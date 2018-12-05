Стадион: Стад Мишель д'Орнано
0:1
18' ГолБозок Умут
59' Желтая карточкаДжику Александр
70' Желтая карточкаАлакуш Софьян
89' Желтая карточкаСаванье Тежи
1:1
90' ГолОнианге Принс
90' Желтая карточкаПакье Гаэтан
1:2
90' ГолЛандре Лоик
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
94'
Судья сигнализирует, что Хауи Саиф-Эдин из команды Кан поставил подножку. Пострадал Тиуб Сада
94'
Саванье Тежи сделал результативную передачу.
94'
Г О О О О Л - Ландре Лоик изменил счет на табло!
94'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
94'
94'
Хауи Саиф-Эдин из команды Кан опасно и грубо сыграл. Ферри Жордан пострадал.
93'
93'
Удар головой игрока Ним проходит мимо
93'
Бобишон Антонен из команды Ним подал угловой слева.
93'
Тактическая замена. Буанга Денис уходит с поля и его заменяет Тиуб Сада
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Рефери не любит споров - именно за это Пакье Гаэтан сейчас получил желтую
91'
Безумный фол. Хауи Саиф-Эдин грубо играет против соперника. Пострадал Пакье Гаэтан
90'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
90'
Фахир Файсал сделал результативную передачу.
90'
ГОООООЛ - Онианге Принс Кан забивает ударом головой
89'
89'
Саванье Тежи получил желтую карточку от судьи
89'
Безумный фол. Саванье Тежи грубо играет против соперника. Пострадал Evens Joseph
87'
86'
Тактическая замена. Харек Фети уходит с поля и его заменяет Ландре Лоик
86'
Судья сигнализирует, что Гильберт Фредерик из команды Кан поставил подножку. Пострадал Бозок Умут
86'
86'
86'
Джику Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
85'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
85'
Джику Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Бозок Умут из команды Ним отправил кросс в штрафную...
84'
84'
Бобишон Антонен из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Отличные скиллы показывает Бобишон Антонен, обводя своих соперников
83'
83'
Алиуи Рашид нанес удар, мяч был парирован, но Самба Брис не удержал его в руках.
82'
Бозок Умут из команды Ним делает пас партнеру.
82'
Кан контролирует мяч.
82'
Игрок команды Ним совершает фол
81'
81'
Бобишон Антонен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Игрок команды Кан совершает фол
79'
79'
79'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
79'
Гильберт Фредерик из команды Кан опасно и грубо сыграл. Пакье Гаэтан пострадал.
78'
78'
77'
Evens Joseph нанес удар, но промахнулся очень сильно.
77'
76'
Тшокунте Малик нанес удар головой, но Бернардони Поль спокойно отбил мяч.
76'
76'
76'
76'
76'
75'
Тактическая замена. Мбенге Адама уходит с поля и его заменяет Тшокунте Малик
75'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
75'
Бобишон Антонен задерживает мяч рукой
74'
73'
Тактическая замена. Алакуш Софьян уходит с поля и его заменяет Рипар Рено
73'
73'
72'
72'
Безумный фол. Пакье Гаэтан грубо играет против соперника. Пострадал Бове Клаудио
72'
Судья сигнализирует, что Кривелли Энцо из команды Кан поставил подножку. Пострадал Бриансон Антони
71'
71'
Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
71'
Матч возобновлен
70'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
70'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
70'
Алакуш Софьян получил желтую карточку от судьи
70'
Назначен штрафной. Пострадал Evens Joseph, его свалил Алакуш Софьян.
68'
Бозок Умут наказан за толчок Байсс Пол
68'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Кан поставил подножку. Пострадал Буанга Денис
67'
67'
Саванье Тежи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
67'
Судья сигнализирует, что Саванье Тежи из команды Ним поставил подножку. Пострадал Evens Joseph
66'
65'
Судья сигнализирует, что Ферри Жордан из команды Ним поставил подножку. Пострадал Мбенге Адама
65'
Судья сигнализирует, что Бобишон Антонен из команды Ним поставил подножку. Пострадал Бове Клаудио
65'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
65'
64'
Выглядело как неплохой момент. Бозок Умут из команды Ним закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
64'
Буанга Денис из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
63'
63'
63'
62'
62'
62'
Бобишон Антонен из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
61'
Хорошую попытку сделал Хауи Саиф-Эдин. Удар в створ, но вратарь начеку
61'
Бове Клаудио из команды Кан делает пас партнеру.
60'
Судья сигнализирует, что Алиуи Рашид из команды Ним поставил подножку. Пострадал Байсс Пол
60'
60'
Отличный пас сделал Бозок Умут из команды Ним. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
60'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
59'
59'
Алиуи Рашид решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
59'
Матч возобновлен
59'
Алакуш Софьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Джику Александр получил желтую карточку от судьи
59'
Безумный фол. Джику Александр грубо играет против соперника. Пострадал Алакуш Софьян
58'
Ферри Жордан из команды Ним направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
57'
56'
56'
Алакуш Софьян из команды Ним пасует в штрафную, но Самба Брис выходит и ловит мяч.
55'
55'
Мбенге Адама из команды Кан опасно и грубо сыграл. Алакуш Софьян пострадал.
55'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
54'
Матч возобновлен
54'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
54'
Бозок Умут из команды Ним в офсайде
54'
Алиуи Рашид нанес удар издали, а Самба Брис отбил его обратно в игру!
54'
Алиуи Рашид из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
54'
53'
Алакуш Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Мбенге Адама из команды Кан отправил кросс в штрафную...
53'
53'
Мбенге Адама из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
53'
Буанга Денис из команды Ним отправил кросс в штрафную...
52'
52'
Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Буанга Денис из команды Ним отправил кросс в штрафную...
52'
51'
Мбенге Адама из команды Кан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
51'
51'
Алиуи Рашид не смог попасть в створ ударом издали
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
50'
50'
Бозок Умут нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
50'
49'
Бобишон Антонен из команды Ним отправил кросс в штрафную...
49'
49'
ШАНС! Буанга Денис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Бозок Умут из команды Ним делает пас партнеру.
48'
48'
Алиуи Рашид из команды Ним отправил кросс в штрафную...
48'
Бозок Умут нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
48'
47'
Evens Joseph из команды Кан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Судья сигнализирует, что Харек Фети из команды Ним поставил подножку. Пострадал Гильберт Фредерик
47'
46'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Кан поставил подножку. Пострадал Саванье Тежи
46'
Тактическая замена. Диоманде Исмаэль уходит с поля и его заменяет Хауи Саиф-Эдин
46'
Мбенге Адама из команды Кан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
Тактическая замена. Гради Жонатан уходит с поля и его заменяет Evens Joseph
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
48'
Судья сигнализирует, что Бове Клаудио из команды Кан поставил подножку. Пострадал Алакуш Софьян
47'
Матч возобновлен
46'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
45'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
45'
45'
Алакуш Софьян не смог попасть в створ ударом издали
45'
45'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.
44'
Бобишон Антонен мяч отрикошетил от ворот
44'
Алакуш Софьян из команды Ним делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Судья сигнализирует, что Бобишон Антонен из команды Ним поставил подножку. Пострадал Диоманде Исмаэль
42'
42'
41'
Гильберт Фредерик из команды Кан опасно и грубо сыграл. Пакье Гаэтан пострадал.
41'
41'
Судья сигнализирует, что Гильберт Фредерик из команды Кан поставил подножку. Пострадал Харек Фети
40'
40'
Диоманде Исмаэль не смог попасть в створ ударом издали
40'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
40'
Бове Клаудио из команды Кан делает пас партнеру.
39'
Бозок Умут из команды Ним получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Самба Брис все предвидел и спас команду!
39'
Буанга Денис из команды Ним сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
38'
Судья сигнализирует, что Онианге Принс из команды Кан поставил подножку. Пострадал Бриансон Антони
38'
37'
Бозок Умут из команды Ним сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
37'
Бозок Умут из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
37'
37'
Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
36'
36'
Буанга Денис не смог попасть в створ ударом издали
36'
36'
Алакуш Софьян из команды Ним не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
35'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
35'
ШАНС! Онианге Принс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
35'
Мбенге Адама из команды Кан отправил кросс в штрафную...
35'
Судья сигнализирует, что Саванье Тежи из команды Ним поставил подножку. Пострадал Онианге Принс
35'
Бобишон Антонен из команды Ним отправил кросс в штрафную...
35'
34'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Алиуи Рашид и Буанга Денис из команды Ним.
33'
33'
33'
32'
31'
31'
31'
ШАНС! Бозок Умут нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Алиуи Рашид из команды Ним отправил кросс в штрафную...
31'
Отличные скиллы показывает Алиуи Рашид, обводя своих соперников
30'
Буанга Денис из команды Ним делает пас партнеру.
30'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
30'
29'
29'
Алиуи Рашид решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
28'
Назначен штрафной. Пострадал Бозок Умут, его свалил Гради Жонатан.
27'
Опасность предотвращена - Джику Александр из команды Кан вступил в отбор удачно
27'
Алиуи Рашид из команды Ним делает пас партнеру.
27'
Алиуи Рашид из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
27'
26'
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
25'
24'
Отличный пас сделал Саванье Тежи из команды Ним. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
24'
Назначен штрафной. Пострадал Буанга Денис, его свалил Джику Александр.
24'
23'
22'
Алиуи Рашид из команды Ним в офсайде
22'
21'
Кривелли Энцо наказан за толчок Пакье Гаэтан
21'
21'
ШТАНГА! Пробил головой Онианге Принс прямо в каркас ворот!
20'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
20'
Бриансон Антони наказан за толчок Бове Клаудио
18'
Ферри Жордан сделал результативную передачу.
18'
Г О О О О Л - Бозок Умут изменил счет на табло!
18'
Отличные скиллы показывает Бозок Умут, обводя своих соперников
18'
Ферри Жордан из команды Ним делает пас партнеру.
18'
17'
17'
17'
Матч возобновлен
16'
Алакуш Софьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
15'
Алакуш Софьян из команды Ним опасно и грубо сыграл. Джику Александр пострадал.
14'
Буанга Денис из команды Ним сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
14'
13'
Гради Жонатан наказан за толчок Пакье Гаэтан
13'
12'
Алакуш Софьян из команды Ним делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Судья сигнализирует, что Мбенге Адама из команды Кан поставил подножку. Пострадал Алакуш Софьян
11'
11'
Бобишон Антонен не смог попасть в створ ударом издали
11'
Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.
10'
Алакуш Софьян из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
10'
ШАНС! Алиуи Рашид нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
10'
Онианге Принс нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
9'
8'
8'
Бозок Умут нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Буанга Денис из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
8'
Байсс Пол делает длинную передачу вперед
7'
Кан контролирует мяч.
7'
6'
5'
5'
Алиуи Рашид из команды Ним плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
5'
3'
3'
Диоманде Исмаэль из команды Кан сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
3'
2'
2'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает неудачный навес.
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Кан начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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