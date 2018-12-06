Стадион: Муниципальный, Ботошани
1:2
Конец матча
1:0
6' ГолМирон Джордже
22' Желтая карточкаAndrei Sin
1:1
34' ГолПлатини Суареш
1:2
45' ГолDylan Flores
52' Желтая карточкаКристя Андрей
67' Желтая карточкаPatrick Petre
90' Желтая карточкаDylan Flores
90' Желтая карточкаРусу Денис
Второй тайм
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
96'
Судье надоело, что Русу Денис тянет время и он наказал его горчичником
96'
Роман Михай V из команды Ботошани толкнул локтем оппонента. Это Ionut Adrian Cioinac заработал фол
95'
Vlad Danale из команды КСМ Студенцеск в офсайде
95'
95'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
95'
94'
94'
94'
Тактическая замена. Patrick Petre уходит с поля и его заменяет Vlad Danale
93'
Фаббрини Диего из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
93'
Карабуэ Лоссеми из команды Ботошани разыграл угловой с левого угла.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Русу Денис взял и забрал мяч на выходе
93'
93'
92'
Карабуэ Лоссеми из команды Ботошани отдал передачу, которая была заблокирована.
92'
91'
91'
Moussa Sanoh задерживает мяч рукой
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
90'
Тактическая замена. Dylan Flores уходит с поля и его заменяет Alexandru Zaharia
90'
Судье надоело, что Dylan Flores тянет время и он наказал его горчичником
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Мирон Джордже из команды Ботошани опасно и грубо сыграл. Andrei Sin пострадал.
89'
88'
ШАНС! Moussa Sanoh нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
88'
Moussa Sanoh из команды КСМ Студенцеск идет с мячом вперед на обострение...
88'
87'
86'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
86'
Тактическая замена. Кристя Андрей уходит с поля и его заменяет Moussa Sanoh
85'
Русу Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Sebastian Chitosca из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
84'
84'
Роман Михай V выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск подал угловой справа.
83'
Мирон Джордже наказан за толчок Кристя Андрей
82'
82'
Фаббрини Диего из команды Ботошани играет слишком грубо. Кака Камер оказался на газоне.
81'
Судья сигнализирует, что Sebastian Chitosca из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Adria Gallego
81'
Роман Михай V выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск подал угловой справа.
80'
80'
Платини Суареш возвращается на поле.
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
79'
79'
Матч возобновлен
79'
Тактическая замена. Andrei Dumitras уходит с поля и его заменяет Труич Никола
79'
Судья показывает тренеру гостевой команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
79'
Судья показывает тренеру домашней команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
78'
Ох, нехорошо это выглядит. Платини Суареш получил травму и медбригада забирает его с поля.
77'
Платини Суареш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Ботошани контролирует мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
74'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
74'
Судья сигнализирует, что Andrei Sin из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Патаке Андрей
73'
Patrick Petre из команды КСМ Студенцеск в офсайде
73'
Онгенда Эрвин из команды Ботошани играет слишком грубо. Patrick Petre оказался на газоне.
72'
72'
72'
Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск играет слишком грубо. Andrei Dumitras оказался на газоне.
71'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
71'
Онгенда Эрвин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
70'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
70'
Судья свистит. Кака Камер атаковал сзади соперника. Это Карабуэ Лоссеми заработал своей команде штрафной
70'
Andrei Sin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
Dylan Flores из команды КСМ Студенцеск играет слишком грубо. Карабуэ Лоссеми оказался на газоне.
69'
68'
67'
Тактическая замена. Головфка Кэтэлин уходит с поля и его заменяет Sebastian Chitosca
67'
Patrick Petre получил желтую карточку от судьи
67'
Судья сигнализирует, что Patrick Petre из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Фаббрини Диего
67'
Патаке Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
67'
КСМ Студенцеск начинает контратаку
67'
Михалаке Мариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Andrei Dumitras из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
66'
Платини Суареш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Lorand Levente Fulop навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Судья сигнализирует, что Кака Камер из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Lorand Levente Fulop
65'
ШАНС! Кристя Андрей нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
63'
Фаббрини Диего из команды Ботошани делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
63'
63'
63'
62'
61'
Судья сигнализирует, что Andrei Sin из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Фаббрини Диего
61'
60'
Судья сигнализирует, что Головфка Кэтэлин из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Adria Gallego
60'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
60'
59'
59'
Dylan Flores из команды КСМ Студенцеск сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
58'
58'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
58'
57'
57'
Dylan Flores из команды КСМ Студенцеск играет слишком грубо. Andrei Burca оказался на газоне.
56'
56'
Тактическая замена. Enriko Papa уходит с поля и его заменяет Онгенда Эрвин
55'
Фрасинеску Козмин наказан за толчок Eduard Pap
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
54'
Судья сигнализирует, что Мирон Джордже из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Patrick Petre
53'
52'
Судья сигнализирует, что Andrei Burca из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Кристя Андрей
52'
52'
Судья подбегает и показывает Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск отложенную желтую карточку за фол.
52'
Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Enriko Papa не пострадал и надо продолжать игру!
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
50'
49'
Patrick Petre из команды КСМ Студенцеск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Судья сигнализирует, что Фаббрини Диего из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Ionut Adrian Cioinac
48'
48'
Головфка Кэтэлин наказан за толчок Платини Суареш
47'
Судья сигнализирует, что Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Фаббрини Диего
46'
Dylan Flores из команды КСМ Студенцеск в офсайде
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
ГОЛ! Легко закончил атаку Dylan Flores из команды КСМ Студенцеск, забив в пустые ворота!
47'
Кристя Андрей отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
46'
Судья сигнализирует, что Мирон Джордже из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Patrick Petre
44'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
44'
Мирон Джордже наказан за толчок Patrick Petre
44'
Фрасинеску Козмин из команды КСМ Студенцеск играет слишком грубо. Lorand Levente Fulop оказался на газоне.
43'
43'
ШАНС! Кристя Андрей нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
Dylan Flores из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Dylan Flores нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
41'
Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
41'
Eduard Pap выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск подал угловой слева.
40'
Хороший удар издали нанес Ionut Adrian Cioinac, но отличный сейв сделал Eduard Pap. Угловой.
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
39'
Ionut Adrian Cioinac нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
38'
Судья сигнализирует, что Роман Михай V из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Кака Камер
38'
38'
37'
Головфка Кэтэлин задерживает мяч рукой
37'
Судья сигнализирует, что Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Карабуэ Лоссеми
36'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
34'
Andrei Sin сделал результативную передачу.
34'
ГОООООЛ - Платини Суареш КСМ Студенцеск забивает ударом головой
34'
34'
КСМ Студенцеск контролирует мяч.
33'
33'
Михалаке Мариус из команды КСМ Студенцеск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
32'
Судья сигнализирует, что Enriko Papa из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Платини Суареш
31'
Головфка Кэтэлин нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Ботошани начинает контратаку
31'
Платини Суареш нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
После штрафного удара,который нанес Dylan Flores мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
29'
Судья свистит. Карабуэ Лоссеми атаковал сзади соперника. Это Платини Суареш заработал своей команде штрафной
28'
27'
26'
26'
25'
Шанс! Фрасинеску Козмин из команды КСМ Студенцеск пробил головой, но мимо
25'
25'
Andrei Burca выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск подал угловой слева.
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
24'
Eduard Pap взял и забрал мяч на выходе
24'
Шанс! Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск пробил головой, но мимо
23'
Adria Gallego из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
23'
Судья сигнализирует, что Andrei Dumitras из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Adria Gallego
22'
Andrei Sin получил желтую карточку от судьи
22'
Безумный фол. Andrei Sin грубо играет против соперника. Пострадал Головфка Кэтэлин
22'
Кристя Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Кака Камер из команды КСМ Студенцеск направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
20'
Хорошую попытку сделал Головфка Кэтэлин. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
Lorand Levente Fulop из команды Ботошани забрасывает мяч в штрафную.
19'
Eduard Pap взял и забрал мяч на выходе
19'
19'
18'
Adria Gallego из команды КСМ Студенцеск в офсайде
17'
17'
16'
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
14'
14'
Матч возобновлен
14'
Enriko Papa на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Вратарь парирует удар, который нанес Платини Суареш, и мяч снова в игре
13'
Михалаке Мариус из команды КСМ Студенцеск делает передачу одноклубнику.
13'
Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск подал угловой справа.
13'
Фаббрини Диего из команды Ботошани сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
13'
Фаббрини Диего из команды Ботошани идет с мячом вперед на обострение...
12'
Ботошани начинает контратаку
12'
Andrei Burca выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
12'
Patrick Petre из команды КСМ Студенцеск разыграл угловой с правого угла.
12'
Adria Gallego из команды КСМ Студенцеск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
11'
11'
10'
После дальнего удара, который нанес Кристя Андрей мяч отбит вратарем
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
9'
8'
Ботошани контролирует мяч.
8'
Adria Gallego из команды КСМ Студенцеск в офсайде
7'
Судья сигнализирует, что Enriko Papa из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Patrick Petre
7'
Кристя Андрей наказан за толчок Мирон Джордже
6'
Lorand Levente Fulop сделал результативную передачу.
6'
ГОООООЛ - Мирон Джордже Ботошани забивает ударом головой
6'
Lorand Levente Fulop из команды Ботошани подал угловой справа.
5'
Патаке Андрей из команды Ботошани делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
4'
Судья сигнализирует, что Кака Камер из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Lorand Levente Fulop
3'
3'
КСМ Студенцеск контролирует мяч.
2'
Михалаке Мариус из команды КСМ Студенцеск играет слишком грубо. Andrei Dumitras оказался на газоне.
2'
1'
Судья сигнализирует, что Enriko Papa из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Patrick Petre
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
КСМ Студенцеск начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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