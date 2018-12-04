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  4. Румыния
  5. Первая лига
Стадион:
Волунтари
2:0
Конец матча
Германнштадт
0'
1:0
52' Гол
Гадзе Ричард
58' Желтая карточка
Дандя Александру
60' Желтая карточка
Аксинте Флорин
2:0
65' Гол
Гадзе Ричард
77' Желтая карточка
Petrisor Petrescu
90'+4
Второй тайм
94'
Волунтари заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Удар от ворот произведет Волунтари
93'
ШАНС! Andrei Herghelegiu нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
92'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Удар от ворот произведет Херманштадт
Угловой
92'
Mihai Capatana из команды Волунтари разыграл угловой с левого угла.
91'
Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт подал угловой справа.
91'
Ватка Космин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Bogdan Rusu нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Catalin Cabuz отбил мяч на угловой после удара Кабаселе Натан из штрафной площади.
91'
Мальфлёри Жоффре из команды Волунтари делает пас партнеру.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Bogdan Rusu нанес удар, мяч был парирован, но Ватка Космин не удержал его в руках.
90'
Н'Кололо Жордан из команды Херманштадт делает навес прямо в штрафную.
90'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
90'
Удар от ворот произведет Волунтари
90'
Тактическая замена. Гадзе Ричард уходит с поля и его заменяет Мальфлёри Жоффре
89'
ШАНС! Andrei Herghelegiu нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
Аксинте Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Гадзе Ричард из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
88'
Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Andrei Herghelegiu из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
88'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Удар от ворот произведет Волунтари
86'
Bogdan Rusu нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
86'
Компани Биэль из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
86'
Тактическая замена. Тудорие Александру уходит с поля и его заменяет Кабаселе Натан
85'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
85'
Bogdan Rusu из команды Херманштадт опасно и грубо сыграл. Армаш Игорь пострадал.
85'
Игрок из команды Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
83'
Удар от ворот произведет Волунтари
83'
Н'Кололо Жордан из команды Херманштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Дандя Александру нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Catalin Parvulescu из команды Херманштадт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
82'
Petrisor Petrescu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Армаш Игорь наказан за толчок Bogdan Rusu
81'
Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Аксинте Флорин из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
Офсайд
80'
Юхвель Тсуму из команды Херманштадт в офсайде
80'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
79'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Andrei Herghelegiu из команды Херманштадт сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
Желтая карточка
77'
Petrisor Petrescu получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
77'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт играет слишком грубо. Gabriel Deac оказался на газоне.
77'
Волунтари начинает контратаку
76'
Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт подал угловой слева.
76'
Матч возобновлен
76'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
75'
Удар от ворот произведет Волунтари
75'
Тактическая замена. Рэуцэ Александру уходит с поля и его заменяет Gabriel Deac
75'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
75'
Шанс! Дандя Александру из команды Херманштадт пробил головой, но мимо
Угловой
75'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт подал угловой справа.
74'
Хороший удар издали нанес Н'Кололо Жордан, но отличный сейв сделал Ватка Космин. Угловой.
74'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
73'
Bogdan Rusu из команды Херманштадт в офсайде
73'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
72'
Херманштадт контролирует мяч.
Травма, повреждение
71'
Армаш Игорь возвращается на поле.
Офсайд
71'
Bogdan Rusu из команды Херманштадт в офсайде
71'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
71'
Ох, нехорошо это выглядит. Армаш Игорь получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
70'
Армаш Игорь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
69'
Тактическая замена. Антонов Илья уходит с поля и его заменяет Н'Кололо Жордан
69'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
68'
Юхвель Тсуму из команды Херманштадт в офсайде
68'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Bogdan Rusu из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
65'
Ion Gheorghe сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Гадзе Ричард классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
Угловой
65'
Ion Gheorghe из команды Волунтари подал угловой слева.
65'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
64'
Удар от ворот произведет Херманштадт
64'
Близко! Mihai Capatana нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
64'
Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Балаур Ионуц из команды Волунтари делает передачу одноклубнику.
Угловой
64'
Ion Gheorghe из команды Волунтари подал угловой справа.
63'
Гадзе Ричард из команды Волунтари делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
Волунтари начинает контратаку
62'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Миюшкович Неманья пробил чуть мимо штанги!
62'
Petrisor Petrescu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Ледуни Аисса из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Юхвель Тсуму
62'
Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Andrei Herghelegiu из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
61'
Bogdan Rusu из команды Херманштадт отдал передачу, которая была заблокирована.
61'
Игрок из команды Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
61'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
Желтая карточка
60'
Аксинте Флорин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
60'
Аксинте Флорин из команды Херманштадт толкнул локтем оппонента. Это Тудорие Александру заработал фол
59'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
58'
Дандя Александру получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
58'
Дандя Александру задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
57'
Тудорие Александру из команды Волунтари играет слишком грубо. Catalin Parvulescu оказался на газоне.
57'
Волунтари контролирует мяч.
Фол, нарушение
56'
Безумный фол. Bogdan Rusu грубо играет против соперника. Пострадал Балаур Ионуц
55'
Тактическая замена. Lucian Dumitriu уходит с поля и его заменяет Andrei Herghelegiu
55'
Тактическая замена. Stefan Blanaru уходит с поля и его заменяет Bogdan Rusu
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Lucian Dumitriu из команды Херманштадт поставил подножку. Пострадал Гадзе Ричард
55'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
54'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Рэуцэ Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Игрок из команды Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
52'
Тудорие Александру сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Гадзе Ричард изменил счет на табло!
52'
Тудорие Александру из команды Волунтари делает передачу одноклубнику.
52'
Влад Александру из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
51'
Ion Gheorghe нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Petrisor Petrescu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Ледуни Аисса наказан за толчок Petrisor Petrescu
50'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
Фол, нарушение
50'
Тудорие Александру из команды Волунтари играет слишком грубо. Компани Биэль оказался на газоне.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Stefan Blanaru из команды Херманштадт поставил подножку. Пострадал Богдан Николае Букурика
Офсайд
49'
Юхвель Тсуму из команды Херманштадт в офсайде
48'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Удар от ворот произведет Херманштадт
48'
Тудорие Александру не смог попасть в створ ударом издали
48'
Catalin Parvulescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Mihai Capatana из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
47'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Волунтари контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Mihai Capatana из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
46'
Удар от ворот произведет Волунтари
46'
Petrisor Petrescu не смог попасть в створ ударом издали
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Аксинте Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Богдан Николае Букурика из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
45'
Удар от ворот произведет Херманштадт
44'
Mihai Capatana не смог попасть в створ ударом издали
44'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Миюшкович Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Богдан Николае Букурика из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
42'
Catalin Parvulescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Влад Александру из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
Угловой
42'
Ion Gheorghe из команды Волунтари разыграл угловой с левого угла.
42'
Рэуцэ Александру мяч отрикошетил от ворот
42'
Миюшкович Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Ion Gheorghe из команды Волунтари подал угловой справа.
41'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
После дальнего удара, который нанес Ion Gheorghe мяч отбит вратарем
40'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Дандя Александру из команды Херманштадт поставил подножку. Пострадал Тудорие Александру
40'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Офсайд
39'
Stefan Blanaru из команды Херманштадт в офсайде
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Stefan Blanaru из команды Херманштадт поставил подножку. Пострадал Ледуни Аисса
38'
Юхвель Тсуму из команды Херманштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Ватка Космин взял и забрал мяч на выходе
37'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Удар от ворот произведет Херманштадт
37'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Матч возобновлен
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Ion Gheorghe из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
35'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
34'
Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе
34'
Mihai Capatana из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
33'
Волунтари контролирует мяч.
33'
Удар от ворот произведет Волунтари
33'
Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Petrisor Petrescu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Рэуцэ Александру из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Компани Биэль
31'
Отличный пас сделал Гадзе Ричард из команды Волунтари. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
31'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Удар от ворот произведет Волунтари
30'
Какой промах! Stefan Blanaru имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
30'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
30'
Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Влад Александру из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
30'
Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Богдан Николае Букурика из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
29'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Тудорие Александру из команды Волунтари делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
28'
Lucian Dumitriu из команды Херманштадт играет слишком грубо. Богдан Николае Букурика оказался на газоне.
27'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Stefan Blanaru из команды Херманштадт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Удар от ворот произведет Херманштадт
27'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Влад Александру из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт играет слишком грубо. Ледуни Аисса оказался на газоне.
26'
Влад Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Lucian Dumitriu из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
25'
Херманштадт контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
24'
Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Игрок из команды Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Богдан Николае Букурика из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Аксинте Флорин
23'
Гадзе Ричард из команды Волунтари делает пас партнеру.
23'
Богдан Николае Букурика из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
22'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Mihai Capatana из команды Волунтари делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
21'
Lucian Dumitriu из команды Херманштадт опасно и грубо сыграл. Армаш Игорь пострадал.
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
20'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Гадзе Ричард нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Рэуцэ Александру из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
19'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Ion Gheorghe из команды Волунтари делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
18'
Антонов Илья из команды Херманштадт играет слишком грубо. Рэуцэ Александру оказался на газоне.
18'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
17'
Ion Gheorghe из команды Волунтари в офсайде
17'
Богдан Николае Букурика нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе
15'
Влад Александру из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
15'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Херманштадт контролирует мяч.
14'
Catalin Parvulescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Ion Gheorghe из команды Волунтари забрасывает мяч в штрафную.
13'
Аксинте Флорин из команды Херманштадт направляет мяч в штрафную площадку, но Ватка Космин выбегает и ловит мяч
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Lucian Dumitriu из команды Херманштадт поставил подножку. Пострадал Гадзе Ричард
12'
Удар от ворот произведет Херманштадт
11'
Рэуцэ Александру не смог попасть в створ ударом издали
11'
Волунтари контролирует мяч.
10'
Mihai Capatana из команды Волунтари навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
10'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
9'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Богдан Николае Букурика из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Антонов Илья
7'
Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Stefan Blanaru нанес удар, мяч был парирован, но Ватка Космин не удержал его в руках.
6'
Юхвель Тсуму из команды Херманштадт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
5'
Удар от ворот произведет Херманштадт
5'
Шанс! Армаш Игорь из команды Волунтари пробил головой, но мимо
5'
Mihai Capatana из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
Угловой
5'
Ion Gheorghe из команды Волунтари разыграл угловой с правого угла.
4'
Mihai Capatana из команды Волунтари делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Волунтари контролирует мяч.
Офсайд
2'
Stefan Blanaru из команды Херманштадт в офсайде
Офсайд
1'
Юхвель Тсуму из команды Херманштадт в офсайде
1'
Ion Gheorghe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Игрок из команды Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Херманштадт начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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