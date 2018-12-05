Стадион: Матмю Атлантик
3:2
Конец матча
0:1
16' ГолХазри Вахби
1:1
22' ГолБриан Джимми
56' Желтая карточкаСалиба Вильям
2:1
57' ПенальтиКамано Франсуа
65' Желтая карточкаХазри Вахби
2:2
67' ГолХазри Вахби
75' Желтая карточкаСанхаре Юнусс
75' Желтая карточкаСельнес Оле
83' Желтая карточкаСабали Юссуф
3:2
90' ГолПабло Кастро
Второй тайм
97'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Бордо вырывает победу
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
97'
97'
Колодзейчак Тимоти делает длинную передачу вперед
96'
Судья сигнализирует, что Санхаре Юнусс из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Монне-Паке Кевин
96'
96'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
95'
Судья сигнализирует, что Санхаре Юнусс из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Хазри Вахби
95'
Корнелиус Андреас наказан за толчок Полома Пьер-Ив
95'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
94'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
94'
94'
Сент-Этьенн начинает контратаку
93'
М'Вила Янн задерживает мяч рукой
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
92'
92'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
92'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн навешивает в штрафную с рикошетом.
90'
Де Превиль Николя сделал результативную передачу.
90'
ГОООООЛ - Пабло Кастро Бордо забивает ударом головой
90'
Де Превиль Николя из команды Бордо подал угловой слева.
90'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
90'
Санхаре Юнусс из команды Бордо отдал передачу, которая была заблокирована.
89'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Салиба Вильям из команды Сент-Этьенн.
89'
Бриан Джимми из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
89'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
88'
Шанс! Корнелиус Андреас из команды Бордо пробил головой, но мимо
88'
Санхаре Юнусс из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
88'
88'
Сент-Этьенн имеет хороший шанс забить.
87'
Корнелиус Андреас наказан за толчок Колодзейчак Тимоти
87'
Хорошую попытку сделал Берич Роберт. Удар в створ, но вратарь начеку
87'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
86'
Бордо имеет хороший шанс забить.
86'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Хазри Вахби бьет со штрафного в створ, но Костил Бенуа держит все под контролем
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
85'
Тактическая замена. Дьони Луа уходит с поля и его заменяет Берич Роберт
84'
Тактическая замена. Карамо Янн уходит с поля и его заменяет Де Превиль Николя
83'
Сабали Юссуф совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
83'
Судья сигнализирует, что Сабали Юссуф из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Полома Пьер-Ив
83'
83'
Сент-Этьенн имеет хороший шанс забить.
82'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Сент-Этьенн имеет хороший шанс забить.
82'
Салиба Вильям из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
82'
Сент-Этьенн начинает контратаку
81'
Карамо Янн нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Бриан Джимми из команды Бордо делает пас партнеру.
81'
Карамо Янн из команды Бордо делает пас партнеру.
81'
Отличные скиллы показывает Карамо Янн, обводя своих соперников
81'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
80'
80'
Корнелиус Андреас наказан за толчок Салиба Вильям
79'
Карамо Янн из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
79'
Тактическая замена. Камано Франсуа уходит с поля и его заменяет Корнелиус Андреас
78'
После оценки ситуации рефери решает изменить карточку для Санхаре Юнусс
76'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
75'
Сельнес Оле тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
75'
Санхаре Юнусс грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
75'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
74'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Санхаре Юнусс оказался на газоне.
74'
Бриан Джимми из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
74'
Полома Пьер-Ив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
73'
73'
73'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
73'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Пабло Кастро из команды Бордо.
73'
Опасность предотвращена - Пабло Кастро из команды Бордо вступил в отбор удачно
73'
73'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
72'
Судья сигнализирует, что Сабали Юссуф из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
72'
Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Отавио Пассос из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
71'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
70'
70'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
70'
69'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
69'
69'
Салиба Вильям предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
68'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьенн навешивает в штрафную с рикошетом.
68'
Дьони Луа из команды Сент-Этьенн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
67'
Кабелла Реми сделал результативную передачу.
67'
Г О О О О Л - Хазри Вахби изменил счет на табло!
67'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн делает передачу одноклубнику.
67'
Плохо сыграл Пабло Кастро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
67'
66'
Матч возобновлен
65'
Хазри Вахби получил желтую карточку от судьи
65'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
64'
Хазри Вахби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
63'
Хазри Вахби нанес удар, но промахнулся очень сильно.
63'
Плохо сыграл Камано Франсуа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
63'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
63'
Салибур Янис пробил со штрафного прямо в стенку
61'
Судья сигнализирует, что Санхаре Юнусс из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Сельнес Оле
61'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
60'
60'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
60'
Отавио Пассос не смог попасть в створ ударом издали
59'
Карамо Янн из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
59'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
59'
Салиба Вильям делает длинную передачу вперед
59'
Матч возобновлен
59'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
57'
Г О О О О Л - Камано Франсуа из команды Бордо забивает с точки!
56'
Салиба Вильям получает желтую карточку за игру рукой
56'
ПЕНАЛЬТИ! - Салиба Вильям играет рукой в штрафной! Салиба Вильям вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
56'
После оценки ситуации рефери назначает пенальти в пользу команды Бордо
56'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
55'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
54'
Карамо Янн мяч отрикошетил от ворот
54'
Камано Франсуа из команды Бордо делает пас партнеру.
53'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
53'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн навешивает в штрафную с рикошетом.
52'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
52'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
52'
51'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
51'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Дьони Луа из команды Сент-Этьенн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
50'
50'
Как он промахнулся? Салибур Янис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
50'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
49'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
49'
Дьони Луа из команды Сент-Этьенн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
48'
48'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
47'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
46'
46'
Тактическая замена. Юссуф Зейду уходит с поля и его заменяет Санхаре Юнусс
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
54'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
54'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
54'
О, нет. Из многообещающей позиции Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
54'
54'
53'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн забрасывает мяч в штрафную.
53'
52'
52'
М'Вила Янн делает длинную передачу вперед
52'
Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
Камано Франсуа из команды Бордо делает пас партнеру.
52'
Камано Франсуа из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
51'
51'
51'
51'
Сент-Этьенн начинает контратаку
50'
50'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
49'
49'
Какой промах! Дьони Луа имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
49'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает отличный кросс...
48'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
48'
Судья сигнализирует, что Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Камано Франсуа
47'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
47'
Юссуф Зейду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Судья свистит. Хазри Вахби атаковал сзади соперника. Это Карамо Янн заработал своей команде штрафной
46'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
Отличный пас сделал М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
44'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Пундже Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
43'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
43'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
43'
Карамо Янн из команды Бордо нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
41'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
41'
Какой промах! Пабло Кастро имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
41'
Юссуф Зейду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Судья сигнализирует, что Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Отавио Пассос
40'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
39'
Хорошую попытку сделал Сабали Юссуф. Удар в створ, но вратарь начеку
39'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
39'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
38'
Юссуф Зейду из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
38'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Рюффье Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Юссуф Зейду из команды Бордо подал угловой справа.
37'
Рюффье Стефан отбил мяч на угловой после удара Карамо Янн из штрафной площади.
36'
Дебюши Матьё получил травму и заменен. Монне-Паке Кевин выходит на поле.
36'
Судья сигнализирует, что Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Пабло Кастро
35'
Матч возобновлен
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Дебюши Матьё получил травму и медбригада забирает его с поля.
34'
Дебюши Матьё на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Матч возобновлен
33'
Дебюши Матьё на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Хазри Вахби наказан за толчок соперника
32'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
32'
Карамо Янн из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
32'
Карамо Янн из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
31'
31'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
Сент-Этьенн имеет хороший шанс забить.
31'
Пундже Максим задерживает мяч рукой
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
30'
Судья сигнализирует, что М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Юссуф Зейду
29'
Матч возобновлен
29'
Суботич Невен получил травму и заменен. Салиба Вильям выходит на поле.
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Суботич Невен получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
24'
Суботич Невен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Пабло Кастро сделал результативную передачу.
22'
Г О О О О Л - Бриан Джимми из команды Бордо забил гол! Легко это для такого игрока, как Бриан Джимми
22'
Плохо сыграл Рюффье Стефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
22'
22'
Карамо Янн из команды Бордо подал угловой слева.
22'
Суботич Невен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
21'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Суботич Невен из команды Сент-Этьенн.
21'
Бриан Джимми из команды Бордо делает навес прямо в штрафную.
21'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
20'
Сабали Юссуф из команды Бордо в офсайде
20'
Юссуф Зейду из команды Бордо делает пас партнеру.
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
20'
Судья сигнализирует, что Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Карамо Янн
19'
Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Лерагер Лукас из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
18'
Бордо контролирует мяч.
18'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
16'
Кабелла Реми сделал результативную передачу.
16'
Г О О О О Л - Хазри Вахби изменил счет на табло!
16'
16'
15'
15'
Суботич Невен из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
15'
15'
15'
Сент-Этьенн начинает контратаку
15'
Карамо Янн из команды Бордо навешивает в штрафную с рикошетом.
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
14'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
14'
Пабло Кастро делает длинную передачу вперед
14'
Судья сигнализирует, что Салибур Янис из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Бриан Джимми
13'
13'
Отавио Пассос из команды Бордо играет слишком грубо. М'Вила Янн оказался на газоне.
12'
12'
11'
11'
Салибур Янис не смог попасть в створ ударом издали
10'
10'
10'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн навешивает в штрафную с рикошетом.
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
10'
9'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Сельнес Оле
7'
Суботич Невен из команды Сент-Этьенн делает передачу одноклубнику.
7'
7'
Камано Франсуа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Бриан Джимми из команды Бордо в офсайде
6'
6'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Сабали Юссуф нанес удар в каркас ворот!
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
4'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн в офсайде
2'
Бордо контролирует мяч.
2'
Судья сигнализирует, что Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Лерагер Лукас
2'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает передачу одноклубнику.
2'
Суботич Невен делает длинную передачу вперед
1'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
1'
Бордо начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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