  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Winline
Стадион:
Монпелье
0:1
Второй тайм: 48'
Лилль
0'
0:1
7' Гол
Пепе Николя
33' Желтая карточка
Иконе Джонатан
48'
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Или установите мобильное приложение на Android
Второй тайм
48'
Монпелье контролирует мяч.
47'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Монпелье контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Удар от ворот произведет Лилль
46'
Делор Анди из команды Монпелье плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
45'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
45'
Балло Фоде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Самбья Саломон из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
45'
Удар от ворот произведет Монпелье
45'
Иконе Джонатан из команды Лилль плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
45'
Иконе Джонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
44'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
44'
Ле Таллек Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой слева.
44'
Мендес Тьяго мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
44'
Ле Таллек Дамьен задерживает мяч рукой
43'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
43'
Реми Лоик из команды Лилль в офсайде
Фол, нарушение
42'
Делор Анди из команды Монпелье толкнул локтем оппонента. Это Фонте Жозе заработал фол
42'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Балло Фоде из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Агилар Рубен
41'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
41'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Делор Анди из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
40'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
39'
Удар от ворот произведет Монпелье
39'
Какой промах! Шека имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
39'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой справа.
38'
Конгре Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Шека из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Молле Флоран из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
Офсайд
37'
Реми Лоик из команды Лилль в офсайде
37'
Опасность! Дибала Кауадио из команды Лилль отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
36'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
36'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Илтон Виторино из команды Монпелье.
36'
Пепе Николя из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Травма, повреждение
36'
Молле Флоран возвращается на поле.
36'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Молле Флоран получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
35'
Молле Флоран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
35'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Удар от ворот произведет Лилль
34'
Ле Таллек Дамьен не смог попасть в створ ударом издали
34'
Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
33'
Иконе Джонатан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Иконе Джонатан из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Агилар Рубен пострадал.
32'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Офсайд
31'
Реми Лоик из команды Лилль в офсайде
Фол, нарушение
31'
Скири Эйе наказан за толчок Дибала Кауадио
31'
Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Мендес Тьяго из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Лаборд Гаэтан пострадал.
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
30'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Удар от ворот произведет Лилль
29'
Шанс! Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье пробил головой, но мимо
29'
Делор Анди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
29'
Самбья Саломон из команды Монпелье сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
28'
Скири Эйе из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
28'
Опасность! Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
28'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Балло Фоде ошибается в защите.
27'
Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Угловой
27'
Молле Флоран из команды Монпелье разыграл угловой с правого угла.
27'
Самбья Саломон из команды Монпелье навешивает в штрафную с рикошетом.
27'
Опасность! Делор Анди из команды Монпелье отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Иконе Джонатан из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Коцца Николя
26'
Реми Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой слева.
26'
Лаборд Гаэтан хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
25'
Игрок из команды Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
25'
Иконе Джонатан из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
25'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
24'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Монпелье контролирует мяч.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Делор Анди из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Балло Фоде
23'
Лаборд Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой справа.
22'
Реми Лоик мяч отрикошетил от ворот
22'
Отличные скиллы показывает Реми Лоик, обводя своих соперников
22'
Пепе Николя из команды Лилль сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
22'
Мендес Тьяго из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Лилль контролирует мяч.
20'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
19'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Отличные скиллы показывает Самбья Саломон, обводя своих соперников
19'
Реми Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
19'
Фонте Жозе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
18'
Лилль контролирует мяч.
18'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Удар от ворот произведет Лилль
17'
Агилар Рубен из команды Монпелье не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
17'
Пепе Николя ошибается в защите.
17'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Делор Анди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
17'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Молле Флоран из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
16'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
15'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
Удар от ворот произведет Лилль
15'
Молле Флоран не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
14'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье в офсайде
13'
Делор Анди из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
13'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
13'
Опасность! Скири Эйе из команды Монпелье отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
13'
Дибала Кауадио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Молле Флоран из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
12'
Дибала Кауадио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
12'
Дибала Кауадио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
Угловой
12'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
12'
Делор Анди мяч отрикошетил от ворот
12'
Скири Эйе из команды Монпелье сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
11'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Удар от ворот произведет Монпелье
11'
Реми Лоик не смог попасть в створ ударом издали
11'
Иконе Джонатан из команды Лилль сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
11'
Плохо сыграл Коцца Николя - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
11'
Челик Зеки из команды Лилль сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
11'
Опасность! Пепе Николя из команды Лилль отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
10'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
8'
Удар от ворот произведет Лилль
8'
Молле Флоран из команды Монпелье плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Отличные скиллы показывает Молле Флоран, обводя своих соперников
8'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Иконе Джонатан сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Пепе Николя изменил счет на табло!
6'
Иконе Джонатан из команды Лилль сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
5'
Удар от ворот произведет Лилль
5'
ШАНС! Делор Анди нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Челик Зеки из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Самбья Саломон пострадал.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
3'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Фонте Жозе нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Вратарь парирует удар, который нанес Пепе Николя, и мяч снова в игре
Угловой
2'
Мендес Тьяго из команды Лилль разыграл угловой с левого угла.
2'
Иконе Джонатан из команды Лилль нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Делор Анди из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Лилль начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Англия: Премьер-лига
Испания: Кубок Короля (1/16 финала)
Франция: Лига 1
Англия: Национальная лига
Англия: Национальная лига. Север
Англия: Национальная лига. Юг
Англия: Трофей АФЛ
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Бельгия: Кубок (1/8 финала)
Бельгия: Первый дивизион Б. Первый этап
Италия: Кубок (1/16 финала)
Италия: Серия C (Группа B)
Польша: Кубок (1/8 финала)
Франция: Лига 2
Шотландия: Кубок (1/32 финала)

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация