Илья
7'
Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Stefan Blanaru нанес удар, мяч был парирован, но Ватка Космин не удержал его в руках.
6'
Юхвель Тсуму из команды Херманштадт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
5'
Удар от ворот произведет Херманштадт
5'
Шанс! Армаш Игорь из команды Волунтари пробил головой, но мимо
5'
5'
Ion Gheorghe из команды Волунтари разыграл угловой с правого угла.
4'
Mihai Capatana из команды Волунтари делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Волунтари контролирует мяч.
2'
Stefan Blanaru из команды Херманштадт в офсайде
1'
1'
Ion Gheorghe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Игрок из команды Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Херманштадт начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Англия: Премьер-лига
Испания: Кубок Короля (1/16 финала)
Франция: Лига 1
Англия: Национальная лига
Англия: Национальная лига. Север
Англия: Национальная лига. Юг
Англия: Трофей АФЛ
Позже 0 Академия Ньюкасл 0 Маклсфилд Позже 0 Академия Челси 0 Уимблдон Позже 0 Эксетер Сити 0 Питерборо Юнайтед Позже 0 Барнсли 0 Академия Манчестер Сити Позже 0 Челтенем 0 Ньюпорт Позже 0 Сандерленд 0 Ноттс Каунти Позже 0 Аккрингтон 0 Линкольн Сити Позже 0 Порт Вейл 0 Сток Сити (до 23 лет) Позже 0 Кембридж Юнайтед 0 Нортгемптон Позже 0 Портсмут 0 Академия Арсенала Позже 0 Мэнсфилд 0 Бёри
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль А Зона 2
Бельгия: Кубок (1/8 финала)
Бельгия: Первый дивизион Б. Первый этап
Болгария: Первая профессиональная лига
Грузия: Еровнули Лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: И-Лига
Индия: Суперлига Индии
Иран: Персиан Галф Про Лига
Италия: Кубок (1/16 финала)
Италия: Серия C (Группа B)
Лига прогнозистов LiveResult.Ru (1/2 финала)
Марокко: Ботола
ОАЭ: Арабиан Галф лига
Польша: Кубок (1/8 финала)
Румыния: Первая лига
Турция: Кубок (1/16 финала)
Франция: Лига 2
Хорватия: Кубок (1/4 финала)
Шотландия: Кубок (1/32 финала)
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить