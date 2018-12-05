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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Кан
1:2
Конец матча
Ним
0'
0:1
18' Гол
Бозок Умут
59' Желтая карточка
Джику Александр
70' Желтая карточка
Алакуш Софьян
89' Желтая карточка
Саванье Тежи
1:1
90' Гол
Онианге Принс
90' Желтая карточка
Пакье Гаэтан
1:2
90' Гол
Ландре Лоик
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Хауи Саиф-Эдин из команды Кан поставил подножку. Пострадал Тиуб Сада
94'
Саванье Тежи сделал результативную передачу.
Описание гола
94'
Г О О О О Л - Ландре Лоик изменил счет на табло!
94'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
94'
Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
94'
Хауи Саиф-Эдин из команды Кан опасно и грубо сыграл. Ферри Жордан пострадал.
93'
Удар от ворот произведет Кан
93'
Удар головой игрока Ним проходит мимо
Угловой
93'
Бобишон Антонен из команды Ним подал угловой слева.
93'
Тактическая замена. Буанга Денис уходит с поля и его заменяет Тиуб Сада
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Желтая карточка
91'
Рефери не любит споров - именно за это Пакье Гаэтан сейчас получил желтую
Фол, нарушение
91'
Безумный фол. Хауи Саиф-Эдин грубо играет против соперника. Пострадал Пакье Гаэтан
90'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
90'
Фахир Файсал сделал результативную передачу.
Описание гола
90'
ГОООООЛ - Онианге Принс Кан забивает ударом головой
89'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
89'
Саванье Тежи получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
89'
Безумный фол. Саванье Тежи грубо играет против соперника. Пострадал Evens Joseph
87'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Тактическая замена. Харек Фети уходит с поля и его заменяет Ландре Лоик
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Гильберт Фредерик из команды Кан поставил подножку. Пострадал Бозок Умут
86'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Бобишон Антонен из команды Ним подал угловой справа.
86'
Джику Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
85'
Бобишон Антонен из команды Ним подал угловой справа.
85'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
85'
Джику Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Бозок Умут из команды Ним отправил кросс в штрафную...
84'
Ним имеет хороший шанс забить.
84'
Бобишон Антонен из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Отличные скиллы показывает Бобишон Антонен, обводя своих соперников
83'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Алиуи Рашид нанес удар, мяч был парирован, но Самба Брис не удержал его в руках.
82'
Бозок Умут из команды Ним делает пас партнеру.
82'
Кан контролирует мяч.
Фол, нарушение
82'
Игрок команды Ним совершает фол
81'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Бобишон Антонен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Игрок команды Кан совершает фол
79'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Фол, нарушение
79'
Гильберт Фредерик из команды Кан опасно и грубо сыграл. Пакье Гаэтан пострадал.
78'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Удар от ворот произведет Ним
77'
Evens Joseph нанес удар, но промахнулся очень сильно.
77'
Бове Клаудио из команды Кан отправил кросс в штрафную...
76'
Тшокунте Малик нанес удар головой, но Бернардони Поль спокойно отбил мяч.
76'
Ферри Жордан из команды Ним отправил кросс в штрафную...
76'
Ферри Жордан из команды Ним отправил кросс в штрафную...
76'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
75'
Тактическая замена. Мбенге Адама уходит с поля и его заменяет Тшокунте Малик
75'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Фол, нарушение
75'
Бобишон Антонен задерживает мяч рукой
74'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Тактическая замена. Алакуш Софьян уходит с поля и его заменяет Рипар Рено
73'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
72'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Безумный фол. Пакье Гаэтан грубо играет против соперника. Пострадал Бове Клаудио
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Кривелли Энцо из команды Кан поставил подножку. Пострадал Бриансон Антони
71'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Матч возобновлен
70'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
70'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Желтая карточка
70'
Алакуш Софьян получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
70'
Назначен штрафной. Пострадал Evens Joseph, его свалил Алакуш Софьян.
Фол, нарушение
68'
Бозок Умут наказан за толчок Байсс Пол
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Кан поставил подножку. Пострадал Буанга Денис
67'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Саванье Тежи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Саванье Тежи из команды Ним поставил подножку. Пострадал Evens Joseph
66'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Ферри Жордан из команды Ним поставил подножку. Пострадал Мбенге Адама
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Бобишон Антонен из команды Ним поставил подножку. Пострадал Бове Клаудио
65'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
65'
Ним контролирует мяч.
64'
Выглядело как неплохой момент. Бозок Умут из команды Ним закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
64'
Буанга Денис из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
63'
Бове Клаудио из команды Кан отправил кросс в штрафную...
63'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Бобишон Антонен из команды Ним подал угловой справа.
62'
Бобишон Антонен из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Хорошую попытку сделал Хауи Саиф-Эдин. Удар в створ, но вратарь начеку
61'
Бове Клаудио из команды Кан делает пас партнеру.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Алиуи Рашид из команды Ним поставил подножку. Пострадал Байсс Пол
60'
Удар от ворот произведет Кан
60'
Отличный пас сделал Бозок Умут из команды Ним. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
60'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
59'
Удар от ворот произведет Кан
59'
Алиуи Рашид решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
59'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
59'
Алакуш Софьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
59'
Джику Александр получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
59'
Безумный фол. Джику Александр грубо играет против соперника. Пострадал Алакуш Софьян
58'
Ферри Жордан из команды Ним направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
57'
Ним контролирует мяч.
56'
Бове Клаудио из команды Кан отправил кросс в штрафную...
56'
Алакуш Софьян из команды Ним пасует в штрафную, но Самба Брис выходит и ловит мяч.
55'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
55'
Мбенге Адама из команды Кан опасно и грубо сыграл. Алакуш Софьян пострадал.
55'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
54'
Матч возобновлен
54'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Офсайд
54'
Бозок Умут из команды Ним в офсайде
54'
Алиуи Рашид нанес удар издали, а Самба Брис отбил его обратно в игру!
54'
Алиуи Рашид из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
54'
Ним начинает контратаку
53'
Алакуш Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Мбенге Адама из команды Кан отправил кросс в штрафную...
53'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Мбенге Адама из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
53'
Буанга Денис из команды Ним отправил кросс в штрафную...
52'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Буанга Денис из команды Ним отправил кросс в штрафную...
52'
Ним начинает контратаку
51'
Мбенге Адама из команды Кан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
51'
Удар от ворот произведет Кан
51'
Алиуи Рашид не смог попасть в створ ударом издали
50'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
50'
Удар от ворот произведет Кан
50'
Бозок Умут нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
50'
Ферри Жордан из команды Ним отправил кросс в штрафную...
49'
Бобишон Антонен из команды Ним отправил кросс в штрафную...
49'
Удар от ворот произведет Кан
49'
ШАНС! Буанга Денис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Бозок Умут из команды Ним делает пас партнеру.
48'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Алиуи Рашид из команды Ним отправил кросс в штрафную...
48'
Бозок Умут нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
48'
Удар от ворот произведет Ним
47'
Evens Joseph из команды Кан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Харек Фети из команды Ним поставил подножку. Пострадал Гильберт Фредерик
47'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Кан поставил подножку. Пострадал Саванье Тежи
46'
Тактическая замена. Диоманде Исмаэль уходит с поля и его заменяет Хауи Саиф-Эдин
46'
Мбенге Адама из команды Кан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
Тактическая замена. Гради Жонатан уходит с поля и его заменяет Evens Joseph
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Бове Клаудио из команды Кан поставил подножку. Пострадал Алакуш Софьян
47'
Матч возобновлен
46'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
45'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
45'
Удар от ворот произведет Кан
45'
Алакуш Софьян не смог попасть в створ ударом издали
45'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.
44'
Бобишон Антонен мяч отрикошетил от ворот
44'
Алакуш Софьян из команды Ним делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Бобишон Антонен из команды Ним поставил подножку. Пострадал Диоманде Исмаэль
42'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Гильберт Фредерик из команды Кан опасно и грубо сыграл. Пакье Гаэтан пострадал.
41'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Гильберт Фредерик из команды Кан поставил подножку. Пострадал Харек Фети
40'
Удар от ворот произведет Ним
40'
Диоманде Исмаэль не смог попасть в створ ударом издали
40'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
40'
Бове Клаудио из команды Кан делает пас партнеру.
39'
Бозок Умут из команды Ним получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Самба Брис все предвидел и спас команду!
39'
Буанга Денис из команды Ним сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Онианге Принс из команды Кан поставил подножку. Пострадал Бриансон Антони
38'
Ним контролирует мяч.
37'
Бозок Умут из команды Ним сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
37'
Бозок Умут из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
37'
Ним начинает контратаку
37'
Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Бове Клаудио из команды Кан отправил кросс в штрафную...
37'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Удар от ворот произведет Кан
36'
Буанга Денис не смог попасть в створ ударом издали
36'
Удар от ворот произведет Кан
36'
Алакуш Софьян из команды Ним не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
35'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
35'
ШАНС! Онианге Принс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
35'
Мбенге Адама из команды Кан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Саванье Тежи из команды Ним поставил подножку. Пострадал Онианге Принс
35'
Бобишон Антонен из команды Ним отправил кросс в штрафную...
35'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
34'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Алиуи Рашид и Буанга Денис из команды Ним.
33'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Ним контролирует мяч.
33'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Удар от ворот произведет Кан
31'
ШАНС! Бозок Умут нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Алиуи Рашид из команды Ним отправил кросс в штрафную...
31'
Отличные скиллы показывает Алиуи Рашид, обводя своих соперников
30'
Буанга Денис из команды Ним делает пас партнеру.
30'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
30'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Удар от ворот произведет Кан
29'
Алиуи Рашид решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
28'
Назначен штрафной. Пострадал Бозок Умут, его свалил Гради Жонатан.
27'
Опасность предотвращена - Джику Александр из команды Кан вступил в отбор удачно
27'
Алиуи Рашид из команды Ним делает пас партнеру.
27'
Алиуи Рашид из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
27'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
25'
Удар от ворот произведет Кан
24'
Отличный пас сделал Саванье Тежи из команды Ним. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
24'
Назначен штрафной. Пострадал Буанга Денис, его свалил Джику Александр.
24'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Ним контролирует мяч.
Офсайд
22'
Алиуи Рашид из команды Ним в офсайде
22'
Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Кривелли Энцо наказан за толчок Пакье Гаэтан
21'
Удар от ворот произведет Ним
21'
ШТАНГА! Пробил головой Онианге Принс прямо в каркас ворот!
20'
Байсс Пол из команды Кан отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Фол, нарушение
20'
Бриансон Антони наказан за толчок Бове Клаудио
18'
Ферри Жордан сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Бозок Умут изменил счет на табло!
18'
Отличные скиллы показывает Бозок Умут, обводя своих соперников
18'
Ферри Жордан из команды Ним делает пас партнеру.
18'
Ним имеет хороший шанс забить.
17'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
16'
Алакуш Софьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
15'
Алакуш Софьян из команды Ним опасно и грубо сыграл. Джику Александр пострадал.
14'
Буанга Денис из команды Ним сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
14'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
13'
Гради Жонатан наказан за толчок Пакье Гаэтан
13'
Удар от ворот произведет Кан
12'
Алакуш Софьян из команды Ним делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Мбенге Адама из команды Кан поставил подножку. Пострадал Алакуш Софьян
11'
Удар от ворот произведет Кан
11'
Бобишон Антонен не смог попасть в створ ударом издали
11'
Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.
10'
Алакуш Софьян из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Удар от ворот произведет Кан
10'
ШАНС! Алиуи Рашид нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Ним имеет хороший шанс забить.
10'
Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
10'
Онианге Принс нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Удар от ворот произведет Кан
8'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Бозок Умут нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Буанга Денис из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
8'
Байсс Пол делает длинную передачу вперед
7'
Кан контролирует мяч.
7'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Удар от ворот произведет Кан
5'
Алиуи Рашид из команды Ним плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
5'
Ферри Жордан из команды Ним отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
5'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Удар от ворот произведет Ним
3'
Диоманде Исмаэль из команды Кан сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
3'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает неудачный навес.
2'
Ним контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Кан начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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