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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 32663
Нант
3:2
Конец матча
Марсель
0'
15' Желтая карточка
Стротман Кевин
0:1
28' Гол
Сансон Морган
1:1
30' Гол
Сала Эмилиано
1:2
36' Пенальти
Товен Флорьян
2:2
45' Гол
Туре Абдулайе
3:2
63' Гол
Бошилья Габриэл
90'+7
Новости после матча

Второй тайм
97'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Нант вырывает победу
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 32663 болельщиков
97'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
97'
Кулибали Калифа из команды Нант опасно и грубо сыграл. Камара Бубакар пострадал.
96'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
96'
Кулибали Калифа из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
96'
Камара Бубакар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
96'
Мутуссами Самуэль из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
96'
Туре Абдулайе из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
95'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
95'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
95'
Матч возобновлен
95'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
95'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
94'
Карлос Диего Сантос из команды Нант хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
94'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
94'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
94'
Удар от ворот произведет Нант
93'
Сансон Морган из команды Марсель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
93'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
93'
Мутуссами Самуэль из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
93'
Мутуссами Самуэль из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
91'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
90'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Матч возобновлен
90'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
90'
Тактическая замена. Сала Эмилиано уходит с поля и его заменяет Кулибали Калифа
Травма, повреждение
89'
Жиротто Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
89'
Густаво Луис наказан за толчок Жиротто Андрей
89'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Лима Лукас ошибается в защите.
88'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Марсель контролирует мяч.
Офсайд
88'
Стротман Кевин из команды Марсель в офсайде
88'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Жиротто Андрей из команды Нант.
88'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Сансон Морган из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
86'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе
85'
Густаво Луис из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Амави Жордан из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Сансон Морган из команды Марсель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
85'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Сансон Морган из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
84'
Удар от ворот произведет Нант
84'
Товен Флорьян нанес удар, но промахнулся очень сильно.
84'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Удар от ворот произведет Нант
82'
Тактическая замена. Жермен Валер уходит с поля и его заменяет Митроглу Константинос
82'
Тактическая замена. Фабио да Сильва уходит с поля и его заменяет Мутуссами Самуэль
82'
Амави Жордан из команды Марсель делает неудачный навес.
82'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Лима Лукас из команды Нант поставил подножку. Пострадал Сансон Морган
81'
Сильный дождь сегодня.
Офсайд
80'
Густаво Луис из команды Марсель в офсайде
80'
Камара Бубакар из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Травма, повреждение
80'
Карлос Диего Сантос возвращается на поле.
Фол, нарушение
80'
Ронжье Валентин из команды Нант играет слишком грубо. Сансон Морган оказался на газоне.
79'
Жермен Валер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
79'
Амави Жордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
78'
Ох, нехорошо это выглядит. Карлос Диего Сантос получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
77'
Карлос Диего Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Фабио да Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Сантиметры! Удар с лета нанес Густаво Луис, но попал в штангу!
77'
Голкипер мог бы сыграть и получше
Угловой
76'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
76'
Фабио да Сильва предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Кватенг Энок из команды Нант поставил подножку. Пострадал Пайе Димитри
75'
Тактическая замена. Сарр Буна уходит с поля и его заменяет Амави Жордан
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
74'
Тактическая замена. Бошилья Габриэл уходит с поля и его заменяет Лимбомбе Антони
74'
Тактическая замена. Окампос Лукас уходит с поля и его заменяет Пайе Димитри
74'
Удар от ворот произведет Марсель
73'
Ронжье Валентин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
73'
Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
72'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Сансон Морган из команды Марсель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
71'
Сала Эмилиано из команды Нант нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
71'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
71'
Туре Абдулайе из команды Нант делает неудачный навес.
71'
Нант контролирует мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Сарр Буна из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Лима Лукас
69'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой слева.
67'
Товен Флорьян из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
66'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой слева.
65'
Окампос Лукас из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
65'
Матч возобновлен
64'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
63'
Лима Лукас сделал результативную передачу.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Бошилья Габриэл из команды Нант забил гол! Легко это для такого игрока, как Бошилья Габриэл
63'
Лима Лукас из команды Нант увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
63'
Нант имеет хороший шанс забить.
63'
Лима Лукас из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
63'
Удар от ворот произведет Нант
63'
Сансон Морган из команды Марсель плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
63'
Товен Флорьян из команды Марсель сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
62'
Матч возобновлен
62'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
62'
Рами Адиль наказан за толчок Сала Эмилиано
61'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Матч возобновлен
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Травма, повреждение
60'
Рами Адиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Кватенг Энок из команды Нант поставил подножку. Пострадал Камара Бубакар
Офсайд
59'
Товен Флорьян из команды Марсель в офсайде
59'
Сансон Морган из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
59'
Сала Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
58'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Туре Абдулайе из команды Нант.
58'
Окампос Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Рами Адиль из команды Марсель наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
58'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой слева.
57'
Стротман Кевин мяч отрикошетил от ворот
57'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
57'
Сансон Морган наказан за толчок Жиротто Андрей
56'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
54'
Удар от ворот произведет Марсель
54'
Туре Абдулайе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
53'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
52'
Товен Флорьян из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Матч возобновлен
51'
Судья показывает тренеру домашней команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
49'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Сарр Буна из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Лима Лукас
48'
Сарр Буна из команды Марсель пасует в штрафную, но Дюпе Максим выходит и ловит мяч.
48'
Паллуа Николя из команды Нант хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
48'
Рами Адиль делает длинную передачу вперед
48'
Марсель контролирует мяч.
47'
Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Бошилья Габриэл из команды Нант отправил кросс в штрафную...
47'
Бошилья Габриэл из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
46'
Стротман Кевин наказан за толчок Жиротто Андрей
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
46'
Сала Эмилиано из команды Нант делает пас партнеру.
46'
Фабио да Сильва из команды Нант отправил кросс в штрафную...
46'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Сала Эмилиано сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Туре Абдулайе из команды Нант переиграл вратаря дальним ударом!
45'
Какой удар! Со штрафного Бошилья Габриэл сотряс перекладину!
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
44'
Роланду Жорже наказан за толчок Сала Эмилиано
44'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Угловой
44'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
43'
Лима Лукас из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Фабио да Сильва из команды Нант делает пас партнеру.
43'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Туре Абдулайе из команды Нант поставил подножку. Пострадал Густаво Луис
41'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Лима Лукас нанес удар головой, но Манданда Стив спокойно отбил мяч.
41'
Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Кватенг Энок из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Камара Бубакар из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Бошилья Габриэл
40'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
39'
Марсель контролирует мяч.
38'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
Угловой
38'
Бошилья Габриэл из команды Нант подал угловой справа.
37'
Камара Бубакар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Нант контролирует мяч.
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Товен Флорьян из команды Марсель забивает с точки!
36'
Матч возобновлен
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
35'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
35'
ПЕНАЛЬТИ! - Паллуа Николя играет рукой в штрафной! Паллуа Николя вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
35'
Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
34'
Марсель контролирует мяч.
33'
Нант контролирует мяч.
33'
Товен Флорьян бьет со штрафного в створ, но Дюпе Максим держит все под контролем
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Паллуа Николя из команды Нант поставил подножку. Пострадал Сансон Морган
31'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Туре Абдулайе сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
ГОООООЛ - Сала Эмилиано Нант забивает ударом головой
30'
Туре Абдулайе из команды Нант делает отличный кросс...
30'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Бошилья Габриэл нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Нант контролирует мяч.
28'
Окампос Лукас сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Сансон Морган изменил счет на табло!
28'
Окампос Лукас из команды Марсель делает навес прямо в штрафную.
28'
Марсель имеет хороший шанс забить.
28'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
27'
Бошилья Габриэл из команды Нант опасно и грубо сыграл. Камара Бубакар пострадал.
27'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Удар от ворот произведет Марсель
26'
Жиротто Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Туре Абдулайе из команды Нант делает передачу одноклубнику.
Угловой
26'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
26'
Лима Лукас из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
25'
Рами Адиль из команды Марсель хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
25'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
25'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Марсель контролирует мяч.
23'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
22'
Марсель контролирует мяч.
22'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Карлос Диего Сантос из команды Нант наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
21'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Сарр Буна из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Сала Эмилиано
20'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
20'
Лима Лукас задерживает мяч рукой
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
19'
Удар от ворот произведет Нант
19'
Роланду Жорже наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
19'
Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Бошилья Габриэл из команды Нант поставил подножку. Пострадал Камара Бубакар
18'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Сильный дождь сегодня.
17'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
17'
Паллуа Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
16'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Желтая карточка
15'
Стротман Кевин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
15'
Стротман Кевин из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Туре Абдулайе пострадал.
15'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Сарр Буна из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
15'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
12'
Кватенг Энок на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Шанс! Роланду Жорже из команды Марсель пробил головой, но мимо
12'
Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Жиротто Андрей из команды Нант поставил подножку. Пострадал Товен Флорьян
Фол, нарушение
11'
Ронжье Валентин из команды Нант играет слишком грубо. Густаво Луис оказался на газоне.
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
9'
Удар от ворот произведет Нант
9'
Матч возобновлен
8'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Кватенг Энок из команды Нант поставил подножку. Пострадал Окампос Лукас
8'
Густаво Луис из команды Марсель хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
8'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
7'
Марсель контролирует мяч.
6'
Нант контролирует мяч.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Роланду Жорже из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Сала Эмилиано
5'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
4'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Бошилья Габриэл из команды Нант подал угловой справа.
3'
Жермен Валер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
3'
Бошилья Габриэл из команды Нант подал угловой справа.
3'
Камара Бубакар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Бошилья Габриэл из команды Нант сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Фол, нарушение
2'
Лима Лукас наказан за толчок Сарр Буна
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Нант начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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