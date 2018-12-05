Стадион: Стад Огюст Делон
39' Желтая карточкаГрадель Макс-Ален
0:1
45' ГолСилла Иссиага
46' Желтая карточкаДурмаз Джимми
48' Желтая карточкаРомао Алаиксис
60' Желтая карточкаЭнгельс Бьорн
77' Желтая карточкаСилла Иссиага
78' Желтая карточкаГарсия Мануэль II
79' Желтая карточкаДумбия Мусса
81' Желтая карточкаДиаките Бафоде
90' Вторая желтая карточкаГарсия Мануэль II
Второй тайм
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
97'
97'
Шанс! Энгельс Бьорн из команды Реймс пробил головой, но мимо
97'
Менди Эдуар из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
97'
97'
Думбия Мусса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
96'
УДАЛЕНИЕ! - Гарсия Мануэль II удален из-за второго грубого нарушения
96'
Судья сигнализирует, что Гарсия Мануэль II из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Думбия Мусса
95'
95'
ШАНС! Чаварриа Пабло нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
94'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
94'
94'
Камара Ассан не смог попасть в створ ударом издали
93'
Думбия Мусса нанес удар головой, но Гойкоэчеа Мауро спокойно отбил мяч.
93'
93'
93'
Камара Ассан из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
93'
Каюзак Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
92'
Камара Ассан пробует нанести удар издали, но Гойкоэчеа Мауро ловит мяч
92'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
91'
90'
90'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
90'
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
90'
Каюзак Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Игрок из команды Реймс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
89'
Градель Макс-Ален выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Игрок из команды Реймс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
89'
Bafode Diakite выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Менди Эдуар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
87'
Тактическая замена. Дурмаз Джимми уходит с поля и его заменяет Доссеви Матьё
86'
86'
Энгельс Бьорн нанес удар головой, но Гойкоэчеа Мауро спокойно отбил мяч.
85'
Думбия Мусса из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
85'
Судья сигнализирует, что Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Думбия Мусса
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
84'
Сук Юн-Чжун наказан за толчок М'Биа Стефан
83'
Назначен штрафной. Пострадал М'Биа Стефан, его свалил Сук Юн-Чжун.
82'
82'
Энгельс Бьорн нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Шавалерин Ксавье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Судья сигнализирует, что Bafode Diakite из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Конан Гислен
81'
Bafode Diakite получил желтую карточку от судьи
81'
Тактическая замена. Ромао Алаиксис уходит с поля и его заменяет Ндом Али
80'
Судья сигнализирует, что Энгельс Бьорн из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
79'
Думбия Мусса получает желтую карточку за неспортивное поведение
79'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
78'
Гарсия Мануэль II получил желтую карточку от судьи
78'
Судья сигнализирует, что Гарсия Мануэль II из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Сук Юн-Чжун
78'
77'
Силла Иссиага получает желтую карточку за неспортивное поведение
77'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза играет слишком грубо. Энгельс Бьорн оказался на газоне.
77'
76'
Назначен штрафной. Пострадал Гойкоэчеа Мауро, его свалил Ромао Алаиксис.
76'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
76'
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
М'Биа Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Сук Юн-Чжун из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
75'
75'
74'
74'
74'
Амьен-Аду Кельвен возвращается на поле.
74'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс разыграл угловой с правого угла.
74'
Матч возобновлен
74'
Ох, нехорошо это выглядит. Амьен-Аду Кельвен получил травму и медбригада забирает его с поля.
73'
Амьен-Аду Кельвен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
72'
Судья сигнализирует, что Лейя-Исека Аарон из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Энгельс Бьорн
71'
70'
Тактическая замена. Удин Реми уходит с поля и его заменяет Сук Юн-Чжун
70'
М'Биа Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
69'
69'
69'
68'
Судья сигнализирует, что Каюзак Янник из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Думбия Мусса
68'
Тактическая замена. Жан Корентин уходит с поля и его заменяет Гарсия Мануэль II
67'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
67'
Опасность предотвращена - Шавалерин Ксавье из команды Реймс вступил в отбор удачно
67'
67'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
66'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
ШАНС! Жан Корентин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Жан Корентин из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
64'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
64'
Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
63'
Думбия Мусса пробует нанести удар издали, но Гойкоэчеа Мауро держит все под контролем
62'
Матч возобновлен
62'
Тактическая замена. Кафаро Матьё уходит с поля и его заменяет Камара Ассан
62'
Тактическая замена. Kalidou Sidibe уходит с поля и его заменяет Каюзак Янник
60'
Жан Корентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
Энгельс Бьорн совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
60'
Безумный фол. Энгельс Бьорн грубо играет против соперника. Пострадал Жан Корентин
60'
59'
59'
59'
Дурмаз Джимми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Судья сигнализирует, что Ромао Алаиксис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
58'
ШТАНГА! Пробил головой Абдельамид Юнис прямо в каркас ворот!
58'
57'
57'
Шавалерин Ксавье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Судья сигнализирует, что Лейя-Исека Аарон из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Абдельамид Юнис
57'
Шавалерин Ксавье нанес удар головой, но Гойкоэчеа Мауро спокойно отбил мяч.
56'
Фокет Томас из команды Реймс делает отличный кросс...
56'
Игрок из команды Реймс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
56'
55'
55'
ШАНС! Чаварриа Пабло нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Думбия Мусса нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Конан Гислен из команды Реймс делает пас партнеру.
55'
Bafode Diakite выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
54'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Думбия Мусса
54'
53'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
Жан Корентин из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
53'
52'
52'
Шанс! Ромао Алаиксис из команды Реймс пробил головой, но мимо
52'
52'
Силла Иссиага предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
51'
Чаварриа Пабло из команды Реймс делает передачу одноклубнику.
51'
51'
Bafode Diakite выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
49'
Думбия Мусса из команды Реймс играет слишком грубо. Bafode Diakite оказался на газоне.
49'
Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
49'
49'
Реймс имеет хороший шанс забить.
48'
Ромао Алаиксис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
48'
Судья сигнализирует, что Ромао Алаиксис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
47'
46'
Дурмаз Джимми совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
46'
Безумный фол. Дурмаз Джимми грубо играет против соперника. Пострадал Фокет Томас
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
47'
47'
Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой справа.
47'
Шавалерин Ксавье хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
47'
Чаварриа Пабло из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Г О О О О Л - Силла Иссиага забивает!
45'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес прямо в штрафную.
45'
44'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
44'
Bafode Diakite выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Удин Реми нанес удар, мяч был парирован, но Гойкоэчеа Мауро не удержал его в руках.
44'
Кафаро Матьё из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс делает неудачный навес.
43'
43'
Шанс! Лейя-Исека Аарон из команды Тулуза пробил головой, но мимо
43'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой слева.
42'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Отличные скиллы показывает Градель Макс-Ален, обводя своих соперников
42'
42'
Думбия Мусса из команды Реймс подал угловой слева.
42'
Градель Макс-Ален предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Думбия Мусса из команды Реймс подал угловой слева.
41'
Конан Гислен из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
40'
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
Хороший удар издали нанес Кафаро Матьё, но отличный сейв сделал Гойкоэчеа Мауро. Угловой.
39'
Судья сигнализирует, что Чаварриа Пабло из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Амьен-Аду Кельвен
39'
Градель Макс-Ален совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
39'
Безумный фол. Градель Макс-Ален грубо играет против соперника. Пострадал Фокет Томас
38'
38'
Bafode Diakite из команды Тулуза навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
37'
37'
Чаварриа Пабло из команды Реймс в офсайде
37'
36'
36'
Думбия Мусса из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
36'
Дурмаз Джимми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Судья сигнализирует, что Кафаро Матьё из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Дурмаз Джимми
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
34'
34'
Кафаро Матьё наказан за толчок М'Биа Стефан
34'
33'
Судья сигнализирует, что Kalidou Sidibe из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Чаварриа Пабло
33'
Конан Гислен из команды Реймс в офсайде
33'
32'
Конан Гислен из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
32'
Судья сигнализирует, что Kalidou Sidibe из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Чаварриа Пабло
31'
31'
Bafode Diakite из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
30'
30'
Как он промахнулся? Жан Корентин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
30'
Энгельс Бьорн ошибается в защите.
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
29'
28'
Реймс контролирует мяч.
28'
27'
Назначен штрафной. Пострадал Ромао Алаиксис, его свалил Градель Макс-Ален.
26'
Судья сигнализирует, что Лейя-Исека Аарон из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Фокет Томас
26'
Хорошую попытку сделал Силла Иссиага. Удар в створ, но вратарь начеку
25'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает пас партнеру.
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
25'
Кафаро Матьё из команды Реймс забрасывает мяч в штрафную.
24'
24'
23'
23'
Кафаро Матьё возвращается на поле.
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Кафаро Матьё получил травму и медбригада забирает его с поля.
23'
Матч возобновлен
22'
Кафаро Матьё на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Безумный фол. Кафаро Матьё грубо играет против соперника. Пострадал Мубандже Жак-Франсуа
20'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
19'
19'
Как он промахнулся? Энгельс Бьорн имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
18'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
18'
18'
Думбия Мусса возвращается на поле.
18'
Штрафной исполнил Кафаро Матьё, после его удара Гойкоэчеа Мауро сделал классный сейв. Угловой
17'
Ох, нехорошо это выглядит. Думбия Мусса получил травму и медбригада забирает его с поля.
17'
Думбия Мусса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Судья сигнализирует, что Дурмаз Джимми из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Думбия Мусса
16'
16'
Отличный пас сделал Кафаро Матьё из команды Реймс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
15'
14'
14'
Дурмаз Джимми нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Жан Корентин из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает пас партнеру.
13'
12'
12'
11'
Судья сигнализирует, что Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Думбия Мусса
11'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой слева.
10'
Фокет Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза разыграл угловой с левого угла.
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
10'
Лейя-Исека Аарон мяч отрикошетил от ворот
10'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает передачу одноклубнику.
9'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
9'
Bafode Diakite выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
8'
8'
8'
7'
Реймс контролирует мяч.
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
5'
Судья сигнализирует, что Лейя-Исека Аарон из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Ромао Алаиксис
4'
4'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
4'
4'
3'
3'
Чаварриа Пабло задерживает мяч рукой
2'
2'
Кафаро Матьё задерживает мяч рукой
1'
Гойкоэчеа Мауро взял и забрал мяч на выходе
1'
Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Тулуза начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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