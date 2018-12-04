Стадион: Центральный стадион Динамо
0:3
Конец матча
22' Желтая карточкаDaniel Popa III
27' Желтая карточкаЗенке Симон
31' Желтая карточкаДжокович Дамьян
0:1
36' ГолПаун-Александру Константин
38' Желтая карточкаЦукудян Георге
40' Желтая карточкаНистор Дан
44' Желтая карточкаБордеяну Михай
0:2
51' ПенальтиКулио Хуан
56' Желтая карточкаTomislav Gomelt
0:3
83' ГолЦукудян Георге
Второй тайм
94'
ЧФР Клуж заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
93'
92'
91'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Маня Кристиан оказался на газоне.
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
91'
Тактическая замена. Цукудян Георге уходит с поля и его заменяет Костаке Йонуц
90'
Tomislav Gomelt не смог попасть в створ ударом издали
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
90'
После штрафного удара,который нанес Ханка Серджу мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
89'
Судья сигнализирует, что Мурешан Андрей из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Daniel Popa
88'
Daniel Popa выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж отдал передачу, которая была заблокирована.
87'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж идет с мячом вперед на обострение...
87'
Robert Moldoveanu наказан за толчок Джокович Дамьян
86'
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
84'
Тактическая замена. Бордеяну Михай уходит с поля и его заменяет Ланг Адам
83'
Кулио Хуан сделал результативную передачу.
83'
Г О О О О Л - Цукудян Георге изменил счет на табло!
83'
Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
Судья сигнализирует, что Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Кулио Хуан
82'
82'
Шанс! Daniel Popa из команды Динамо Бухарест пробил головой, но мимо
82'
Ханка Серджу из команды Динамо Бухарест подал угловой справа.
82'
Винисиус Пауло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Ханка Серджу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж играет слишком грубо. Айт-Атмане Рашид оказался на газоне.
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
80'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест опасно и грубо сыграл. Маня Кристиан пострадал.
79'
79'
Tomislav Gomelt из команды Динамо Бухарест сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
79'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
78'
Маня Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
78'
77'
ШАНС! Deian Sorescu нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
76'
Тактическая замена. Зенке Симон уходит с поля и его заменяет Ханка Серджу
75'
Тактическая замена. Паун-Александру Константин уходит с поля и его заменяет Моутинью Тьерри
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
74'
Арлаускис Гедрюс взял и забрал мяч на выходе
74'
74'
74'
73'
73'
Robert Moldoveanu нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Daniel Popa из команды Динамо Бухарест делает пас партнеру.
73'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест делает пас партнеру.
73'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест идет с мячом вперед на обострение...
72'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
71'
70'
Тактическая замена. Саломау Диогу уходит с поля и его заменяет Robert Moldoveanu
70'
Mihai Popescu наказан за толчок Джокович Дамьян
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
69'
Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Кулио Хуан оказался на газоне.
69'
Удар, который нанес Айт-Атмане Рашид, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Арлаускис Гедрюс парировал мяч в поле.
68'
68'
Судья сигнализирует, что Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Дяк Чиприан
67'
Бордеяну Михай из команды ЧФР Клуж толкнул локтем оппонента. Это Монтини Маттиа заработал фол
67'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж сыграл в стеночку, но там вратарь перехватил.
65'
Судья сигнализирует, что Маня Кристиан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Монтини Маттиа
65'
65'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
65'
65'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж подал угловой слева.
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
64'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
64'
63'
63'
Судья сигнализирует, что Ricardo Grigore из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Дяк Чиприан
62'
61'
61'
Зенке Симон наказан за толчок Кулио Хуан
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
59'
59'
59'
58'
58'
Матч возобновлен
58'
Арлаускис Гедрюс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Монтини Маттиа нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Daniel Popa нанес удар, мяч был парирован, но Арлаускис Гедрюс не удержал его в руках.
57'
Tomislav Gomelt из команды Динамо Бухарест делает пас партнеру.
57'
56'
Tomislav Gomelt получил желтую карточку от судьи
56'
Безумный фол. Tomislav Gomelt грубо играет против соперника. Пострадал Бордеяну Михай
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
55'
Daniel Popa из команды Динамо Бухарест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Цукудян Георге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Зенке Симон мяч отрикошетил от ворот
54'
Судья сигнализирует, что Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Джокович Дамьян
54'
54'
Ricardo Grigore из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
53'
53'
53'
52'
51'
Г О О О О Л - Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж забивает с точки!
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
ПЕНАЛЬТИ - Кацикас Георгиос из команды Динамо Бухарест привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Цукудян Георге.
49'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж делает пас партнеру.
49'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж идет с мячом вперед на обострение...
49'
49'
Маня Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
49'
Deian Sorescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Бордеяну Михай из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
48'
48'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.
48'
Пенедо Хайме предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
47'
Судья сигнализирует, что Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Дяк Чиприан
46'
46'
Тактическая замена. Нистор Дан уходит с поля и его заменяет Монтини Маттиа
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
45'
Ricardo Grigore наказан за толчок Арлаускис Гедрюс
45'
Mihai Popescu из команды Динамо Бухарест делает передачу одноклубнику.
44'
Саломау Диогу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Бордеяну Михай получил желтую карточку от судьи
44'
Судья сигнализирует, что Бордеяну Михай из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Зенке Симон
43'
Соперник делает почти голевой пас, но Пенедо Хайме из команды Динамо Бухарест начеку и спасает ситуацию.
43'
Почти гол! Цукудян Георге пробил головой по воротам, но Пенедо Хайме спас!
42'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
42'
Судья сигнализирует, что Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Кулио Хуан
41'
41'
ШАНС! Дяк Чиприан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
41'
Мурешан Андрей из команды ЧФР Клуж сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
41'
Цукудян Георге из команды ЧФР Клуж делает пас партнеру.
41'
41'
40'
Нистор Дан получил желтую карточку от судьи
40'
Безумный фол. Нистор Дан грубо играет против соперника. Пострадал Джокович Дамьян
40'
ШАНС! Цукудян Георге нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
39'
Daniel Popa из команды Динамо Бухарест в офсайде
39'
38'
Цукудян Георге получил желтую карточку от судьи
38'
Судья свистит. Цукудян Георге атаковал сзади соперника. Это Deian Sorescu заработал своей команде штрафной
37'
37'
37'
36'
Фантастический гол, где все сам сделал Паун-Александру Константин!
36'
Г О О О О Л - Паун-Александру Константин забивает!
36'
Отличные скиллы показывает Паун-Александру Константин, обводя своих соперников
35'
35'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
35'
35'
Шанс! Mihai Popescu из команды Динамо Бухарест пробил головой, но мимо
34'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест подал угловой слева.
34'
Хороший удар издали нанес Daniel Popa, но отличный сейв сделал Арлаускис Гедрюс. Угловой.
33'
Цукудян Георге из команды ЧФР Клуж в офсайде
33'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
33'
Deian Sorescu наказан за толчок Паун-Александру Константин
33'
32'
Зенке Симон не смог попасть в створ ударом издали
32'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
Джокович Дамьян получил желтую карточку от судьи
31'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Джокович Дамьян нырнул в штрафной. Спорно!
31'
Нистор Дан нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Daniel Popa из команды Динамо Бухарест делает пас партнеру.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
30'
Джокович Дамьян наказан за толчок Tomislav Gomelt
29'
29'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
29'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж разыграл угловой с правого угла.
29'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж отдал передачу, которая была заблокирована.
28'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж делает навес прямо в штрафную.
28'
Tomislav Gomelt из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Паун-Александру Константин оказался на газоне.
28'
28'
27'
Зенке Симон получил желтую карточку от судьи
27'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Кулио Хуан оказался на газоне.
26'
25'
25'
Паун-Александру Константин наказан за толчок Deian Sorescu
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
24'
Паун-Александру Константин нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж делает пас партнеру.
24'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Камора Мауру оказался на газоне.
22'
Daniel Popa получает желтую карточку за нырок
22'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Daniel Popa нырнул в штрафной. Спорно!
22'
Mihai Popescu из команды Динамо Бухарест сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
Ricardo Grigore из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
22'
22'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест подал угловой слева.
21'
Шанс! Mihai Popescu из команды Динамо Бухарест пробил головой, но мимо
21'
20'
20'
Айт-Атмане Рашид не смог попасть в створ ударом издали
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
19'
Мурешан Андрей наказан за толчок Daniel Popa
19'
18'
18'
17'
Судья сигнализирует, что Tomislav Gomelt из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Кулио Хуан
16'
Бордеяну Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Нистор Дан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
14'
Судья сигнализирует, что Ricardo Grigore из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Дяк Чиприан
14'
14'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
14'
Цукудян Георге наказан за толчок Deian Sorescu
13'
Саломау Диогу бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв
13'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест забрасывает мяч в штрафную.
13'
12'
12'
Кулио Хуан нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
11'
Кулио Хуан задерживает мяч рукой
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
10'
Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
10'
9'
9'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж подал угловой слева.
9'
Камора Мауру из команды ЧФР Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
7'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
6'
Цукудян Георге наказан за толчок Mihai Popescu
6'
6'
Шанс! Винисиус Пауло из команды ЧФР Клуж пробил головой, но мимо
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
5'
Судья сигнализирует, что Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Маня Кристиан
5'
Tomislav Gomelt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.
3'
Хорошую попытку сделал Нистор Дан. Удар в створ, но вратарь начеку
3'
3'
3'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест идет с мячом вперед на обострение...
3'
Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Бордеяну Михай оказался на газоне.
2'
1'
1'
1'
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Динамо Бухарест начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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