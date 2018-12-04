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  4. Румыния
  5. Первая лига
2018-2019
Стадион:
Динамо Бухарест
0:3
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
22' Желтая карточка
Daniel Popa III
27' Желтая карточка
Зенке Симон
31' Желтая карточка
Джокович Дамьян
0:1
36' Гол
Паун-Александру Константин
38' Желтая карточка
Цукудян Георге
40' Желтая карточка
Нистор Дан
44' Желтая карточка
Бордеяну Михай
0:2
51' Пенальти
Кулио Хуан
56' Желтая карточка
Tomislav Gomelt
0:3
83' Гол
Цукудян Георге
90'+4
Второй тайм
94'
ЧФР Клуж заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
93'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
91'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Маня Кристиан оказался на газоне.
91'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
91'
Тактическая замена. Цукудян Георге уходит с поля и его заменяет Костаке Йонуц
90'
Tomislav Gomelt не смог попасть в створ ударом издали
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
90'
После штрафного удара,который нанес Ханка Серджу мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Мурешан Андрей из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Daniel Popa
88'
Daniel Popa выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Ланг Адам из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.
87'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж отдал передачу, которая была заблокирована.
87'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
87'
Robert Moldoveanu наказан за толчок Джокович Дамьян
86'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
85'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
84'
Тактическая замена. Бордеяну Михай уходит с поля и его заменяет Ланг Адам
83'
Кулио Хуан сделал результативную передачу.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Цукудян Георге изменил счет на табло!
83'
Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Кулио Хуан
82'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
82'
Шанс! Daniel Popa из команды Динамо Бухарест пробил головой, но мимо
Угловой
82'
Ханка Серджу из команды Динамо Бухарест подал угловой справа.
82'
Винисиус Пауло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Ханка Серджу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж играет слишком грубо. Айт-Атмане Рашид оказался на газоне.
80'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
80'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест опасно и грубо сыграл. Маня Кристиан пострадал.
79'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Tomislav Gomelt из команды Динамо Бухарест сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
79'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
78'
Маня Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
78'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
77'
ШАНС! Deian Sorescu нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Тактическая замена. Зенке Симон уходит с поля и его заменяет Ханка Серджу
75'
Тактическая замена. Паун-Александру Константин уходит с поля и его заменяет Моутинью Тьерри
75'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
74'
Арлаускис Гедрюс взял и забрал мяч на выходе
74'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
74'
Мурешан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
73'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Robert Moldoveanu нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Daniel Popa из команды Динамо Бухарест делает пас партнеру.
73'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест делает пас партнеру.
73'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест идет с мячом вперед на обострение...
72'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
71'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Тактическая замена. Саломау Диогу уходит с поля и его заменяет Robert Moldoveanu
Фол, нарушение
70'
Mihai Popescu наказан за толчок Джокович Дамьян
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
69'
Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Кулио Хуан оказался на газоне.
69'
Удар, который нанес Айт-Атмане Рашид, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Арлаускис Гедрюс парировал мяч в поле.
68'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Дяк Чиприан
Фол, нарушение
67'
Бордеяну Михай из команды ЧФР Клуж толкнул локтем оппонента. Это Монтини Маттиа заработал фол
67'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж сыграл в стеночку, но там вратарь перехватил.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Маня Кристиан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Монтини Маттиа
65'
Mihai Popescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
65'
Mihai Popescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж подал угловой слева.
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
64'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Mihai Popescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Ricardo Grigore из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Дяк Чиприан
62'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
Фол, нарушение
61'
Зенке Симон наказан за толчок Кулио Хуан
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
59'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
58'
Арлаускис Гедрюс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Монтини Маттиа нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Daniel Popa нанес удар, мяч был парирован, но Арлаускис Гедрюс не удержал его в руках.
57'
Tomislav Gomelt из команды Динамо Бухарест делает пас партнеру.
57'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
56'
Tomislav Gomelt получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
56'
Безумный фол. Tomislav Gomelt грубо играет против соперника. Пострадал Бордеяну Михай
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
55'
Daniel Popa из команды Динамо Бухарест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Цукудян Георге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест подал угловой справа.
55'
Зенке Симон мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Джокович Дамьян
54'
Мурешан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Ricardo Grigore из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
53'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж забивает с точки!
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
50'
ПЕНАЛЬТИ - Кацикас Георгиос из команды Динамо Бухарест привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Цукудян Георге.
49'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж делает пас партнеру.
49'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж идет с мячом вперед на обострение...
49'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
49'
Маня Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
49'
Deian Sorescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Бордеяну Михай из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
48'
Mihai Popescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.
48'
Пенедо Хайме предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Дяк Чиприан
46'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
46'
Тактическая замена. Нистор Дан уходит с поля и его заменяет Монтини Маттиа
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
45'
Ricardo Grigore наказан за толчок Арлаускис Гедрюс
45'
Mihai Popescu из команды Динамо Бухарест делает передачу одноклубнику.
44'
Саломау Диогу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
44'
Бордеяну Михай получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Бордеяну Михай из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Зенке Симон
43'
Соперник делает почти голевой пас, но Пенедо Хайме из команды Динамо Бухарест начеку и спасает ситуацию.
43'
Почти гол! Цукудян Георге пробил головой по воротам, но Пенедо Хайме спас!
42'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Кулио Хуан
41'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
41'
ШАНС! Дяк Чиприан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
41'
Мурешан Андрей из команды ЧФР Клуж сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
41'
Цукудян Георге из команды ЧФР Клуж делает пас партнеру.
41'
Кацикас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
40'
Нистор Дан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
40'
Безумный фол. Нистор Дан грубо играет против соперника. Пострадал Джокович Дамьян
40'
ШАНС! Цукудян Георге нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Офсайд
39'
Daniel Popa из команды Динамо Бухарест в офсайде
39'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
38'
Цукудян Георге получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Судья свистит. Цукудян Георге атаковал сзади соперника. Это Deian Sorescu заработал своей команде штрафной
37'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Фантастический гол, где все сам сделал Паун-Александру Константин!
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Паун-Александру Константин забивает!
36'
Отличные скиллы показывает Паун-Александру Константин, обводя своих соперников
35'
Кацикас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
35'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
35'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
35'
Шанс! Mihai Popescu из команды Динамо Бухарест пробил головой, но мимо
Угловой
34'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест подал угловой слева.
34'
Хороший удар издали нанес Daniel Popa, но отличный сейв сделал Арлаускис Гедрюс. Угловой.
Офсайд
33'
Цукудян Георге из команды ЧФР Клуж в офсайде
33'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
33'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
32'
Зенке Симон не смог попасть в створ ударом издали
32'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Желтая карточка
31'
Джокович Дамьян получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
31'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Джокович Дамьян нырнул в штрафной. Спорно!
31'
Нистор Дан нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Daniel Popa из команды Динамо Бухарест делает пас партнеру.
30'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
30'
Джокович Дамьян наказан за толчок Tomislav Gomelt
29'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
29'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Угловой
29'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж разыграл угловой с правого угла.
29'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж отдал передачу, которая была заблокирована.
28'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
28'
Tomislav Gomelt из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Паун-Александру Константин оказался на газоне.
28'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
27'
Зенке Симон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
27'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Кулио Хуан оказался на газоне.
26'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
25'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
24'
Паун-Александру Константин нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж делает пас партнеру.
24'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
23'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Камора Мауру оказался на газоне.
Желтая карточка
22'
Daniel Popa получает желтую карточку за нырок
Фол, нарушение
22'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Daniel Popa нырнул в штрафной. Спорно!
22'
Mihai Popescu из команды Динамо Бухарест сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
Ricardo Grigore из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
22'
Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест подал угловой слева.
21'
Шанс! Mihai Popescu из команды Динамо Бухарест пробил головой, но мимо
Угловой
21'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест подал угловой справа.
20'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
20'
Айт-Атмане Рашид не смог попасть в створ ударом издали
20'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
19'
Мурешан Андрей наказан за толчок Daniel Popa
19'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Tomislav Gomelt из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Кулио Хуан
16'
Бордеяну Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Нистор Дан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Ricardo Grigore из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Дяк Чиприан
14'
Мурешан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
14'
Цукудян Георге наказан за толчок Deian Sorescu
13'
Саломау Диогу бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв
13'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест забрасывает мяч в штрафную.
13'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Кулио Хуан нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
11'
Кулио Хуан задерживает мяч рукой
10'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
10'
Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
10'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Кацикас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж подал угловой слева.
9'
Камора Мауру из команды ЧФР Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
Фол, нарушение
6'
Цукудян Георге наказан за толчок Mihai Popescu
6'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
6'
Шанс! Винисиус Пауло из команды ЧФР Клуж пробил головой, но мимо
6'
Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Маня Кристиан
5'
Tomislav Gomelt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.
3'
Хорошую попытку сделал Нистор Дан. Удар в створ, но вратарь начеку
3'
Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест подал угловой справа.
3'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
3'
Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Бордеяну Михай оказался на газоне.
2'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
1'
Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
1'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Динамо Бухарест начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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