Стадион: Стад де ля Моссон
0:1
7' ГолПепе Николя
33' Желтая карточкаИконе Джонатан
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Второй тайм
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
46'
Делор Анди из команды Монпелье плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
45'
45'
Балло Фоде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Самбья Саломон из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
45'
45'
Иконе Джонатан из команды Лилль плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
45'
Иконе Джонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
44'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
44'
Ле Таллек Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой слева.
44'
Мендес Тьяго мяч отрикошетил от ворот
44'
Ле Таллек Дамьен задерживает мяч рукой
43'
42'
Делор Анди из команды Монпелье толкнул локтем оппонента. Это Фонте Жозе заработал фол
42'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Судья сигнализирует, что Балло Фоде из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Агилар Рубен
41'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
41'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
40'
Судья сигнализирует, что Делор Анди из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
39'
39'
Какой промах! Шека имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
39'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой справа.
38'
Конгре Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Судья сигнализирует, что Молле Флоран из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
37'
Опасность! Дибала Кауадио из команды Лилль отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
36'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
36'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Илтон Виторино из команды Монпелье.
36'
Пепе Николя из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Молле Флоран возвращается на поле.
36'
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Молле Флоран получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Молле Флоран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
35'
34'
34'
Ле Таллек Дамьен не смог попасть в створ ударом издали
34'
34'
33'
Иконе Джонатан получил желтую карточку от судьи
33'
Иконе Джонатан из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Агилар Рубен пострадал.
32'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
31'
Скири Эйе наказан за толчок Дибала Кауадио
31'
Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Мендес Тьяго из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Лаборд Гаэтан пострадал.
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
30'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
29'
Шанс! Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье пробил головой, но мимо
29'
Делор Анди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
29'
Самбья Саломон из команды Монпелье сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
28'
Опасность! Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
28'
28'
28'
Балло Фоде ошибается в защите.
27'
27'
27'
Молле Флоран из команды Монпелье разыграл угловой с правого угла.
27'
Самбья Саломон из команды Монпелье навешивает в штрафную с рикошетом.
27'
Опасность! Делор Анди из команды Монпелье отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
26'
Судья сигнализирует, что Иконе Джонатан из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Коцца Николя
26'
Реми Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой слева.
26'
Лаборд Гаэтан хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
25'
Игрок из команды Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
25'
Иконе Джонатан из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
25'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
24'
24'
24'
23'
Судья сигнализирует, что Делор Анди из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Балло Фоде
23'
Лаборд Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой справа.
22'
Реми Лоик мяч отрикошетил от ворот
22'
Отличные скиллы показывает Реми Лоик, обводя своих соперников
22'
Пепе Николя из команды Лилль сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
22'
Мендес Тьяго из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Лилль контролирует мяч.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
19'
19'
19'
Отличные скиллы показывает Самбья Саломон, обводя своих соперников
19'
Реми Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
19'
Фонте Жозе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
18'
Лилль контролирует мяч.
18'
17'
17'
Агилар Рубен из команды Монпелье не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
17'
Пепе Николя ошибается в защите.
17'
17'
Делор Анди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
17'
16'
Молле Флоран из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
16'
16'
16'
Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
15'
Молле Флоран не смог попасть в створ ударом издали
14'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье в офсайде
13'
Делор Анди из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
13'
13'
13'
13'
Молле Флоран из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
12'
12'
Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
12'
12'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
12'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
12'
Делор Анди мяч отрикошетил от ворот
11'
11'
11'
Реми Лоик не смог попасть в створ ударом издали
11'
Иконе Джонатан из команды Лилль сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
11'
Плохо сыграл Коцца Николя - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
11'
Челик Зеки из команды Лилль сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
11'
Опасность! Пепе Николя из команды Лилль отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
8'
8'
Молле Флоран из команды Монпелье плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Отличные скиллы показывает Молле Флоран, обводя своих соперников
8'
8'
7'
Иконе Джонатан сделал результативную передачу.
7'
Г О О О О Л - Пепе Николя изменил счет на табло!
6'
Иконе Джонатан из команды Лилль сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
5'
5'
ШАНС! Делор Анди нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Челик Зеки из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Самбья Саломон пострадал.
3'
Судья сигнализирует, что Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
3'
3'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Фонте Жозе нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Вратарь парирует удар, который нанес Пепе Николя, и мяч снова в игре
2'
Мендес Тьяго из команды Лилль разыграл угловой с левого угла.
2'
Иконе Джонатан из команды Лилль нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
1'
Судья сигнализирует, что Делор Анди из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Лилль начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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