Стадион: Конкордия
1:3
Конец матча
0:1
24' ПенальтиElvir Koljic
1:1
27' ГолРопотан Адриан
1:2
32' ГолБэрбуц Кристиан
1:3
39' ГолКикэлдэу Александру
58' Желтая карточкаФеррейра Тьягу
63' Желтая карточкаГоробцов Николас
67' Желтая карточкаElvir Koljic
84' Желтая карточкаРопотан Адриан
Второй тайм
94'
Университатя Крайова заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
94'
Судья сигнализирует, что Батин Паул из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Матею Александру
93'
93'
Роша Нуну нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
93'
Пильячелли Мирко делает длинную передачу вперед
93'
92'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
92'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова разыграл угловой с левого угла.
92'
Nivaldo предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Феделе Маттео из команды Университатя Крайова делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
91'
Кикэлдэу Александру возвращается на поле.
91'
Ох, нехорошо это выглядит. Кикэлдэу Александру получил травму и медбригада забирает его с поля.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Кикэлдэу Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе
90'
90'
Ovidiu Bic из команды Университатя Крайова играет слишком грубо. Горобцов Николас оказался на газоне.
89'
Тактическая замена. Elvir Koljic уходит с поля и его заменяет Ovidiu Bic
89'
Судья свистит. Горобцов Николас атаковал сзади соперника. Это Роша Нуну заработал своей команде штрафной
88'
87'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Горобцов Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
86'
86'
86'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
85'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
84'
Ропотан Адриан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
84'
Судья сигнализирует, что Ропотан Адриан из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Кикэлдэу Александру
83'
83'
83'
82'
Судья сигнализирует, что Келич Ренато из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Горобцов Николас
82'
82'
81'
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
80'
80'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
79'
Тактическая замена. Бэрбуц Кристиан уходит с поля и его заменяет Меса Сезар
79'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
78'
Ronaldo Deaconu задерживает мяч рукой
77'
Судья сигнализирует, что Nivaldo из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Бэрбуц Кристиан
77'
76'
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
75'
Феррейра Тьягу нанес удар головой, но Капарко Алессандро спокойно отбил мяч.
74'
74'
74'
73'
73'
72'
Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе
72'
Ronaldo Deaconu из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
72'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Ропотан Адриан из команды Конкордия Кьяжна играет слишком грубо. Кикэлдэу Александру оказался на газоне.
71'
70'
Хорошую попытку сделал Батин Паул. Удар в створ, но вратарь начеку
70'
Келич Ренато ошибается в защите.
70'
Препелицэ Андрей из команды Конкордия Кьяжна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
70'
69'
Матч возобновлен
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
68'
Тактическая замена. Valentin Mihaila уходит с поля и его заменяет Роша Нуну
67'
Elvir Koljic получает желтую карточку за неспортивное поведение
67'
Судья сигнализирует, что Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Cristian Albu
66'
Тактическая замена. Razvan Gradinaru уходит с поля и его заменяет Батин Паул
66'
Выглядело как неплохой момент. Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
66'
Феделе Маттео из команды Университатя Крайова делает отличный кросс...
65'
65'
65'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
64'
Феделе Маттео нанес удар чуть мимо. Близко!
63'
Горобцов Николас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
63'
Судья сигнализирует, что Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Кикэлдэу Александру
63'
63'
62'
61'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
61'
61'
Феделе Маттео не смог попасть в створ ударом издали
61'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
60'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
59'
59'
58'
Феррейра Тьягу - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
58'
Судья сигнализирует, что Феррейра Тьягу из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Razvan Gradinaru
58'
Razvan Gradinaru наказан за толчок Пильячелли Мирко
58'
Ronaldo Deaconu из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
57'
57'
57'
57'
56'
56'
56'
56'
Шанс! Ghislain Guessan из команды Конкордия Кьяжна пробил головой, но мимо
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
55'
55'
Судья сигнализирует, что Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Nivaldo
54'
Судья сигнализирует, что Andrei Marc из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Банку Никусор
54'
54'
Ronaldo Deaconu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Судья сигнализирует, что Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Nivaldo
54'
53'
Препелицэ Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Бэрбуц Кристиан мяч отрикошетил от ворот
52'
Феделе Маттео разрезает оборону соперника отличным пасом
51'
Банку Никусор не смог попасть в створ ударом издали
51'
Препелицэ Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
50'
Судья сигнализирует, что Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Матею Александру
49'
49'
49'
48'
48'
47'
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Кикэлдэу Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Ronaldo Deaconu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
47'
Феделе Маттео из команды Университатя Крайова толкнул локтем оппонента. Это Горобцов Николас заработал фол
47'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
45'
Банку Никусор нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
44'
44'
43'
Судья сигнализирует, что Andrei Marc из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Бэрбуц Кристиан
43'
Бэрбуц Кристиан наказан за толчок Nivaldo
42'
42'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
41'
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
39'
Г О О О О Л - Кикэлдэу Александру забивает!
39'
Valentin Mihaila нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Elvir Koljic нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Mihai Leca ошибается в защите.
38'
Судья сигнализирует, что Nivaldo из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Кикэлдэу Александру
38'
Elvir Koljic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Препелицэ Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Simon Mazarache получил травму и заменен. Nivaldo выходит на поле.
37'
Судья сигнализирует, что Банку Никусор из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Razvan Gradinaru
36'
Nicusor Fota получил травму и заменен. Ronaldo Deaconu выходит на поле.
36'
36'
Razvan Gradinaru выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
35'
Капарко Алессандро отбил мяч на угловой после удара Elvir Koljic из штрафной площади.
35'
Бэрбуц Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Ghislain Guessan из команды Конкордия Кьяжна в офсайде
34'
Шанс! Ропотан Адриан из команды Конкордия Кьяжна пробил головой, но мимо
34'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой справа.
34'
Банку Никусор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Nicusor Fota получил травму и медбригада забирает его с поля.
33'
32'
Фантастический гол, где все сам сделал Бэрбуц Кристиан!
32'
Г О О О О Л - Бэрбуц Кристиан забивает!
32'
Отличные скиллы показывает Бэрбуц Кристиан, обводя своих соперников
31'
31'
Капарко Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
Капарко Алессандро отбил мяч на угловой после удара Феделе Маттео из штрафной площади.
30'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
Судья сигнализирует, что Simon Mazarache из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Elvir Koljic
29'
29'
Simon Mazarache из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
29'
29'
Mihai Leca из команды Конкордия Кьяжна наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
29'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой справа.
29'
Феррейра Тьягу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
28'
27'
Горобцов Николас сделал результативную передачу.
27'
ГОООООЛ - Ропотан Адриан Конкордия Кьяжна забивает ударом головой
27'
26'
Судья сигнализирует, что Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Ропотан Адриан
26'
25'
25'
Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
24'
Г О О О О Л - Elvir Koljic из команды Университатя Крайова забивает с точки!
22'
ПЕНАЛЬТИ! - Andrei Marc играет рукой в штрафной! Andrei Marc вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
22'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова идет с мячом вперед на обострение...
21'
21'
Судья сигнализирует, что Матею Александру из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Simon Mazarache
21'
Капарко Алессандро взял и забрал мяч на выходе
20'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
19'
19'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
19'
Cristian Albu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
18'
18'
17'
ШАНС! Elvir Koljic нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
17'
16'
16'
Ропотан Адриан наказан за толчок Феделе Маттео
15'
Судья сигнализирует, что Ропотан Адриан из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Бэрбуц Кристиан
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
15'
Мартич Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
14'
Andrei Marc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
14'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Матею Александру из команды Университатя Крайова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
13'
Хорошую попытку сделал Матею Александру. Удар в створ, но вратарь начеку
13'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова делает навес прямо в штрафную.
13'
Феделе Маттео разрезает оборону соперника отличным пасом
13'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
12'
Ропотан Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
12'
Andrei Marc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Кикэлдэу Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Судья сигнализирует, что Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Valentin Mihaila
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
9'
9'
9'
Ропотан Адриан из команды Конкордия Кьяжна опасно и грубо сыграл. Elvir Koljic пострадал.
8'
Назначен штрафной. Пострадал Razvan Gradinaru, его свалил Банку Никусор.
7'
7'
7'
7'
Ропотан Адриан из команды Конкордия Кьяжна навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
6'
Судья сигнализирует, что Матею Александру из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Simon Mazarache
6'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
5'
Судья сигнализирует, что Мартич Иван из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Simon Mazarache
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
4'
4'
3'
2'
2'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова пробил со штрафного, но очень мимо цели.
2'
Судья сигнализирует, что Mihai Leca из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Valentin Mihaila
1'
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Университатя Крайова начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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