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  4. Румыния
  5. Первая лига
2018-2019
Стадион:
Ботошани
1:2
Конец матча
КСМ Студенцеск
0'
1:0
6' Гол
Мирон Джордже
22' Желтая карточка
Andrei Sin
1:1
34' Гол
Платини Суареш
1:2
45' Гол
Dylan Flores
52' Желтая карточка
Кристя Андрей
67' Желтая карточка
Patrick Petre
90' Желтая карточка
Dylan Flores
90' Желтая карточка
Русу Денис
90'+7
Второй тайм
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
96'
Судье надоело, что Русу Денис тянет время и он наказал его горчичником
Фол, нарушение
96'
Роман Михай V из команды Ботошани толкнул локтем оппонента. Это Ionut Adrian Cioinac заработал фол
Офсайд
95'
Vlad Danale из команды КСМ Студенцеск в офсайде
95'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
95'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
95'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
94'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
94'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
94'
Тактическая замена. Patrick Petre уходит с поля и его заменяет Vlad Danale
93'
Фаббрини Диего из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
Угловой
93'
Карабуэ Лоссеми из команды Ботошани разыграл угловой с левого угла.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Русу Денис взял и забрал мяч на выходе
93'
Патаке Андрей из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
93'
Фрасинеску Козмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Карабуэ Лоссеми из команды Ботошани отдал передачу, которая была заблокирована.
92'
Удар от ворот произведет Ботошани
91'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
91'
Moussa Sanoh задерживает мяч рукой
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
90'
Тактическая замена. Dylan Flores уходит с поля и его заменяет Alexandru Zaharia
Желтая карточка
90'
Судье надоело, что Dylan Flores тянет время и он наказал его горчичником
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
89'
Мирон Джордже из команды Ботошани опасно и грубо сыграл. Andrei Sin пострадал.
89'
Удар от ворот произведет Ботошани
88'
ШАНС! Moussa Sanoh нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
88'
Moussa Sanoh из команды КСМ Студенцеск идет с мячом вперед на обострение...
88'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
86'
Тактическая замена. Кристя Андрей уходит с поля и его заменяет Moussa Sanoh
85'
Русу Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Sebastian Chitosca из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
84'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Роман Михай V выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск подал угловой справа.
Фол, нарушение
83'
Мирон Джордже наказан за толчок Кристя Андрей
82'
Удар от ворот произведет Ботошани
Фол, нарушение
82'
Фаббрини Диего из команды Ботошани играет слишком грубо. Кака Камер оказался на газоне.
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Sebastian Chitosca из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Adria Gallego
81'
Роман Михай V выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск подал угловой справа.
80'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
80'
Платини Суареш возвращается на поле.
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
79'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
79'
Матч возобновлен
79'
Тактическая замена. Andrei Dumitras уходит с поля и его заменяет Труич Никола
79'
Судья показывает тренеру гостевой команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
79'
Судья показывает тренеру домашней команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
Травма, повреждение
78'
Ох, нехорошо это выглядит. Платини Суареш получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
77'
Платини Суареш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Ботошани контролирует мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
74'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Andrei Sin из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Патаке Андрей
Офсайд
73'
Patrick Petre из команды КСМ Студенцеск в офсайде
Фол, нарушение
73'
Онгенда Эрвин из команды Ботошани играет слишком грубо. Patrick Petre оказался на газоне.
72'
Фрасинеску Козмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Патаке Андрей из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
72'
Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск играет слишком грубо. Andrei Dumitras оказался на газоне.
71'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
71'
Онгенда Эрвин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
70'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
70'
Судья свистит. Кака Камер атаковал сзади соперника. Это Карабуэ Лоссеми заработал своей команде штрафной
70'
Andrei Sin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Патаке Андрей из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
69'
Dylan Flores из команды КСМ Студенцеск играет слишком грубо. Карабуэ Лоссеми оказался на газоне.
69'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Тактическая замена. Головфка Кэтэлин уходит с поля и его заменяет Sebastian Chitosca
Желтая карточка
67'
Patrick Petre получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Patrick Petre из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Фаббрини Диего
67'
Патаке Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
67'
КСМ Студенцеск начинает контратаку
67'
Михалаке Мариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Andrei Dumitras из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
66'
Платини Суареш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Lorand Levente Fulop навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Кака Камер из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Lorand Levente Fulop
65'
ШАНС! Кристя Андрей нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
63'
Фаббрини Диего из команды Ботошани делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
63'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Фрасинеску Козмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Патаке Андрей из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
62'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Andrei Sin из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Фаббрини Диего
61'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Головфка Кэтэлин из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Adria Gallego
60'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
60'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Dylan Flores из команды КСМ Студенцеск сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
58'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
58'
Патаке Андрей из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
57'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
57'
Dylan Flores из команды КСМ Студенцеск играет слишком грубо. Andrei Burca оказался на газоне.
56'
Удар от ворот произведет Ботошани
56'
Тактическая замена. Enriko Papa уходит с поля и его заменяет Онгенда Эрвин
Фол, нарушение
55'
Фрасинеску Козмин наказан за толчок Eduard Pap
55'
Кристя Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Мирон Джордже из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Patrick Petre
53'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Andrei Burca из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Кристя Андрей
52'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
52'
Судья подбегает и показывает Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск отложенную желтую карточку за фол.
Фол, нарушение
52'
Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Enriko Papa не пострадал и надо продолжать игру!
50'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
50'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Patrick Petre из команды КСМ Студенцеск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Фаббрини Диего из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Ionut Adrian Cioinac
48'
Удар от ворот произведет Ботошани
Фол, нарушение
48'
Головфка Кэтэлин наказан за толчок Платини Суареш
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Фаббрини Диего
Офсайд
46'
Dylan Flores из команды КСМ Студенцеск в офсайде
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
47'
ГОЛ! Легко закончил атаку Dylan Flores из команды КСМ Студенцеск, забив в пустые ворота!
47'
Кристя Андрей отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Мирон Джордже из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Patrick Petre
44'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Фол, нарушение
44'
Мирон Джордже наказан за толчок Patrick Petre
Фол, нарушение
44'
Фрасинеску Козмин из команды КСМ Студенцеск играет слишком грубо. Lorand Levente Fulop оказался на газоне.
43'
Удар от ворот произведет Ботошани
43'
ШАНС! Кристя Андрей нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
Dylan Flores из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
42'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Dylan Flores нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
41'
Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
41'
Eduard Pap выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск подал угловой слева.
40'
Хороший удар издали нанес Ionut Adrian Cioinac, но отличный сейв сделал Eduard Pap. Угловой.
40'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
39'
Ionut Adrian Cioinac нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Роман Михай V из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Кака Камер
38'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
37'
Головфка Кэтэлин задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Карабуэ Лоссеми
36'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
34'
Andrei Sin сделал результативную передачу.
Описание гола
34'
ГОООООЛ - Платини Суареш КСМ Студенцеск забивает ударом головой
34'
Andrei Sin из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
34'
КСМ Студенцеск контролирует мяч.
33'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Михалаке Мариус из команды КСМ Студенцеск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
Кристя Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Enriko Papa из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Платини Суареш
31'
Головфка Кэтэлин нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Ботошани начинает контратаку
31'
Платини Суареш нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
После штрафного удара,который нанес Dylan Flores мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
29'
Судья свистит. Карабуэ Лоссеми атаковал сзади соперника. Это Платини Суареш заработал своей команде штрафной
28'
Удар от ворот произведет Ботошани
27'
Удар от ворот произведет Ботошани
26'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Удар от ворот произведет Ботошани
25'
Шанс! Фрасинеску Козмин из команды КСМ Студенцеск пробил головой, но мимо
25'
Andrei Sin из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
25'
Andrei Burca выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск подал угловой слева.
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
24'
Eduard Pap взял и забрал мяч на выходе
24'
Шанс! Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск пробил головой, но мимо
23'
Adria Gallego из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Andrei Dumitras из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Adria Gallego
Желтая карточка
22'
Andrei Sin получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
22'
Безумный фол. Andrei Sin грубо играет против соперника. Пострадал Головфка Кэтэлин
22'
Кристя Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Кака Камер из команды КСМ Студенцеск направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
20'
Хорошую попытку сделал Головфка Кэтэлин. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
Lorand Levente Fulop из команды Ботошани забрасывает мяч в штрафную.
19'
Eduard Pap взял и забрал мяч на выходе
19'
Andrei Sin из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
19'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
18'
Adria Gallego из команды КСМ Студенцеск в офсайде
17'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Удар от ворот произведет Ботошани
15'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
14'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
14'
Enriko Papa на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Вратарь парирует удар, который нанес Платини Суареш, и мяч снова в игре
13'
Михалаке Мариус из команды КСМ Студенцеск делает передачу одноклубнику.
Угловой
13'
Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск подал угловой справа.
13'
Фаббрини Диего из команды Ботошани сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
13'
Фаббрини Диего из команды Ботошани идет с мячом вперед на обострение...
12'
Ботошани начинает контратаку
12'
Andrei Burca выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
Угловой
12'
Patrick Petre из команды КСМ Студенцеск разыграл угловой с правого угла.
12'
Adria Gallego из команды КСМ Студенцеск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
После дальнего удара, который нанес Кристя Андрей мяч отбит вратарем
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
9'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Ботошани контролирует мяч.
Офсайд
8'
Adria Gallego из команды КСМ Студенцеск в офсайде
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Enriko Papa из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Patrick Petre
Фол, нарушение
7'
Кристя Андрей наказан за толчок Мирон Джордже
6'
Lorand Levente Fulop сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
ГОООООЛ - Мирон Джордже Ботошани забивает ударом головой
Угловой
6'
Lorand Levente Fulop из команды Ботошани подал угловой справа.
5'
Патаке Андрей из команды Ботошани делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Кака Камер из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Lorand Levente Fulop
3'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
КСМ Студенцеск контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Михалаке Мариус из команды КСМ Студенцеск играет слишком грубо. Andrei Dumitras оказался на газоне.
2'
Кристя Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Enriko Papa из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Patrick Petre
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
КСМ Студенцеск начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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