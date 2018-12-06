Стадион: Stadionul Ion Comsa
1:2
Конец матча
0:1
11' ГолМрзляк Филип
0:2
18' ГолБег Жюльен
57' Желтая карточкаЗуа Жак
1:2
71' ГолMediop Ndiaye
90' Желтая карточкаМрзляк Филип
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Вратарь парирует удар, который нанес Георге Валентин, и мяч снова в игре
94'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти делает пас партнеру.
94'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти идет с мячом вперед на обострение...
93'
93'
93'
Судья подбегает и показывает Мрзляк Филип из команды Астра Плоешти отложенную желтую карточку за фол.
92'
Симон Габриэл из команды Дунари Кэлераши отправил кросс в штрафную...
92'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Alin Seroni из команды Дунари Кэлераши делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
92'
92'
91'
Бурчану Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Тактическая замена. Ллуллаку Аздрен уходит с поля и его заменяет Radu Crisan
91'
Justin Mengolo из команды Астра Плоешти играет слишком грубо. Mediop Ndiaye оказался на газоне.
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
90'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
90'
Alexandru Munteanu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
89'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Менди Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Justin Mengolo из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
88'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Justin Mengolo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Бурчану Александру из команды Дунари Кэлераши подал угловой слева.
87'
Бейян Флориан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Alexandru Munteanu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Мрзляк Филип задерживает мяч рукой
85'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
85'
Justin Mengolo из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
84'
Justin Mengolo из команды Астра Плоешти толкнул локтем оппонента. Это Alin Seroni заработал фол
84'
Судья сигнализирует, что Алибек Денис из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Менди Гастон
83'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Менди Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
83'
Судья сигнализирует, что Бурчану Александру из команды Дунари Кэлераши поставил подножку. Пострадал Алибек Денис
82'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
81'
Mediop Ndiaye не смог попасть в створ ударом издали
81'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
81'
81'
Плохо сыграл Куку Джиман - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
80'
Мунтяну Валентин из команды Дунари Кэлераши отправил кросс в штрафную...
80'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
79'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
78'
Мунтяну Валентин из команды Дунари Кэлераши в офсайде
77'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Mediop Ndiaye из команды Дунари Кэлераши в офсайде
76'
Симон Габриэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
76'
Судья сигнализирует, что Бурчану Александру из команды Дунари Кэлераши поставил подножку. Пострадал Justin Mengolo
75'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
75'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Астра Плоешти контролирует мяч.
73'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
73'
Игра в одни ворота сейчас. Дунари Кэлераши доминирует и владеет мячом
72'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Бурчану Александру пробил чуть мимо штанги!
72'
72'
71'
Мунтяну Валентин сделал результативную передачу.
71'
Г О О О О Л - Mediop Ndiaye изменил счет на табло!
70'
Alexandru Munteanu из команды Дунари Кэлераши делает пас партнеру.
70'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
70'
Тактическая замена. Бег Жюльен уходит с поля и его заменяет Георге Валентин
69'
Mediop Ndiaye из команды Дунари Кэлераши в офсайде
69'
Ллуллаку Аздрен нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра Плоешти идет с мячом вперед на обострение...
68'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
68'
Удар от ворот произведет Дунари Кэлераши
67'
ШАНС! Мрзляк Филип нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
67'
Mediop Ndiaye нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Бурчану Александру из команды Дунари Кэлераши подал угловой справа.
66'
66'
Симон Габриэл из команды Дунари Кэлераши отправил кросс в штрафную...
65'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
65'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Тактическая замена. Georgian Honciu уходит с поля и его заменяет Мунтяну Валентин
63'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Дунари Кэлераши контролирует мяч.
62'
Mediop Ndiaye наказан за толчок Майк Кестор
61'
Aymen Souda нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
60'
60'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
60'
60'
59'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Тактическая замена. Зуа Жак уходит с поля и его заменяет Justin Mengolo
58'
Mediop Ndiaye наказан за толчок Лазар Давид
57'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Зуа Жак получил желтую карточку от судьи
57'
Зуа Жак из команды Астра Плоешти толкнул локтем оппонента. Это Alin Seroni заработал фол
57'
Клеменс Саша из команды Дунари Кэлераши в офсайде
56'
Удар от ворот произведет Дунари Кэлераши
56'
ШАНС! Зуа Жак нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
55'
Судья сигнализирует, что Alin Seroni из команды Дунари Кэлераши поставил подножку. Пострадал Зуа Жак
55'
Aymen Souda наказан за толчок Зуа Жак
54'
Mediop Ndiaye из команды Дунари Кэлераши в офсайде
53'
Алибек Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Зуа Жак из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
52'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Удар от ворот произведет Дунари Кэлераши
52'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Судья сигнализирует, что Алибек Денис из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Alin Dobrosavlevici
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
50'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
49'
49'
Менди Гастон из команды Дунари Кэлераши отправил кросс в штрафную...
49'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Дунари Кэлераши контролирует мяч.
47'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Nicolae Carnat уходит с поля и его заменяет Симон Габриэл
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Nicolae Carnat из команды Дунари Кэлераши отправил кросс в штрафную...
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Бутян Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Клеменс Саша наказан за толчок Куку Джиман
46'
46'
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
45'
Шанс! Зуа Жак из команды Астра Плоешти пробил головой, но мимо
45'
Бег Жюльен из команды Астра Плоешти делает пас партнеру.
45'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра Плоешти делает пас партнеру.
44'
Судья сигнализирует, что Куку Джиман из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Aymen Souda
44'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Mediop Ndiaye из команды Дунари Кэлераши в офсайде
43'
Астра Плоешти контролирует мяч.
42'
Куку Джиман наказан за толчок Georgian Honciu
41'
Mediop Ndiaye из команды Дунари Кэлераши в офсайде
41'
Alin Dobrosavlevici из команды Дунари Кэлераши сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
41'
41'
Aymen Souda из команды Дунари Кэлераши разыграл угловой с левого угла.
40'
Aymen Souda из команды Дунари Кэлераши отдал передачу, которая была заблокирована.
40'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
39'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
38'
Mediop Ndiaye из команды Дунари Кэлераши в офсайде
38'
Судья сигнализирует, что Alin Seroni из команды Дунари Кэлераши поставил подножку. Пострадал Алибек Денис
38'
Куку Джиман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Georgian Honciu из команды Дунари Кэлераши подал угловой слева.
37'
37'
Менди Гастон из команды Дунари Кэлераши отправил кросс в штрафную...
37'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Судья сигнализирует, что Aymen Souda из команды Дунари Кэлераши поставил подножку. Пострадал Ллуллаку Аздрен
36'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Тактическая замена. Глигоров Филип уходит с поля и его заменяет Mediop Ndiaye
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
34'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти отдал передачу, которая была заблокирована.
34'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти идет с мячом вперед на обострение...
33'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
33'
Georgian Honciu не смог попасть в створ ударом издали
32'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Alexandru Munteanu из команды Дунари Кэлераши делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
31'
ШАНС! Зуа Жак нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти подал угловой слева.
31'
Судья сигнализирует, что Alin Seroni из команды Дунари Кэлераши поставил подножку. Пострадал Куку Джиман
30'
Удар от ворот произведет Дунари Кэлераши
30'
Шанс! Куку Джиман из команды Астра Плоешти пробил головой, но мимо
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
30'
Судья сигнализирует, что Бурчану Александру из команды Дунари Кэлераши поставил подножку. Пострадал Алибек Денис
29'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
28'
Как он промахнулся? Aymen Souda имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
28'
Голкипер мог бы сыграть и получше
28'
Бурчану Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Куку Джиман наказан за толчок Клеменс Саша
27'
27'
Глигоров Филип из команды Дунари Кэлераши отправил кросс в штрафную...
26'
Судья сигнализирует, что Зуа Жак из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Georgian Honciu
25'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Хорошую попытку сделал Клеменс Саша. Удар в створ, но вратарь начеку
25'
Менди Гастон из команды Дунари Кэлераши делает пас партнеру.
25'
Мрзляк Филип наказан за толчок Aymen Souda
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
24'
24'
Бурчану Александру из команды Дунари Кэлераши отправил кросс в штрафную...
24'
24'
23'
Nicolae Carnat из команды Дунари Кэлераши делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Удар от ворот произведет Дунари Кэлераши
22'
Мрзляк Филип из команды Астра Плоешти навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
21'
Зуа Жак нанес удар, но промахнулся очень сильно.
21'
Georgian Honciu из команды Дунари Кэлераши в офсайде
20'
Aymen Souda нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
20'
Alin Dobrosavlevici из команды Дунари Кэлераши делает передачу одноклубнику.
20'
Бурчану Александру из команды Дунари Кэлераши подал угловой справа.
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
18'
Бутян Михай сделал результативную передачу.
18'
Г О О О О Л - Бег Жюльен изменил счет на табло!
18'
Бутян Михай из команды Астра Плоешти делает навес прямо в штрафную.
18'
Мрзляк Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Сезар Андрей Лунгу взял и забрал мяч на выходе
18'
Бег Жюльен из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
17'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
17'
17'
Зуа Жак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Nicolae Carnat из команды Дунари Кэлераши подал угловой слева.
16'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
О, нет. Из многообещающей позиции Aymen Souda из команды Дунари Кэлераши наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
15'
Дунари Кэлераши контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
14'
Удар от ворот произведет Дунари Кэлераши
14'
Бег Жюльен не смог попасть в створ ударом издали
14'
Глигоров Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Бег Жюльен из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
14'
Зуа Жак нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Мрзляк Филип из команды Астра Плоешти делает пас партнеру.
13'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Хорошую попытку сделал Клеменс Саша. Удар в створ, но вратарь начеку
13'
Nicolae Carnat из команды Дунари Кэлераши делает пас партнеру.
13'
13'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Матч возобновлен
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Алибек Денис сделал результативную передачу.
11'
Г О О О О Л - Мрзляк Филип из команды Астра Плоешти переиграл вратаря дальним ударом!
11'
11'
Радунович Ристо из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
10'
10'
Nicolae Carnat выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
9'
Alin Dobrosavlevici наказан за толчок Зуа Жак
9'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Астра Плоешти контролирует мяч.
8'
8'
Бутян Михай из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
7'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
7'
Alin Seroni не смог попасть в створ ударом издали
6'
Судья сигнализирует, что Ллуллаку Аздрен из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Alexandru Munteanu
6'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
4'
Астра Плоешти контролирует мяч.
3'
3'
Aymen Souda из команды Дунари Кэлераши навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
3'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Дунари Кэлераши контролирует мяч.
2'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Дунари Кэлераши начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Comsa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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