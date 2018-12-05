Стадион: Стад де ля Божуар Зрители: 32663
15' Желтая карточкаСтротман Кевин
0:1
28' ГолСансон Морган
1:1
30' ГолСала Эмилиано
1:2
36' ПенальтиТовен Флорьян
2:2
45' ГолТуре Абдулайе
3:2
63' ГолБошилья Габриэл
Новости после матча
Второй тайм
97'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Нант вырывает победу
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 32663 болельщиков
97'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
97'
Кулибали Калифа из команды Нант опасно и грубо сыграл. Камара Бубакар пострадал.
96'
96'
Кулибали Калифа из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
96'
96'
Мутуссами Самуэль из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
96'
Туре Абдулайе из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
95'
95'
95'
Матч возобновлен
95'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
95'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
94'
Карлос Диего Сантос из команды Нант хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
94'
94'
94'
93'
Сансон Морган из команды Марсель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
93'
93'
Мутуссами Самуэль из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
93'
Мутуссами Самуэль из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
91'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
90'
90'
Матч возобновлен
90'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
90'
Тактическая замена. Сала Эмилиано уходит с поля и его заменяет Кулибали Калифа
89'
Жиротто Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Густаво Луис наказан за толчок Жиротто Андрей
89'
89'
Лима Лукас ошибается в защите.
88'
88'
88'
Стротман Кевин из команды Марсель в офсайде
88'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Жиротто Андрей из команды Нант.
88'
87'
Сансон Морган из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
86'
85'
Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе
85'
Густаво Луис из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Амави Жордан из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Сансон Морган из команды Марсель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
85'
85'
Сансон Морган из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
84'
84'
Товен Флорьян нанес удар, но промахнулся очень сильно.
84'
82'
82'
Тактическая замена. Жермен Валер уходит с поля и его заменяет Митроглу Константинос
82'
Тактическая замена. Фабио да Сильва уходит с поля и его заменяет Мутуссами Самуэль
82'
Амави Жордан из команды Марсель делает неудачный навес.
82'
81'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Судья сигнализирует, что Лима Лукас из команды Нант поставил подножку. Пострадал Сансон Морган
81'
Сильный дождь сегодня.
80'
Густаво Луис из команды Марсель в офсайде
80'
Камара Бубакар из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
80'
Карлос Диего Сантос возвращается на поле.
80'
Ронжье Валентин из команды Нант играет слишком грубо. Сансон Морган оказался на газоне.
79'
Жермен Валер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
79'
Амави Жордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Матч возобновлен
78'
Ох, нехорошо это выглядит. Карлос Диего Сантос получил травму и медбригада забирает его с поля.
77'
Карлос Диего Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Фабио да Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Сантиметры! Удар с лета нанес Густаво Луис, но попал в штангу!
77'
Голкипер мог бы сыграть и получше
76'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
76'
Фабио да Сильва предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Судья сигнализирует, что Кватенг Энок из команды Нант поставил подножку. Пострадал Пайе Димитри
75'
Тактическая замена. Сарр Буна уходит с поля и его заменяет Амави Жордан
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
74'
Тактическая замена. Бошилья Габриэл уходит с поля и его заменяет Лимбомбе Антони
74'
Тактическая замена. Окампос Лукас уходит с поля и его заменяет Пайе Димитри
74'
73'
Ронжье Валентин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
73'
73'
72'
72'
72'
Сансон Морган из команды Марсель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
71'
Сала Эмилиано из команды Нант нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
71'
71'
Туре Абдулайе из команды Нант делает неудачный навес.
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
70'
Судья сигнализирует, что Сарр Буна из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Лима Лукас
69'
69'
68'
67'
67'
Товен Флорьян из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
67'
66'
66'
66'
66'
65'
Окампос Лукас из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
65'
Матч возобновлен
64'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
63'
Лима Лукас сделал результативную передачу.
63'
Г О О О О Л - Бошилья Габриэл из команды Нант забил гол! Легко это для такого игрока, как Бошилья Габриэл
63'
Лима Лукас из команды Нант увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
63'
Нант имеет хороший шанс забить.
63'
Лима Лукас из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
63'
63'
Сансон Морган из команды Марсель плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
63'
Товен Флорьян из команды Марсель сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
62'
Матч возобновлен
62'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
62'
Рами Адиль наказан за толчок Сала Эмилиано
61'
61'
61'
Матч возобновлен
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
Рами Адиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
60'
59'
Судья сигнализирует, что Кватенг Энок из команды Нант поставил подножку. Пострадал Камара Бубакар
59'
Товен Флорьян из команды Марсель в офсайде
59'
Сансон Морган из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
59'
Сала Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
58'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Туре Абдулайе из команды Нант.
58'
Окампос Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Рами Адиль из команды Марсель наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
58'
57'
Стротман Кевин мяч отрикошетил от ворот
57'
57'
57'
Сансон Морган наказан за толчок Жиротто Андрей
56'
56'
55'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
54'
54'
Туре Абдулайе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
53'
53'
53'
53'
52'
Товен Флорьян из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
51'
51'
Матч возобновлен
51'
Судья показывает тренеру домашней команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
49'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
49'
Судья сигнализирует, что Сарр Буна из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Лима Лукас
48'
Сарр Буна из команды Марсель пасует в штрафную, но Дюпе Максим выходит и ловит мяч.
48'
Паллуа Николя из команды Нант хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
48'
Рами Адиль делает длинную передачу вперед
48'
47'
Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Бошилья Габриэл из команды Нант отправил кросс в штрафную...
47'
Бошилья Габриэл из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Стротман Кевин наказан за толчок Жиротто Андрей
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
46'
Сала Эмилиано из команды Нант делает пас партнеру.
46'
Фабио да Сильва из команды Нант отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Сала Эмилиано сделал результативную передачу.
46'
Г О О О О Л - Туре Абдулайе из команды Нант переиграл вратаря дальним ударом!
45'
Какой удар! Со штрафного Бошилья Габриэл сотряс перекладину!
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
44'
Роланду Жорже наказан за толчок Сала Эмилиано
44'
44'
44'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
43'
Лима Лукас из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Фабио да Сильва из команды Нант делает пас партнеру.
43'
42'
42'
Судья сигнализирует, что Туре Абдулайе из команды Нант поставил подножку. Пострадал Густаво Луис
41'
41'
Лима Лукас нанес удар головой, но Манданда Стив спокойно отбил мяч.
41'
Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Кватенг Энок из команды Нант отправил кросс в штрафную...
40'
Судья сигнализирует, что Камара Бубакар из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Бошилья Габриэл
40'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
39'
38'
38'
Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
38'
37'
37'
36'
Г О О О О Л - Товен Флорьян из команды Марсель забивает с точки!
36'
Матч возобновлен
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
35'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
35'
ПЕНАЛЬТИ! - Паллуа Николя играет рукой в штрафной! Паллуа Николя вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
35'
34'
33'
33'
Товен Флорьян бьет со штрафного в створ, но Дюпе Максим держит все под контролем
32'
Судья сигнализирует, что Паллуа Николя из команды Нант поставил подножку. Пострадал Сансон Морган
31'
30'
Туре Абдулайе сделал результативную передачу.
30'
ГОООООЛ - Сала Эмилиано Нант забивает ударом головой
30'
Туре Абдулайе из команды Нант делает отличный кросс...
30'
30'
Бошилья Габриэл нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
30'
28'
Окампос Лукас сделал результативную передачу.
28'
Г О О О О Л - Сансон Морган изменил счет на табло!
28'
Окампос Лукас из команды Марсель делает навес прямо в штрафную.
28'
Марсель имеет хороший шанс забить.
28'
27'
27'
Бошилья Габриэл из команды Нант опасно и грубо сыграл. Камара Бубакар пострадал.
27'
26'
26'
Жиротто Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Туре Абдулайе из команды Нант делает передачу одноклубнику.
26'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
26'
Лима Лукас из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
25'
Рами Адиль из команды Марсель хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
25'
25'
24'
23'
23'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
22'
22'
21'
Карлос Диего Сантос из команды Нант наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
21'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Судья сигнализирует, что Сарр Буна из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Сала Эмилиано
20'
20'
Лима Лукас задерживает мяч рукой
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
19'
19'
Роланду Жорже наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
19'
18'
Судья сигнализирует, что Бошилья Габриэл из команды Нант поставил подножку. Пострадал Камара Бубакар
18'
17'
Сильный дождь сегодня.
17'
17'
17'
Паллуа Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
15'
Стротман Кевин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
15'
Стротман Кевин из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Туре Абдулайе пострадал.
15'
15'
13'
13'
Матч возобновлен
12'
Кватенг Энок на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Шанс! Роланду Жорже из команды Марсель пробил головой, но мимо
12'
11'
Судья сигнализирует, что Жиротто Андрей из команды Нант поставил подножку. Пострадал Товен Флорьян
11'
Ронжье Валентин из команды Нант играет слишком грубо. Густаво Луис оказался на газоне.
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
9'
9'
Матч возобновлен
8'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
8'
Судья сигнализирует, что Кватенг Энок из команды Нант поставил подножку. Пострадал Окампос Лукас
8'
Густаво Луис из команды Марсель хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
8'
7'
6'
5'
Судья сигнализирует, что Роланду Жорже из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Сала Эмилиано
5'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
4'
4'
3'
Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
Жермен Валер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
3'
2'
Бошилья Габриэл из команды Нант сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
2'
Лима Лукас наказан за толчок Сарр Буна
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Нант начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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