Стадион: Стад Гастон Жерар
1:0
14' ГолЖано Бенжамин
18' Желтая карточкаРосье Валентен
43' Желтая карточкаРебошу Педру
45' Желтая карточкаТавареш Жулио
59' Желтая карточкаЛаутоа Веслей
71' Вторая желтая карточкаЛаутоа Веслей
1:1
79' ГолКоко Маркус
81' Желтая карточкаХаддади Уссама
2:1
86' ГолХаддади Уссама
89' Желтая карточкаАбейд Мехди
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
95'
95'
Аллен Бобби не дал случится голу! Тюрам Маркус должен был забивать, но Аллен Бобби сделал отличный сейв
95'
Matthias Phaeton из команды Генгам делает навес прямо в штрафную.
94'
94'
94'
94'
94'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Игрок из команды Генгам вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
93'
93'
Мари Жордан из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Ребошу Педру пострадал.
93'
92'
92'
92'
92'
Мари Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Нгбакото Йени из команды Генгам подал угловой слева.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Коко Маркус из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Симан Лоран пострадал.
90'
90'
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
90'
Тактическая замена. Слити Наим уходит с поля и его заменяет Мари Жордан
89'
Абейд Мехди получил желтую карточку от судьи
89'
Абейд Мехди из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Коко Маркус пострадал.
89'
89'
88'
87'
Тактическая замена. Эбоа Феликс уходит с поля и его заменяет Траоре Шейк
86'
Росье Валентен сделал результативную передачу.
86'
Г О О О О Л - Хаддади Уссама изменил счет на табло!
86'
Йонссон Карл-Йохан не дал случится голу! Хаддади Уссама должен был забивать, но Йонссон Карл-Йохан сделал отличный сейв
86'
Росье Валентен из команды Дижон сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
85'
85'
85'
Судья сигнализирует, что Симан Лоран из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Нгбакото Йени
85'
84'
Хаддади Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Дидо Этьен из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Амальфитано Ромен пострадал.
84'
Хаддади Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Коко Маркус из команды Генгам толкнул локтем оппонента. Это Тавареш Жулио заработал фол
83'
82'
82'
81'
Хаддади Уссама получил желтую карточку от судьи
81'
Хаддади Уссама из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Дидо Этьен пострадал.
81'
Matthias Phaeton пробует нанести удар издали, но Аллен Бобби держит все под контролем
81'
81'
80'
79'
Ребошу Педру сделал результативную передачу.
79'
Г О О О О Л - Коко Маркус классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
79'
79'
78'
Нгбакото Йени из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
78'
78'
77'
Саид Уэсли из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Кербра Кристоф пострадал.
77'
77'
Удар от ворот произведет Дижон
76'
Опасность предотвращена - Ямбере Седрик из команды Дижон вступил в отбор удачно
76'
Отличные скиллы показывает Тюрам Маркус, обводя своих соперников
76'
Нгбакото Йени из команды Генгам делает пас партнеру.
75'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
75'
75'
Матч возобновлен
74'
Хаддади Уссама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Так близко к голу! Коко Маркус имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Аллен Бобби!
74'
74'
Матч возобновлен
73'
Тактическая замена. Жано Бенжамин уходит с поля и его заменяет Симан Лоран
72'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
71'
Лаутоа Веслей получает вторую желтую карточку. Удаление.
71'
Лаутоа Веслей из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Тюрам Маркус пострадал.
71'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
70'
Коко Маркус наказан за толчок Аллен Бобби
70'
Тактическая замена. Саммаритано Фредерик уходит с поля и его заменяет Саид Уэсли
69'
Нгбакото Йени из команды Генгам подал угловой слева.
68'
Ямбере Седрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
68'
Слити Наим не смог попасть в створ ударом издали
68'
Йонссон Карл-Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Жано Бенжамин из команды Дижон подал угловой слева.
67'
Кербра Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон навешивает в штрафную с рикошетом.
67'
67'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
66'
Нгбакото Йени наказан за толчок Лаутоа Веслей
66'
66'
65'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Тактическая замена. Роделен Ронни уходит с поля и его заменяет Matthias Phaeton
65'
Абейд Мехди из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Блас Людовик пострадал.
64'
Тюрам Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Роделен Ронни из команды Генгам делает пас партнеру.
64'
64'
64'
Кербра Кристоф из команды Генгам хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
63'
Жано Бенжамин из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
63'
62'
Росье Валентен из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
61'
60'
Судья сигнализирует, что Коко Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Хаддади Уссама
60'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
60'
Тюрам Маркус нанес удар головой, но Аллен Бобби спокойно отбил мяч.
60'
60'
Тюрам Маркус имел стопроцентный шанс, но как-то его удар головой прошел выше ворот!
59'
Роделен Ронни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Лаутоа Веслей получает желтую карточку за неспортивное поведение
59'
Судья сигнализирует, что Хаддади Уссама из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
58'
Блас Людовик имел все шансы забить, но Аллен Бобби сделал отличный сейв!
58'
Отличные скиллы показывает Блас Людовик, обводя своих соперников
57'
57'
Роделен Ронни из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
57'
57'
Жано Бенжамин из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Нгбакото Йени нанес удар головой, но Аллен Бобби спокойно отбил мяч.
56'
55'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Роделен Ронни из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
55'
54'
54'
Блас Людовик из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
54'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
Абейд Мехди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Коко Маркус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Дидо Этьен пострадал.
52'
Коко Маркус из команды Генгам в офсайде
52'
Сорбон Жереми из команды Генгам делает пас партнеру.
52'
Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Тавареш Жулио
52'
52'
Коко Маркус из команды Генгам подал угловой слева.
51'
Саммаритано Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Коко Маркус из команды Генгам подал угловой слева.
51'
Аллен Бобби предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
50'
Росье Валентен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Отличные скиллы показывает Тюрам Маркус, обводя своих соперников
50'
50'
Амальфитано Ромен не смог попасть в створ ударом издали
50'
49'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
49'
Сорбон Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Слити Наим из команды Дижон навешивает в штрафную с рикошетом.
49'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон делает пас партнеру.
49'
49'
48'
Судья сигнализирует, что Хаддади Уссама из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
48'
47'
Шанс! Коко Маркус из команды Генгам пробил головой, но мимо
47'
47'
46'
46'
46'
Тактическая замена. Бенезе Николя уходит с поля и его заменяет Нгбакото Йени
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Тавареш Жулио получил желтую карточку от судьи
48'
Тавареш Жулио из команды Дижон толкнул локтем оппонента. Это Кербра Кристоф заработал фол
48'
Матч возобновлен
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
47'
Аллен Бобби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
46'
Тюрам Маркус из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Хаддади Уссама пострадал.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Абейд Мехди имел все шансы забить, но Йонссон Карл-Йохан сделал отличный сейв!
45'
Тавареш Жулио из команды Дижон сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
45'
Дидо Этьен из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Саммаритано Фредерик пострадал.
45'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
44'
43'
Ребошу Педру получил желтую карточку от судьи
43'
Ребошу Педру из команды Генгам играет слишком грубо. Амальфитано Ромен оказался на газоне.
43'
Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Дидо Этьен
42'
Росье Валентен из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Бенезе Николя пострадал.
41'
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
40'
40'
Матч возобновлен
39'
Ямбере Седрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
38'
Шанс! Жано Бенжамин из команды Дижон пробил головой, но мимо
38'
38'
Саммаритано Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Сорбон Жереми из команды Генгам толкнул локтем оппонента. Это Жано Бенжамин заработал фол
37'
Бенезе Николя из команды Генгам толкнул локтем оппонента. Это Росье Валентен заработал фол
36'
Блас Людовик из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
36'
36'
Судья сигнализирует, что Жано Бенжамин из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Ребошу Педру
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
34'
33'
33'
Тюрам Маркус из команды Генгам навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
33'
32'
Тюрам Маркус из команды Генгам в офсайде
32'
Роделен Ронни из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
31'
Тавареш Жулио из команды Дижон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
31'
Слити Наим из команды Дижон делает пас партнеру.
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
30'
Роделен Ронни нанес удар головой, но Аллен Бобби спокойно отбил мяч.
30'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Судья сигнализирует, что Саммаритано Фредерик из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
29'
28'
28'
Саммаритано Фредерик решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
27'
Судья сигнализирует, что Коко Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Слити Наим
27'
27'
Тюрам Маркус из команды Генгам плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
27'
Бенезе Николя из команды Генгам сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
27'
26'
Хаддади Уссама делает длинную передачу вперед
26'
26'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
25'
Матч возобновлен
25'
Коко Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Судья сигнализирует, что Ямбере Седрик из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Роделен Ронни
23'
Тюрам Маркус из команды Генгам толкнул локтем оппонента. Это Аллен Бобби заработал фол
23'
23'
23'
23'
Лаутоа Веслей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Бенезе Николя из команды Генгам навешивает в штрафную с рикошетом.
22'
22'
Роделен Ронни нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Коко Маркус из команды Генгам делает пас партнеру.
22'
21'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
21'
21'
Хаддади Уссама из команды Дижон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
21'
Судья сигнализирует, что Тюрам Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Ямбере Седрик
20'
20'
Судья свистит. Жано Бенжамин атаковал сзади соперника. Это Блас Людовик заработал своей команде штрафной
19'
19'
Отличный пас сделал Роделен Ронни из команды Генгам. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
19'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Удар от ворот произведет Дижон
18'
Коко Маркус из команды Генгам пробил со штрафного, но очень мимо цели.
18'
Росье Валентен получил желтую карточку от судьи
18'
Росье Валентен из команды Дижон играет слишком грубо. Ребошу Педру оказался на газоне.
17'
Росье Валентен из команды Дижон играет слишком грубо. Роделен Ронни оказался на газоне.
17'
17'
Лаутоа Веслей из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
17'
16'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
14'
Хаддади Уссама сделал результативную передачу.
14'
Г О О О О Л - Жано Бенжамин классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
14'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает отличный кросс...
14'
14'
Ребошу Педру из команды Генгам направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
13'
13'
Соперник делает почти голевой пас, но Аллен Бобби из команды Дижон начеку и спасает ситуацию.
13'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ямбере Седрик из команды Дижон.
13'
Бенезе Николя имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
12'
Тюрам Маркус из команды Генгам сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
12'
Тавареш Жулио из команды Дижон в офсайде
12'
Ямбере Седрик из команды Дижон делает пас партнеру.
11'
11'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
9'
9'
9'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
9'
Тюрам Маркус имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
9'
Жано Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
Хаддади Уссама предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Коко Маркус из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
7'
Судья сигнализирует, что Роделен Ронни из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Амальфитано Ромен
7'
Хаддади Уссама из команды Дижон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
7'
Ребошу Педру из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
6'
6'
5'
5'
Абейд Мехди из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
5'
5'
5'
Слити Наим из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
4'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
4'
4'
3'
Ямбере Седрик из команды Дижон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
2'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Роделен Ронни пробил после навеса, но Аллен Бобби спас! Опасный момент упущен!
1'
1'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Дижон начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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