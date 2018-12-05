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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Бордо
3:2
Конец матча
Сент-Этьен
0'
0:1
16' Гол
Хазри Вахби
1:1
22' Гол
Бриан Джимми
56' Желтая карточка
Салиба Вильям
2:1
57' Пенальти
Камано Франсуа
65' Желтая карточка
Хазри Вахби
2:2
67' Гол
Хазри Вахби
75' Желтая карточка
Санхаре Юнусс
75' Желтая карточка
Сельнес Оле
83' Желтая карточка
Сабали Юссуф
3:2
90' Гол
Пабло Кастро
90'+7
Второй тайм
97'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Бордо вырывает победу
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
97'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
97'
Колодзейчак Тимоти делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
96'
Судья сигнализирует, что Санхаре Юнусс из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Монне-Паке Кевин
96'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
96'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
95'
Судья сигнализирует, что Санхаре Юнусс из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Хазри Вахби
Фол, нарушение
95'
Корнелиус Андреас наказан за толчок Полома Пьер-Ив
95'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
94'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
94'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Сент-Этьенн начинает контратаку
Фол, нарушение
93'
М'Вила Янн задерживает мяч рукой
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
92'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
92'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн навешивает в штрафную с рикошетом.
90'
Де Превиль Николя сделал результативную передачу.
Описание гола
90'
ГОООООЛ - Пабло Кастро Бордо забивает ударом головой
Угловой
90'
Де Превиль Николя из команды Бордо подал угловой слева.
90'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
90'
Санхаре Юнусс из команды Бордо отдал передачу, которая была заблокирована.
89'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Салиба Вильям из команды Сент-Этьенн.
89'
Бриан Джимми из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
89'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
88'
Шанс! Корнелиус Андреас из команды Бордо пробил головой, но мимо
88'
Санхаре Юнусс из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
88'
Бордо начинает контратаку
88'
Сент-Этьенн имеет хороший шанс забить.
87'
Хорошую попытку сделал Берич Роберт. Удар в створ, но вратарь начеку
87'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
86'
Бордо имеет хороший шанс забить.
86'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Хазри Вахби бьет со штрафного в створ, но Костил Бенуа держит все под контролем
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
85'
Тактическая замена. Дьони Луа уходит с поля и его заменяет Берич Роберт
84'
Тактическая замена. Карамо Янн уходит с поля и его заменяет Де Превиль Николя
Желтая карточка
83'
Сабали Юссуф совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Сабали Юссуф из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Полома Пьер-Ив
83'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
83'
Сент-Этьенн имеет хороший шанс забить.
82'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Сент-Этьенн имеет хороший шанс забить.
82'
Салиба Вильям из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
82'
Сент-Этьенн начинает контратаку
81'
Карамо Янн нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Бриан Джимми из команды Бордо делает пас партнеру.
81'
Карамо Янн из команды Бордо делает пас партнеру.
81'
Отличные скиллы показывает Карамо Янн, обводя своих соперников
81'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
80'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
80'
Корнелиус Андреас наказан за толчок Салиба Вильям
79'
Карамо Янн из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
79'
Тактическая замена. Камано Франсуа уходит с поля и его заменяет Корнелиус Андреас
78'
После оценки ситуации рефери решает изменить карточку для Санхаре Юнусс
76'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Желтая карточка
75'
Сельнес Оле тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Желтая карточка
75'
Санхаре Юнусс грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
75'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
74'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Санхаре Юнусс оказался на газоне.
74'
Бриан Джимми из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
74'
Полома Пьер-Ив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
73'
Бордо начинает контратаку
73'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
73'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Пабло Кастро из команды Бордо.
73'
Опасность предотвращена - Пабло Кастро из команды Бордо вступил в отбор удачно
73'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
73'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Сабали Юссуф из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
72'
Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Отавио Пассос из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
71'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
70'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
70'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
Угловой
69'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
69'
Салиба Вильям предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
69'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
68'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьенн навешивает в штрафную с рикошетом.
68'
Дьони Луа из команды Сент-Этьенн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
67'
Кабелла Реми сделал результативную передачу.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Хазри Вахби изменил счет на табло!
67'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн делает передачу одноклубнику.
67'
Плохо сыграл Пабло Кастро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
67'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
66'
Матч возобновлен
Желтая карточка
65'
Хазри Вахби получил желтую карточку от судьи
65'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Травма, повреждение
64'
Хазри Вахби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Удар от ворот произведет Бордо
63'
Хазри Вахби нанес удар, но промахнулся очень сильно.
63'
Плохо сыграл Камано Франсуа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
63'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
63'
Салибур Янис пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Санхаре Юнусс из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Сельнес Оле
61'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
60'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
60'
Отавио Пассос не смог попасть в створ ударом издали
59'
Карамо Янн из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
Бордо начинает контратаку
59'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
59'
Салиба Вильям делает длинную передачу вперед
59'
Матч возобновлен
59'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Камано Франсуа из команды Бордо забивает с точки!
Желтая карточка
56'
Салиба Вильям получает желтую карточку за игру рукой
Фол, нарушение
56'
ПЕНАЛЬТИ! - Салиба Вильям играет рукой в штрафной! Салиба Вильям вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
56'
После оценки ситуации рефери назначает пенальти в пользу команды Бордо
56'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
55'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
54'
Карамо Янн мяч отрикошетил от ворот
54'
Камано Франсуа из команды Бордо делает пас партнеру.
53'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн навешивает в штрафную с рикошетом.
52'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Удар от ворот произведет Бордо
52'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
52'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
51'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
51'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Дьони Луа из команды Сент-Этьенн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
50'
Удар от ворот произведет Бордо
50'
Как он промахнулся? Салибур Янис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
50'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
49'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Бордо начинает контратаку
49'
Дьони Луа из команды Сент-Этьенн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
48'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
48'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
47'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Юссуф Зейду уходит с поля и его заменяет Санхаре Юнусс
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
54'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
54'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
54'
О, нет. Из многообещающей позиции Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
54'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
54'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн забрасывает мяч в штрафную.
53'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
М'Вила Янн делает длинную передачу вперед
52'
Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
52'
Камано Франсуа из команды Бордо делает пас партнеру.
52'
Камано Франсуа из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
51'
Бордо начинает контратаку
51'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
51'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
51'
Сент-Этьенн начинает контратаку
50'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
49'
Удар от ворот произведет Бордо
49'
Какой промах! Дьони Луа имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
49'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает отличный кросс...
48'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Камано Франсуа
47'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
47'
Юссуф Зейду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Судья свистит. Хазри Вахби атаковал сзади соперника. Это Карамо Янн заработал своей команде штрафной
46'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)
45'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
Отличный пас сделал М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
44'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Пундже Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
43'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
43'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
43'
Карамо Янн из команды Бордо нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
41'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
41'
Какой промах! Пабло Кастро имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
41'
Юссуф Зейду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Отавио Пассос
40'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
39'
Хорошую попытку сделал Сабали Юссуф. Удар в створ, но вратарь начеку
39'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
39'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
38'
Юссуф Зейду из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
38'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Рюффье Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Юссуф Зейду из команды Бордо подал угловой справа.
37'
Рюффье Стефан отбил мяч на угловой после удара Карамо Янн из штрафной площади.
36'
Дебюши Матьё получил травму и заменен. Монне-Паке Кевин выходит на поле.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Пабло Кастро
35'
Матч возобновлен
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Травма, повреждение
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Дебюши Матьё получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
34'
Дебюши Матьё на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
33'
Дебюши Матьё на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
32'
Хазри Вахби наказан за толчок соперника
32'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
32'
Карамо Янн из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
32'
Карамо Янн из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
31'
Бордо начинает контратаку
31'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
Сент-Этьенн имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
31'
Пундже Максим задерживает мяч рукой
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Юссуф Зейду
29'
Матч возобновлен
29'
Суботич Невен получил травму и заменен. Салиба Вильям выходит на поле.
Травма, повреждение
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Суботич Невен получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Травма, повреждение
24'
Суботич Невен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Пабло Кастро сделал результативную передачу.
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Бриан Джимми из команды Бордо забил гол! Легко это для такого игрока, как Бриан Джимми
22'
Плохо сыграл Рюффье Стефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
22'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Угловой
22'
Карамо Янн из команды Бордо подал угловой слева.
22'
Суботич Невен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
21'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Суботич Невен из команды Сент-Этьенн.
21'
Бриан Джимми из команды Бордо делает навес прямо в штрафную.
21'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Офсайд
20'
Сабали Юссуф из команды Бордо в офсайде
20'
Юссуф Зейду из команды Бордо делает пас партнеру.
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Карамо Янн
19'
Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Лерагер Лукас из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
18'
Бордо контролирует мяч.
18'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
16'
Кабелла Реми сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Хазри Вахби изменил счет на табло!
16'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
16'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
15'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Суботич Невен из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
15'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
15'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
15'
Сент-Этьенн начинает контратаку
15'
Карамо Янн из команды Бордо навешивает в штрафную с рикошетом.
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
14'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
14'
Пабло Кастро делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Салибур Янис из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Бриан Джимми
13'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
13'
Отавио Пассос из команды Бордо играет слишком грубо. М'Вила Янн оказался на газоне.
12'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
11'
Удар от ворот произведет Бордо
11'
Салибур Янис не смог попасть в створ ударом издали
10'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
10'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн навешивает в штрафную с рикошетом.
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
10'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Сельнес Оле
7'
Суботич Невен из команды Сент-Этьенн делает передачу одноклубнику.
Угловой
7'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
7'
Камано Франсуа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Офсайд
6'
Бриан Джимми из команды Бордо в офсайде
6'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Сабали Юссуф нанес удар в каркас ворот!
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
4'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
3'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн в офсайде
2'
Бордо контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Лерагер Лукас
2'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает передачу одноклубнику.
2'
Суботич Невен делает длинную передачу вперед
1'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
1'
Бордо начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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