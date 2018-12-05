Стадион: Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe
1:0
32' ГолВасвари Габриэл
2:0
36' ГолFlorin Stefan
3:0
53' ПенальтиТандия Ибраима
3:1
61' ГолКоман Флоринел
3:2
88' ГолРусеску Раул
4:2
90' ГолJoseph Mensah II
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
94'
Симоновски Марко сделал результативную передачу.
94'
Г О О О О Л - Joseph Mensah изменил счет на табло!
94'
Сепси начинает контратаку
94'
94'
Жуниор Мораис из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
93'
93'
Тактическая замена. Тандия Ибраима уходит с поля и его заменяет Joseph Mensah
93'
93'
Филип Лучан из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
93'
92'
91'
Судья сигнализирует, что Бэлаша Михай из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Тандия Ибраима
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
90'
Удар от ворот произведет Сепси
90'
Русеску Раул не смог попасть в створ ударом издали
90'
90'
89'
Жуниор Мораис из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
88'
Г О О О О Л Русеску Раул закручивает штрафной в сетку! Великолепно
88'
Виера Усман наказан за толчок Бэлаша Михай
87'
Судья сигнализирует, что Adrian Rus из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Михай Роман
87'
После дальнего удара, который нанес Bryan Nouvier мяч отбит вратарем
86'
Ньоэр Харлем-Эдди наказан за толчок Florin Stefan
86'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
85'
Судья сигнализирует, что Gabriel Moura из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Жуниор Мораис
85'
Симоновски Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Виера Усман из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Коман Флоринел пострадал.
83'
Русеску Раул имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
83'
83'
Gabriel Moura выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Бензар Ромарио из команды Стяуа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
82'
82'
82'
Коман Флоринел имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
82'
Стяуа имеет хороший шанс забить.
81'
81'
Сепси имеет хороший шанс забить.
81'
81'
Михай Роман из команды Стяуа подал угловой справа.
80'
Михай Роман из команды Стяуа точно пробил из-за штрафной, причем мяч срикошетил.
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
80'
79'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Виера Усман бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
78'
77'
Планич Богдан наказан за толчок Симоновски Марко
77'
Удар от ворот произведет Сепси
75'
75'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
74'
Тэнасе Флорин бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
74'
Бензар Ромарио из команды Стяуа играет слишком грубо. Тандия Ибраима оказался на газоне.
73'
Stefan Draghici нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Сато Дайсуке получил травму и заменен. Stefan Draghici выходит на поле.
73'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Ох, нехорошо это выглядит. Сато Дайсуке получил травму и медбригада забирает его с поля.
72'
Сато Дайсуке на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Тактическая замена. Васвари Габриэл уходит с поля и его заменяет Симоновски Марко
70'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
70'
Михай Роман навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
70'
Сато Дайсуке предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Стяуа имеет хороший шанс забить.
70'
Судья сигнализирует, что Васвари Габриэл из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Бэлаша Михай
69'
Плохо сыграл Ньоэр Харлем-Эдди - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
69'
69'
Gabriel Moura из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Судья сигнализирует, что Филип Лучан из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Тандия Ибраима
67'
Удар от ворот произведет Сепси
67'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
66'
Удар от ворот произведет Сепси
66'
Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
65'
Коман Флоринел исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
65'
Виера Усман из команды Сепси толкнул локтем оппонента. Это Ньоэр Харлем-Эдди заработал фол
65'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
64'
63'
Судья сигнализирует, что Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Тандия Ибраима
63'
Коман Флоринел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Gabriel Moura из команды Сепси толкнул локтем оппонента. Это Тэнасе Флорин заработал фол
61'
Бензар Ромарио сделал результативную передачу.
61'
ГОООООЛ - Коман Флоринел Стяуа забивает ударом головой
61'
Русеску Раул из команды Стяуа сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
61'
Бензар Ромарио из команды Стяуа делает отличный кросс...
61'
61'
60'
Ман Деннис получил травму и заменен. Русеску Раул выходит на поле.
60'
Бэлаша Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Тандия Ибраима навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
60'
Судья сигнализирует, что Планич Богдан из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Тандия Ибраима
59'
Ох, нехорошо это выглядит. Ман Деннис получил травму и медбригада забирает его с поля.
59'
Ман Деннис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Судья сигнализирует, что Bryan Nouvier из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Коман Флоринел
57'
Удар от ворот произведет Сепси
57'
Михай Роман не смог попасть в створ ударом издали
57'
Вратарь парирует удар, который нанес Bryan Nouvier, и мяч снова в игре
56'
Тандия Ибраима нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Судья сигнализирует, что Bryan Nouvier из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Филип Лучан
55'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
55'
Удар от ворот произведет Сепси
55'
Отличный пас сделал Филип Лучан из команды Стяуа. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
55'
Судья сигнализирует, что Васвари Габриэл из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Ман Деннис
53'
Г О О О О Л - Тандия Ибраима из команды Сепси забивает с точки!
53'
ПЕНАЛЬТИ! - Жуниор Мораис совершил грубый фол. Васвари Габриэл заработал пенальти!
52'
Тандия Ибраима нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Жуниор Мораис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Игрок из команды Сепси вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
51'
Ньоэр Харлем-Эдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Bryan Nouvier из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
50'
49'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Судья сигнализирует, что Тэнасе Флорин из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Gabriel Moura
48'
Бэлаша Михай наказан за толчок Csongor Fejer
48'
Васвари Габриэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Михай Роман из команды Стяуа подал угловой слева.
48'
Gabriel Moura предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Михай Роман из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Судья сигнализирует, что Florin Stefan из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Жуниор Мораис
47'
46'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Неделку Драгош уходит с поля и его заменяет Коман Флоринел
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Удар от ворот произведет Сепси
48'
Ньоэр Харлем-Эдди решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Безумный фол. Игорь Йованович грубо играет против соперника. Пострадал Ман Деннис
46'
Gabriel Moura наказан за толчок Михай Роман
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
45'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
45'
44'
44'
44'
44'
43'
Судья сигнализирует, что Жуниор Мораис из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Bryan Nouvier
43'
Судья сигнализирует, что Жуниор Мораис из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Тандия Ибраима
42'
42'
41'
Михай Роман из команды Стяуа подал угловой справа.
41'
Сато Дайсуке предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа подал угловой слева.
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
40'
Филип Лучан из команды Стяуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
39'
38'
Сепси контролирует мяч.
38'
37'
36'
Васвари Габриэл сделал результативную передачу.
36'
Г О О О О Л - Florin Stefan изменил счет на табло!
36'
Васвари Габриэл из команды Сепси делает отличный кросс...
36'
Сепси имеет хороший шанс забить.
36'
35'
Adrian Rus не смог попасть в створ ударом издали
35'
Бэлгрэдян Кристиан взял и забрал мяч на выходе
35'
Bryan Nouvier из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
35'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
34'
34'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Florin Stefan сделал результативную передачу.
32'
Г О О О О Л - Васвари Габриэл изменил счет на табло!
32'
Florin Stefan из команды Сепси сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
32'
Сепси имеет хороший шанс забить.
31'
30'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Тейшейра Андраде получил травму и заменен. Михай Роман выходит на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
29'
Велев Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Неделку Драгош из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
29'
28'
Florin Stefan из команды Сепси в офсайде
28'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Тейшейра Андраде получил травму и медбригада забирает его с поля.
27'
Матч возобновлен
27'
Тейшейра Андраде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
26'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Тейшейра Андраде наказан за толчок Gabriel Moura
26'
Ман Деннис наказан за толчок Тандия Ибраима
25'
25'
25'
Тейшейра Андраде из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
25'
24'
Тэнасе Флорин пробил со штрафного прямо в стенку
23'
Виера Усман из команды Сепси играет слишком грубо. Ньоэр Харлем-Эдди оказался на газоне.
22'
21'
Бэлгрэдян Кристиан взял и забрал мяч на выходе
21'
Тандия Ибраима из команды Сепси подал угловой слева.
21'
Бензар Ромарио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Bryan Nouvier из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
20'
Судья сигнализирует, что Ман Деннис из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Gabriel Moura
20'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
20'
Сепси начинает контратаку
19'
19'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Сепси контролирует мяч.
18'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Хорошую попытку сделал Тейшейра Андраде. Удар в створ, но вратарь начеку
18'
17'
17'
17'
Тандия Ибраима из команды Сепси навешивает в штрафную с рикошетом.
16'
16'
15'
15'
Удар от ворот произведет Сепси
15'
Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
15'
Плохо сыграл Игорь Йованович - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
14'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа играет слишком грубо. Bryan Nouvier оказался на газоне.
14'
13'
Тандия Ибраима из команды Сепси в офсайде
12'
12'
11'
11'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Бензар Ромарио возвращается на поле.
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
10'
Судья сигнализирует, что Тэнасе Флорин из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Gabriel Moura
9'
Матч возобновлен
9'
Ох, нехорошо это выглядит. Бензар Ромарио получил травму и медбригада забирает его с поля.
8'
Бензар Ромарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Florin Stefan нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Adrian Rus из команды Сепси сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Gabriel Moura нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Удар от ворот произведет Сепси
6'
Отличный пас сделал Ман Деннис из команды Стяуа. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
5'
Васвари Габриэл бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
4'
Adrian Rus из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
4'
Судья сигнализирует, что Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Bryan Nouvier
2'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Судья сигнализирует, что Florin Stefan из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Жуниор Мораис
1'
Судья сигнализирует, что Васвари Габриэл из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Неделку Драгош
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Стяуа начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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