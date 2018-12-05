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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Реймс
0:1
Конец матча
Тулуза
0'
39' Желтая карточка
Градель Макс-Ален
0:1
45' Гол
Силла Иссиага
46' Желтая карточка
Дурмаз Джимми
48' Желтая карточка
Ромао Алаиксис
60' Желтая карточка
Энгельс Бьорн
77' Желтая карточка
Силла Иссиага
78' Желтая карточка
Гарсия Мануэль II
79' Желтая карточка
Думбия Мусса
81' Желтая карточка
Диаките Бафоде
90' Вторая желтая карточка
Гарсия Мануэль II
90'+8
Второй тайм
Свисток
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
97'
Удар от ворот произведет Тулуза
97'
Шанс! Энгельс Бьорн из команды Реймс пробил головой, но мимо
97'
Менди Эдуар из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
97'
Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
97'
Думбия Мусса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
96'
УДАЛЕНИЕ! - Гарсия Мануэль II удален из-за второго грубого нарушения
Фол, нарушение
96'
Судья сигнализирует, что Гарсия Мануэль II из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Думбия Мусса
95'
Удар от ворот произведет Тулуза
95'
ШАНС! Чаварриа Пабло нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
94'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
94'
Удар от ворот произведет Тулуза
94'
Камара Ассан не смог попасть в створ ударом издали
93'
Думбия Мусса нанес удар головой, но Гойкоэчеа Мауро спокойно отбил мяч.
93'
Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
93'
Гойкоэчеа Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Камара Ассан из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
93'
Каюзак Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
92'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
92'
Камара Ассан пробует нанести удар издали, но Гойкоэчеа Мауро ловит мяч
92'
Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
91'
Удар от ворот произведет Тулуза
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
91'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Удар от ворот произведет Тулуза
90'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
90'
Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
90'
Каюзак Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Игрок из команды Реймс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
89'
Градель Макс-Ален выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Игрок из команды Реймс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
89'
Bafode Diakite выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Менди Эдуар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Тактическая замена. Дурмаз Джимми уходит с поля и его заменяет Доссеви Матьё
86'
Удар от ворот произведет Тулуза
86'
Энгельс Бьорн нанес удар головой, но Гойкоэчеа Мауро спокойно отбил мяч.
85'
Думбия Мусса из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Думбия Мусса
85'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
84'
Сук Юн-Чжун наказан за толчок М'Биа Стефан
Фол, нарушение
83'
Назначен штрафной. Пострадал М'Биа Стефан, его свалил Сук Юн-Чжун.
82'
Удар от ворот произведет Тулуза
82'
Энгельс Бьорн нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Шавалерин Ксавье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Bafode Diakite из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Конан Гислен
Желтая карточка
81'
Bafode Diakite получил желтую карточку от судьи
81'
Тактическая замена. Ромао Алаиксис уходит с поля и его заменяет Ндом Али
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Энгельс Бьорн из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Желтая карточка
79'
Думбия Мусса получает желтую карточку за неспортивное поведение
79'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Желтая карточка
78'
Гарсия Мануэль II получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Гарсия Мануэль II из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Сук Юн-Чжун
78'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
77'
Силла Иссиага получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
77'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза играет слишком грубо. Энгельс Бьорн оказался на газоне.
77'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
76'
Назначен штрафной. Пострадал Гойкоэчеа Мауро, его свалил Ромао Алаиксис.
76'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Угловой
76'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой справа.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
М'Биа Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Сук Юн-Чжун из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
75'
Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Ромао Алаиксис из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
74'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
74'
Амьен-Аду Кельвен возвращается на поле.
Угловой
74'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс разыграл угловой с правого угла.
74'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
74'
Ох, нехорошо это выглядит. Амьен-Аду Кельвен получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
73'
Амьен-Аду Кельвен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Амьен-Аду Кельвен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Лейя-Исека Аарон из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Энгельс Бьорн
71'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Тактическая замена. Удин Реми уходит с поля и его заменяет Сук Юн-Чжун
70'
М'Биа Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
70'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
69'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Каюзак Янник из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Думбия Мусса
68'
Тактическая замена. Жан Корентин уходит с поля и его заменяет Гарсия Мануэль II
67'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
67'
Опасность предотвращена - Шавалерин Ксавье из команды Реймс вступил в отбор удачно
67'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Тулуза контролирует мяч.
65'
Удар от ворот произведет Реймс
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
ШАНС! Жан Корентин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Жан Корентин из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
64'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
64'
Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
63'
Думбия Мусса пробует нанести удар издали, но Гойкоэчеа Мауро держит все под контролем
62'
Матч возобновлен
62'
Тактическая замена. Кафаро Матьё уходит с поля и его заменяет Камара Ассан
62'
Тактическая замена. Kalidou Sidibe уходит с поля и его заменяет Каюзак Янник
Травма, повреждение
60'
Жан Корентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Желтая карточка
60'
Энгельс Бьорн совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
60'
Безумный фол. Энгельс Бьорн грубо играет против соперника. Пострадал Жан Корентин
60'
Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Удин Реми из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
59'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Дурмаз Джимми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Ромао Алаиксис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
58'
ШТАНГА! Пробил головой Абдельамид Юнис прямо в каркас ворот!
58'
Ромао Алаиксис из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
57'
Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Шавалерин Ксавье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Лейя-Исека Аарон из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Абдельамид Юнис
57'
Шавалерин Ксавье нанес удар головой, но Гойкоэчеа Мауро спокойно отбил мяч.
56'
Фокет Томас из команды Реймс делает отличный кросс...
56'
Игрок из команды Реймс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
56'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Удар от ворот произведет Тулуза
55'
ШАНС! Чаварриа Пабло нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Думбия Мусса нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Конан Гислен из команды Реймс делает пас партнеру.
55'
Bafode Diakite выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Ромао Алаиксис из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Думбия Мусса
54'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
Жан Корентин из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Удар от ворот произведет Тулуза
52'
Шанс! Ромао Алаиксис из команды Реймс пробил головой, но мимо
Угловой
52'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой справа.
52'
Силла Иссиага предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Чаварриа Пабло из команды Реймс делает передачу одноклубнику.
51'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Bafode Diakite выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой справа.
51'
Амьен-Аду Кельвен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
49'
Думбия Мусса из команды Реймс играет слишком грубо. Bafode Diakite оказался на газоне.
49'
Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
49'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Реймс имеет хороший шанс забить.
Желтая карточка
48'
Ромао Алаиксис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Ромао Алаиксис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
47'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
46'
Дурмаз Джимми совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
46'
Безумный фол. Дурмаз Джимми грубо играет против соперника. Пострадал Фокет Томас
46'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
47'
Гойкоэчеа Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой справа.
47'
Шавалерин Ксавье хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
47'
Чаварриа Пабло из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Силла Иссиага забивает!
45'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес прямо в штрафную.
45'
Тулуза контролирует мяч.
44'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
44'
Bafode Diakite выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Удин Реми нанес удар, мяч был парирован, но Гойкоэчеа Мауро не удержал его в руках.
44'
Кафаро Матьё из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс делает неудачный навес.
43'
Удар от ворот произведет Реймс
43'
Шанс! Лейя-Исека Аарон из команды Тулуза пробил головой, но мимо
Угловой
43'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой слева.
42'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Отличные скиллы показывает Градель Макс-Ален, обводя своих соперников
42'
Гойкоэчеа Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Думбия Мусса из команды Реймс подал угловой слева.
42'
Градель Макс-Ален предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
41'
Думбия Мусса из команды Реймс подал угловой слева.
41'
Конан Гислен из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Удар от ворот произведет Тулуза
Угловой
40'
Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой слева.
40'
Амьен-Аду Кельвен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
40'
Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой слева.
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
Хороший удар издали нанес Кафаро Матьё, но отличный сейв сделал Гойкоэчеа Мауро. Угловой.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Чаварриа Пабло из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Амьен-Аду Кельвен
Желтая карточка
39'
Градель Макс-Ален совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
39'
Безумный фол. Градель Макс-Ален грубо играет против соперника. Пострадал Фокет Томас
38'
Удар от ворот произведет Тулуза
38'
Bafode Diakite из команды Тулуза навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
37'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
37'
Чаварриа Пабло из команды Реймс в офсайде
37'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Думбия Мусса из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Дурмаз Джимми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Кафаро Матьё из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Дурмаз Джимми
35'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
34'
Тулуза контролирует мяч.
Фол, нарушение
34'
Кафаро Матьё наказан за толчок М'Биа Стефан
34'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Kalidou Sidibe из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Чаварриа Пабло
Офсайд
33'
Конан Гислен из команды Реймс в офсайде
33'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Конан Гислен из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Kalidou Sidibe из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Чаварриа Пабло
31'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Bafode Diakite из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
30'
Удар от ворот произведет Реймс
30'
Как он промахнулся? Жан Корентин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
30'
Энгельс Бьорн ошибается в защите.
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
29'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Реймс контролирует мяч.
28'
Удар от ворот произведет Тулуза
27'
Удин Реми из команды Реймс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Фол, нарушение
27'
Назначен штрафной. Пострадал Ромао Алаиксис, его свалил Градель Макс-Ален.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Лейя-Исека Аарон из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Фокет Томас
26'
Хорошую попытку сделал Силла Иссиага. Удар в створ, но вратарь начеку
25'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает пас партнеру.
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Кафаро Матьё из команды Реймс забрасывает мяч в штрафную.
24'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
23'
Кафаро Матьё возвращается на поле.
Травма, повреждение
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Кафаро Матьё получил травму и медбригада забирает его с поля.
23'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
22'
Кафаро Матьё на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
21'
Безумный фол. Кафаро Матьё грубо играет против соперника. Пострадал Мубандже Жак-Франсуа
20'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
19'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Как он промахнулся? Энгельс Бьорн имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
19'
Удин Реми из команды Реймс делает навес прямо в штрафную.
18'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
Угловой
18'
Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой слева.
Травма, повреждение
18'
Думбия Мусса возвращается на поле.
18'
Штрафной исполнил Кафаро Матьё, после его удара Гойкоэчеа Мауро сделал классный сейв. Угловой
Травма, повреждение
17'
Ох, нехорошо это выглядит. Думбия Мусса получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
17'
Думбия Мусса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Дурмаз Джимми из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Думбия Мусса
16'
Удар от ворот произведет Тулуза
16'
Отличный пас сделал Кафаро Матьё из команды Реймс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
15'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Удар от ворот произведет Реймс
14'
Дурмаз Джимми нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Жан Корентин из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает пас партнеру.
13'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Думбия Мусса
11'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой слева.
10'
Фокет Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
10'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза разыграл угловой с левого угла.
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
10'
Лейя-Исека Аарон мяч отрикошетил от ворот
10'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает передачу одноклубнику.
9'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
9'
Bafode Diakite выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Ромао Алаиксис из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
8'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Гойкоэчеа Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
7'
Реймс контролирует мяч.
6'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
5'
Удин Реми из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Лейя-Исека Аарон из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Ромао Алаиксис
4'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
4'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Тулуза контролирует мяч.
Фол, нарушение
3'
Чаварриа Пабло задерживает мяч рукой
2'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
2'
Кафаро Матьё задерживает мяч рукой
1'
Гойкоэчеа Мауро взял и забрал мяч на выходе
1'
Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Тулуза начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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