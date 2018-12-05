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  4. Румыния
  5. Первая лига
2018-2019
Стадион:
Сепси
4:2
Конец матча
Стяуа
0'
1:0
32' Гол
Васвари Габриэл
2:0
36' Гол
Florin Stefan
3:0
53' Пенальти
Тандия Ибраима
3:1
61' Гол
Коман Флоринел
3:2
88' Гол
Русеску Раул
4:2
90' Гол
Joseph Mensah II
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
94'
Симоновски Марко сделал результативную передачу.
Описание гола
94'
Г О О О О Л - Joseph Mensah изменил счет на табло!
94'
Сепси начинает контратаку
94'
Игорь Йованович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Жуниор Мораис из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
93'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Тактическая замена. Тандия Ибраима уходит с поля и его заменяет Joseph Mensah
93'
Виера Усман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Филип Лучан из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
93'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Бэлаша Михай из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Тандия Ибраима
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
90'
Удар от ворот произведет Сепси
90'
Русеску Раул не смог попасть в створ ударом издали
90'
Игорь Йованович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Виера Усман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Жуниор Мораис из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
Описание гола
88'
Г О О О О Л Русеску Раул закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
88'
Виера Усман наказан за толчок Бэлаша Михай
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Adrian Rus из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Михай Роман
87'
После дальнего удара, который нанес Bryan Nouvier мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
86'
Ньоэр Харлем-Эдди наказан за толчок Florin Stefan
86'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Gabriel Moura из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Жуниор Мораис
85'
Симоновски Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
84'
Виера Усман из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Коман Флоринел пострадал.
83'
Русеску Раул имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
83'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Gabriel Moura выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Бензар Ромарио из команды Стяуа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
82'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Коман Флоринел имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
82'
Стяуа имеет хороший шанс забить.
81'
Удар от ворот произведет Стяуа
81'
Сепси имеет хороший шанс забить.
81'
Игорь Йованович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Михай Роман из команды Стяуа подал угловой справа.
80'
Михай Роман из команды Стяуа точно пробил из-за штрафной, причем мяч срикошетил.
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
80'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
79'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Виера Усман бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
Угловой
78'
Bryan Nouvier из команды Сепси подал угловой справа.
Фол, нарушение
77'
Планич Богдан наказан за толчок Симоновски Марко
77'
Удар от ворот произведет Сепси
75'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
74'
Тэнасе Флорин бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
Фол, нарушение
74'
Бензар Ромарио из команды Стяуа играет слишком грубо. Тандия Ибраима оказался на газоне.
73'
Stefan Draghici нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Сато Дайсуке получил травму и заменен. Stefan Draghici выходит на поле.
73'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
72'
Ох, нехорошо это выглядит. Сато Дайсуке получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
72'
Сато Дайсуке на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Тактическая замена. Васвари Габриэл уходит с поля и его заменяет Симоновски Марко
70'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Угловой
70'
Михай Роман навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
70'
Сато Дайсуке предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Стяуа имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Васвари Габриэл из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Бэлаша Михай
69'
Плохо сыграл Ньоэр Харлем-Эдди - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
69'
Bryan Nouvier из команды Сепси подал угловой справа.
69'
Gabriel Moura из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Филип Лучан из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Тандия Ибраима
67'
Удар от ворот произведет Сепси
67'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
66'
Удар от ворот произведет Сепси
Угловой
66'
Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
65'
Коман Флоринел исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Фол, нарушение
65'
Виера Усман из команды Сепси толкнул локтем оппонента. Это Ньоэр Харлем-Эдди заработал фол
65'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
64'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Тандия Ибраима
63'
Коман Флоринел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Gabriel Moura из команды Сепси толкнул локтем оппонента. Это Тэнасе Флорин заработал фол
61'
Бензар Ромарио сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
ГОООООЛ - Коман Флоринел Стяуа забивает ударом головой
61'
Русеску Раул из команды Стяуа сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
61'
Бензар Ромарио из команды Стяуа делает отличный кросс...
61'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Ман Деннис получил травму и заменен. Русеску Раул выходит на поле.
60'
Бэлаша Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Тандия Ибраима навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Планич Богдан из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Тандия Ибраима
Травма, повреждение
59'
Ох, нехорошо это выглядит. Ман Деннис получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
59'
Ман Деннис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Bryan Nouvier из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Коман Флоринел
57'
Удар от ворот произведет Сепси
57'
Михай Роман не смог попасть в створ ударом издали
57'
Вратарь парирует удар, который нанес Bryan Nouvier, и мяч снова в игре
56'
Тандия Ибраима нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Bryan Nouvier из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Филип Лучан
55'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
55'
Удар от ворот произведет Сепси
55'
Отличный пас сделал Филип Лучан из команды Стяуа. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Васвари Габриэл из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Ман Деннис
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Тандия Ибраима из команды Сепси забивает с точки!
Фол, нарушение
53'
ПЕНАЛЬТИ! - Жуниор Мораис совершил грубый фол. Васвари Габриэл заработал пенальти!
52'
Тандия Ибраима нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Жуниор Мораис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Игрок из команды Сепси вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
51'
Ньоэр Харлем-Эдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Bryan Nouvier из команды Сепси подал угловой справа.
51'
Bryan Nouvier из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
50'
Удар от ворот произведет Стяуа
49'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Тэнасе Флорин из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Gabriel Moura
Фол, нарушение
48'
Бэлаша Михай наказан за толчок Csongor Fejer
48'
Васвари Габриэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Михай Роман из команды Стяуа подал угловой слева.
48'
Gabriel Moura предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Михай Роман из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
47'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Florin Stefan из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Жуниор Мораис
47'
Стяуа контролирует мяч.
46'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Неделку Драгош уходит с поля и его заменяет Коман Флоринел
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Удар от ворот произведет Сепси
48'
Ньоэр Харлем-Эдди решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
47'
Безумный фол. Игорь Йованович грубо играет против соперника. Пострадал Ман Деннис
Фол, нарушение
46'
Gabriel Moura наказан за толчок Михай Роман
46'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Бензар Ромарио из команды Стяуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
45'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Виера Усман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
44'
Бензар Ромарио из команды Стяуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Удар от ворот произведет Стяуа
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Жуниор Мораис из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Bryan Nouvier
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Жуниор Мораис из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Тандия Ибраима
42'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
41'
Михай Роман из команды Стяуа подал угловой справа.
41'
Сато Дайсуке предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Угловой
40'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа подал угловой слева.
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
40'
Филип Лучан из команды Стяуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Сепси контролирует мяч.
38'
Виера Усман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
36'
Васвари Габриэл сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Florin Stefan изменил счет на табло!
36'
Васвари Габриэл из команды Сепси делает отличный кросс...
36'
Сепси имеет хороший шанс забить.
36'
Удар от ворот произведет Стяуа
35'
Adrian Rus не смог попасть в створ ударом издали
35'
Бэлгрэдян Кристиан взял и забрал мяч на выходе
35'
Bryan Nouvier из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
35'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Стяуа контролирует мяч.
34'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Florin Stefan сделал результативную передачу.
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Васвари Габриэл изменил счет на табло!
32'
Florin Stefan из команды Сепси сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
32'
Сепси имеет хороший шанс забить.
31'
Стяуа контролирует мяч.
30'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Тейшейра Андраде получил травму и заменен. Михай Роман выходит на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
29'
Велев Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Неделку Драгош из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
29'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
28'
Florin Stefan из команды Сепси в офсайде
28'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Тейшейра Андраде получил травму и медбригада забирает его с поля.
27'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
27'
Тейшейра Андраде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
26'
Тейшейра Андраде наказан за толчок Gabriel Moura
Фол, нарушение
26'
Ман Деннис наказан за толчок Тандия Ибраима
25'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Виера Усман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Тейшейра Андраде из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
25'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Тэнасе Флорин пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
23'
Виера Усман из команды Сепси играет слишком грубо. Ньоэр Харлем-Эдди оказался на газоне.
22'
Стяуа контролирует мяч.
21'
Бэлгрэдян Кристиан взял и забрал мяч на выходе
Угловой
21'
Тандия Ибраима из команды Сепси подал угловой слева.
21'
Бензар Ромарио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Bryan Nouvier из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Ман Деннис из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Gabriel Moura
20'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
20'
Сепси начинает контратаку
19'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Сепси контролирует мяч.
18'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Хорошую попытку сделал Тейшейра Андраде. Удар в створ, но вратарь начеку
18'
Бензар Ромарио из команды Стяуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Виера Усман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Тандия Ибраима из команды Сепси навешивает в штрафную с рикошетом.
16'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Стяуа контролирует мяч.
15'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Удар от ворот произведет Сепси
15'
Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
15'
Плохо сыграл Игорь Йованович - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
15'
Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
14'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа играет слишком грубо. Bryan Nouvier оказался на газоне.
14'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
13'
Тандия Ибраима из команды Сепси в офсайде
12'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Удар от ворот произведет Стяуа
11'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
10'
Бензар Ромарио возвращается на поле.
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Тэнасе Флорин из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Gabriel Moura
9'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
9'
Ох, нехорошо это выглядит. Бензар Ромарио получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
8'
Бензар Ромарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Florin Stefan нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Adrian Rus из команды Сепси сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Gabriel Moura нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Удар от ворот произведет Сепси
6'
Отличный пас сделал Ман Деннис из команды Стяуа. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
6'
Стяуа контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
5'
Васвари Габриэл бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
4'
Adrian Rus из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Bryan Nouvier
2'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Florin Stefan из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Жуниор Мораис
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Васвари Габриэл из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Неделку Драгош
1'
Стяуа контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Стяуа начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







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