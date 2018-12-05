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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Дижон
2:1
Конец матча
Генгам
0'
1:0
14' Гол
Жано Бенжамин
18' Желтая карточка
Росье Валентен
43' Желтая карточка
Ребошу Педру
45' Желтая карточка
Тавареш Жулио
59' Желтая карточка
Лаутоа Веслей
71' Вторая желтая карточка
Лаутоа Веслей
1:1
79' Гол
Коко Маркус
81' Желтая карточка
Хаддади Уссама
2:1
86' Гол
Хаддади Уссама
89' Желтая карточка
Абейд Мехди
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
95'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
95'
Аллен Бобби не дал случится голу! Тюрам Маркус должен был забивать, но Аллен Бобби сделал отличный сейв
95'
Matthias Phaeton из команды Генгам делает навес прямо в штрафную.
94'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
94'
Генгам имеет хороший шанс забить.
94'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
94'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Игрок из команды Генгам вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
93'
Генгам имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
93'
Мари Жордан из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Ребошу Педру пострадал.
93'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Генгам имеет хороший шанс забить.
92'
Аллен Бобби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
92'
Мари Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Нгбакото Йени из команды Генгам подал угловой слева.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
Фол, нарушение
91'
Коко Маркус из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Симан Лоран пострадал.
90'
Генгам имеет хороший шанс забить.
90'
Аллен Бобби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Нгбакото Йени навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
90'
Тактическая замена. Слити Наим уходит с поля и его заменяет Мари Жордан
Желтая карточка
89'
Абейд Мехди получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
89'
Абейд Мехди из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Коко Маркус пострадал.
89'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Тактическая замена. Эбоа Феликс уходит с поля и его заменяет Траоре Шейк
86'
Росье Валентен сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Хаддади Уссама изменил счет на табло!
86'
Йонссон Карл-Йохан не дал случится голу! Хаддади Уссама должен был забивать, но Йонссон Карл-Йохан сделал отличный сейв
86'
Росье Валентен из команды Дижон сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
86'
Дижон имеет хороший шанс забить.
85'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
85'
Аллен Бобби взял и забрал мяч на выходе
85'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Симан Лоран из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Нгбакото Йени
85'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Хаддади Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Дидо Этьен из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Амальфитано Ромен пострадал.
84'
Хаддади Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Коко Маркус из команды Генгам толкнул локтем оппонента. Это Тавареш Жулио заработал фол
83'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Аллен Бобби взял и забрал мяч на выходе
82'
Нгбакото Йени навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
81'
Хаддади Уссама получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
81'
Хаддади Уссама из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Дидо Этьен пострадал.
81'
Matthias Phaeton пробует нанести удар издали, но Аллен Бобби держит все под контролем
81'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой справа.
80'
Генгам имеет хороший шанс забить.
79'
Ребошу Педру сделал результативную передачу.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Коко Маркус классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
79'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
79'
Аллен Бобби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Нгбакото Йени из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
78'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Генгам имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
77'
Саид Уэсли из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Кербра Кристоф пострадал.
77'
Дижон контролирует мяч.
77'
Удар от ворот произведет Дижон
76'
Опасность предотвращена - Ямбере Седрик из команды Дижон вступил в отбор удачно
76'
Отличные скиллы показывает Тюрам Маркус, обводя своих соперников
76'
Нгбакото Йени из команды Генгам делает пас партнеру.
75'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
75'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
74'
Хаддади Уссама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Так близко к голу! Коко Маркус имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Аллен Бобби!
74'
Нгбакото Йени навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Матч возобновлен
73'
Тактическая замена. Жано Бенжамин уходит с поля и его заменяет Симан Лоран
72'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
71'
Лаутоа Веслей получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
71'
Лаутоа Веслей из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Тюрам Маркус пострадал.
71'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Фол, нарушение
70'
Коко Маркус наказан за толчок Аллен Бобби
70'
Тактическая замена. Саммаритано Фредерик уходит с поля и его заменяет Саид Уэсли
Угловой
69'
Нгбакото Йени из команды Генгам подал угловой слева.
68'
Ямбере Седрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Удар от ворот произведет Генгам
68'
Слити Наим не смог попасть в створ ударом издали
68'
Йонссон Карл-Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Жано Бенжамин из команды Дижон подал угловой слева.
67'
Кербра Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон навешивает в штрафную с рикошетом.
67'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Фол, нарушение
66'
Нгбакото Йени наказан за толчок Лаутоа Веслей
66'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
66'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Тактическая замена. Роделен Ронни уходит с поля и его заменяет Matthias Phaeton
Фол, нарушение
65'
Абейд Мехди из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Блас Людовик пострадал.
64'
Тюрам Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Роделен Ронни из команды Генгам делает пас партнеру.
64'
Генгам имеет хороший шанс забить.
64'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Кербра Кристоф из команды Генгам хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
63'
Жано Бенжамин из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Росье Валентен из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Коко Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Хаддади Уссама
60'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
60'
Тюрам Маркус нанес удар головой, но Аллен Бобби спокойно отбил мяч.
60'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Тюрам Маркус имел стопроцентный шанс, но как-то его удар головой прошел выше ворот!
59'
Роделен Ронни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
59'
Лаутоа Веслей получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Хаддади Уссама из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
58'
Блас Людовик имел все шансы забить, но Аллен Бобби сделал отличный сейв!
58'
Отличные скиллы показывает Блас Людовик, обводя своих соперников
57'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Роделен Ронни из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
57'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Жано Бенжамин из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Нгбакото Йени нанес удар головой, но Аллен Бобби спокойно отбил мяч.
56'
Эбоа Феликс из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
55'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Роделен Ронни из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
55'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Блас Людовик из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
54'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой справа.
54'
Абейд Мехди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Коко Маркус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Дидо Этьен пострадал.
Офсайд
52'
Коко Маркус из команды Генгам в офсайде
52'
Сорбон Жереми из команды Генгам делает пас партнеру.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Тавареш Жулио
52'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Коко Маркус из команды Генгам подал угловой слева.
51'
Саммаритано Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
51'
Коко Маркус из команды Генгам подал угловой слева.
51'
Аллен Бобби предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
51'
Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой справа.
50'
Росье Валентен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Отличные скиллы показывает Тюрам Маркус, обводя своих соперников
50'
Удар от ворот произведет Генгам
50'
Амальфитано Ромен не смог попасть в створ ударом издали
50'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
49'
Сорбон Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Слити Наим из команды Дижон навешивает в штрафную с рикошетом.
49'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон делает пас партнеру.
49'
Дижон имеет хороший шанс забить.
49'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Хаддади Уссама из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
48'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Шанс! Коко Маркус из команды Генгам пробил головой, но мимо
47'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
47'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Дижон контролирует мяч.
46'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Бенезе Николя уходит с поля и его заменяет Нгбакото Йени
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
48'
Тавареш Жулио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
48'
Тавареш Жулио из команды Дижон толкнул локтем оппонента. Это Кербра Кристоф заработал фол
48'
Матч возобновлен
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Аллен Бобби взял и забрал мяч на выходе
Травма, повреждение
47'
Аллен Бобби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Эбоа Феликс из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
46'
Тюрам Маркус из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Хаддади Уссама пострадал.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Абейд Мехди имел все шансы забить, но Йонссон Карл-Йохан сделал отличный сейв!
45'
Тавареш Жулио из команды Дижон сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
45'
Дидо Этьен из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Саммаритано Фредерик пострадал.
45'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
44'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
43'
Ребошу Педру получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
43'
Ребошу Педру из команды Генгам играет слишком грубо. Амальфитано Ромен оказался на газоне.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Дидо Этьен
Фол, нарушение
42'
Росье Валентен из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Бенезе Николя пострадал.
41'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Дижон контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
40'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
39'
Ямбере Седрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Удар от ворот произведет Генгам
38'
Шанс! Жано Бенжамин из команды Дижон пробил головой, но мимо
38'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Саммаритано Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Сорбон Жереми из команды Генгам толкнул локтем оппонента. Это Жано Бенжамин заработал фол
Фол, нарушение
37'
Бенезе Николя из команды Генгам толкнул локтем оппонента. Это Росье Валентен заработал фол
36'
Блас Людовик из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
36'
Генгам имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Жано Бенжамин из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Ребошу Педру
35'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
34'
Дижон контролирует мяч.
33'
Аллен Бобби взял и забрал мяч на выходе
33'
Тюрам Маркус из команды Генгам навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
33'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
32'
Тюрам Маркус из команды Генгам в офсайде
32'
Роделен Ронни из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе
31'
Тавареш Жулио из команды Дижон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
31'
Слити Наим из команды Дижон делает пас партнеру.
30'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Дижон имеет хороший шанс забить.
30'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
30'
Роделен Ронни нанес удар головой, но Аллен Бобби спокойно отбил мяч.
30'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Саммаритано Фредерик из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
29'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Удар от ворот произведет Генгам
28'
Саммаритано Фредерик решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Коко Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Слити Наим
27'
Дижон имеет хороший шанс забить.
27'
Тюрам Маркус из команды Генгам плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
27'
Бенезе Николя из команды Генгам сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
27'
Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе
26'
Хаддади Уссама делает длинную передачу вперед
26'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
25'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
25'
Коко Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Ямбере Седрик из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Роделен Ронни
Фол, нарушение
23'
Тюрам Маркус из команды Генгам толкнул локтем оппонента. Это Аллен Бобби заработал фол
23'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
23'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой справа.
23'
Лаутоа Веслей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Бенезе Николя из команды Генгам навешивает в штрафную с рикошетом.
22'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Роделен Ронни нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Коко Маркус из команды Генгам делает пас партнеру.
22'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
21'
Удар от ворот произведет Генгам
21'
Хаддади Уссама из команды Дижон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Тюрам Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Ямбере Седрик
20'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
20'
Судья свистит. Жано Бенжамин атаковал сзади соперника. Это Блас Людовик заработал своей команде штрафной
19'
Аллен Бобби взял и забрал мяч на выходе
19'
Отличный пас сделал Роделен Ронни из команды Генгам. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
19'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Удар от ворот произведет Дижон
18'
Коко Маркус из команды Генгам пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Желтая карточка
18'
Росье Валентен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
18'
Росье Валентен из команды Дижон играет слишком грубо. Ребошу Педру оказался на газоне.
Фол, нарушение
17'
Росье Валентен из команды Дижон играет слишком грубо. Роделен Ронни оказался на газоне.
17'
Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе
17'
Лаутоа Веслей из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
17'
Дижон контролирует мяч.
16'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
14'
Хаддади Уссама сделал результативную передачу.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Жано Бенжамин классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
14'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает отличный кросс...
14'
Дижон имеет хороший шанс забить.
14'
Ребошу Педру из команды Генгам направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
13'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Соперник делает почти голевой пас, но Аллен Бобби из команды Дижон начеку и спасает ситуацию.
13'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ямбере Седрик из команды Дижон.
13'
Бенезе Николя имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
12'
Тюрам Маркус из команды Генгам сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Офсайд
12'
Тавареш Жулио из команды Дижон в офсайде
12'
Ямбере Седрик из команды Дижон делает пас партнеру.
11'
Аллен Бобби взял и забрал мяч на выходе
11'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
10'
Удар от ворот произведет Генгам
10'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
9'
Дижон имеет хороший шанс забить.
9'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
9'
Тюрам Маркус имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
9'
Жано Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой справа.
8'
Хаддади Уссама предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Коко Маркус из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Генгам имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Роделен Ронни из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Амальфитано Ромен
7'
Хаддади Уссама из команды Дижон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
7'
Ребошу Педру из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Дижон контролирует мяч.
6'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Удар от ворот произведет Генгам
5'
Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе
5'
Абейд Мехди из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
5'
Дижон имеет хороший шанс забить.
5'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Слити Наим из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
4'
Дижон имеет хороший шанс забить.
4'
Дижон контролирует мяч.
3'
Ямбере Седрик из команды Дижон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
2'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Роделен Ронни пробил после навеса, но Аллен Бобби спас! Опасный момент упущен!
1'
Эбоа Феликс из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
1'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Дижон начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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