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  4. Румыния
  5. Первая лига
2018-2019
Стадион:
Конкордия Кьяжна
1:3
Конец матча
Университатя Крайова
0'
0:1
24' Пенальти
Elvir Koljic
1:1
27' Гол
Ропотан Адриан
1:2
32' Гол
Бэрбуц Кристиан
1:3
39' Гол
Кикэлдэу Александру
58' Желтая карточка
Феррейра Тьягу
63' Желтая карточка
Горобцов Николас
67' Желтая карточка
Elvir Koljic
84' Желтая карточка
Ропотан Адриан
90'+4
Второй тайм
94'
Университатя Крайова заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Батин Паул из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Матею Александру
93'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
93'
Роша Нуну нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
93'
Пильячелли Мирко делает длинную передачу вперед
93'
Университатя Крайова контролирует мяч.
92'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
Угловой
92'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова разыграл угловой с левого угла.
92'
Nivaldo предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Феделе Маттео из команды Университатя Крайова делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Травма, повреждение
91'
Кикэлдэу Александру возвращается на поле.
Травма, повреждение
91'
Ох, нехорошо это выглядит. Кикэлдэу Александру получил травму и медбригада забирает его с поля.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Травма, повреждение
90'
Кикэлдэу Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе
90'
Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
90'
Ovidiu Bic из команды Университатя Крайова играет слишком грубо. Горобцов Николас оказался на газоне.
89'
Тактическая замена. Elvir Koljic уходит с поля и его заменяет Ovidiu Bic
Фол, нарушение
89'
Судья свистит. Горобцов Николас атаковал сзади соперника. Это Роша Нуну заработал своей команде штрафной
88'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
87'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Горобцов Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой слева.
86'
Университатя Крайова контролирует мяч.
86'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
85'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Желтая карточка
84'
Ропотан Адриан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Ропотан Адриан из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Кикэлдэу Александру
83'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
83'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Келич Ренато из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Горобцов Николас
82'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
81'
Университатя Крайова имеет хороший шанс забить.
80'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
80'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
79'
Тактическая замена. Бэрбуц Кристиан уходит с поля и его заменяет Меса Сезар
79'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
78'
Ronaldo Deaconu задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Nivaldo из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Бэрбуц Кристиан
77'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
76'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Университатя Крайова контролирует мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
75'
Феррейра Тьягу нанес удар головой, но Капарко Алессандро спокойно отбил мяч.
Угловой
74'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
74'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Университатя Крайова контролирует мяч.
73'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе
72'
Ronaldo Deaconu из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
72'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
71'
Ропотан Адриан из команды Конкордия Кьяжна играет слишком грубо. Кикэлдэу Александру оказался на газоне.
71'
Университатя Крайова контролирует мяч.
70'
Хорошую попытку сделал Батин Паул. Удар в створ, но вратарь начеку
70'
Келич Ренато ошибается в защите.
70'
Препелицэ Андрей из команды Конкордия Кьяжна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
70'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Матч возобновлен
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Конкордия Кьяжна контролирует мяч.
68'
Тактическая замена. Valentin Mihaila уходит с поля и его заменяет Роша Нуну
Желтая карточка
67'
Elvir Koljic получает желтую карточку за неспортивное поведение
Офсайд
67'
Судья сигнализирует, что Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Cristian Albu
66'
Тактическая замена. Razvan Gradinaru уходит с поля и его заменяет Батин Паул
66'
Выглядело как неплохой момент. Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
66'
Феделе Маттео из команды Университатя Крайова делает отличный кросс...
65'
Феррейра Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
65'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
64'
Феделе Маттео нанес удар чуть мимо. Близко!
Желтая карточка
63'
Горобцов Николас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Кикэлдэу Александру
63'
Феррейра Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Горобцов Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
61'
Феделе Маттео не смог попасть в створ ударом издали
61'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
60'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
59'
Келич Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Горобцов Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
58'
Феррейра Тьягу - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Феррейра Тьягу из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Razvan Gradinaru
Фол, нарушение
58'
Razvan Gradinaru наказан за толчок Пильячелли Мирко
58'
Ronaldo Deaconu из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
57'
Феррейра Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
57'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
56'
Университатя Крайова имеет хороший шанс забить.
56'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
56'
Шанс! Ghislain Guessan из команды Конкордия Кьяжна пробил головой, но мимо
56'
Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
55'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Nivaldo
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Andrei Marc из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Банку Никусор
54'
Келич Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Ronaldo Deaconu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Nivaldo
54'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Препелицэ Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой слева.
53'
Бэрбуц Кристиан мяч отрикошетил от ворот
52'
Феделе Маттео разрезает оборону соперника отличным пасом
51'
Банку Никусор не смог попасть в створ ударом издали
51'
Препелицэ Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой слева.
51'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Матею Александру
49'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Феррейра Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
48'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Университатя Крайова контролирует мяч.
47'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Келич Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Кикэлдэу Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Ronaldo Deaconu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Фол, нарушение
47'
Феделе Маттео из команды Университатя Крайова толкнул локтем оппонента. Это Горобцов Николас заработал фол
47'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
45'
Банку Никусор нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Университатя Крайова имеет хороший шанс забить.
44'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Andrei Marc из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Бэрбуц Кристиан
Фол, нарушение
43'
Бэрбуц Кристиан наказан за толчок Nivaldo
42'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
42'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
41'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Университатя Крайова контролирует мяч.
40'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Кикэлдэу Александру забивает!
39'
Valentin Mihaila нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Elvir Koljic нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Mihai Leca ошибается в защите.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Nivaldo из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Кикэлдэу Александру
38'
Elvir Koljic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Препелицэ Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Simon Mazarache получил травму и заменен. Nivaldo выходит на поле.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Банку Никусор из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Razvan Gradinaru
36'
Nicusor Fota получил травму и заменен. Ronaldo Deaconu выходит на поле.
36'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Razvan Gradinaru выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
35'
Капарко Алессандро отбил мяч на угловой после удара Elvir Koljic из штрафной площади.
35'
Бэрбуц Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
35'
Ghislain Guessan из команды Конкордия Кьяжна в офсайде
34'
Шанс! Ропотан Адриан из команды Конкордия Кьяжна пробил головой, но мимо
Угловой
34'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой справа.
34'
Банку Никусор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Травма, повреждение
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Nicusor Fota получил травму и медбригада забирает его с поля.
33'
Конкордия Кьяжна контролирует мяч.
32'
Фантастический гол, где все сам сделал Бэрбуц Кристиан!
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Бэрбуц Кристиан забивает!
32'
Отличные скиллы показывает Бэрбуц Кристиан, обводя своих соперников
31'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Капарко Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой слева.
30'
Капарко Алессандро отбил мяч на угловой после удара Феделе Маттео из штрафной площади.
30'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Simon Mazarache из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Elvir Koljic
29'
Феррейра Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Simon Mazarache из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
29'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Mihai Leca из команды Конкордия Кьяжна наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
29'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой справа.
29'
Феррейра Тьягу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Горобцов Николас сделал результативную передачу.
Описание гола
27'
ГОООООЛ - Ропотан Адриан Конкордия Кьяжна забивает ударом головой
27'
Горобцов Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Ропотан Адриан
26'
Конкордия Кьяжна контролирует мяч.
25'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
25'
Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Elvir Koljic из команды Университатя Крайова забивает с точки!
Фол, нарушение
22'
ПЕНАЛЬТИ! - Andrei Marc играет рукой в штрафной! Andrei Marc вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
22'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова идет с мячом вперед на обострение...
21'
Университатя Крайова контролирует мяч.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Матею Александру из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Simon Mazarache
21'
Капарко Алессандро взял и забрал мяч на выходе
20'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
20'
Университатя Крайова контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
19'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
19'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
19'
Cristian Albu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
19'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
17'
ШАНС! Elvir Koljic нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
17'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
16'
Ропотан Адриан наказан за толчок Феделе Маттео
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Ропотан Адриан из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Бэрбуц Кристиан
15'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
15'
Мартич Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
14'
Andrei Marc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
14'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Матею Александру из команды Университатя Крайова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Хорошую попытку сделал Матею Александру. Удар в створ, но вратарь начеку
13'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова делает навес прямо в штрафную.
13'
Феделе Маттео разрезает оборону соперника отличным пасом
13'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
12'
Ропотан Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
12'
Andrei Marc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Кикэлдэу Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Valentin Mihaila
11'
Университатя Крайова контролирует мяч.
10'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
9'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Университатя Крайова контролирует мяч.
Фол, нарушение
9'
Ропотан Адриан из команды Конкордия Кьяжна опасно и грубо сыграл. Elvir Koljic пострадал.
Фол, нарушение
8'
Назначен штрафной. Пострадал Razvan Gradinaru, его свалил Банку Никусор.
7'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
7'
Ропотан Адриан из команды Конкордия Кьяжна навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Матею Александру из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Simon Mazarache
6'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Мартич Иван из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Simon Mazarache
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
4'
Университатя Крайова контролирует мяч.
4'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Университатя Крайова контролирует мяч.
2'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
2'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Mihai Leca из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Valentin Mihaila
1'
Университатя Крайова контролирует мяч.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Университатя Крайова начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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