Стадион: Гроупама Арена Зрители: 47278
0:1
41' ГолБен Арфа Хатем
0:2
43' ГолСьебатшё Теосон
61' Желтая карточкаМарсело Антонио
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 47278 болельщиков
94'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
93'
93'
Депай Мемфис из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
92'
91'
Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Фекир Набиль
91'
91'
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
90'
Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Фекир Набиль
90'
Зеффан Мехди из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн делает пас партнеру.
89'
89'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
89'
Зеффан Мехди из команды Ренн отдал передачу, которая была заблокирована.
88'
Дембеле Мусса I из команды Лион в офсайде
87'
86'
86'
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
85'
Депай Мемфис из команды Лион делает пас партнеру.
85'
Депай Мемфис из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
85'
Лион начинает контратаку
85'
Ньянг М'Байе нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Траоре Амари из команды Ренн делает пас партнеру.
84'
83'
Хорошую попытку сделал Фекир Набиль. Удар в створ, но вратарь начеку
83'
Траоре Бертран из команды Лион делает пас партнеру.
83'
Ньянг М'Байе из команды Ренн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
82'
82'
82'
82'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
82'
Траоре Бертран мяч отрикошетил от ворот
82'
Фекир Набиль из команды Лион делает передачу одноклубнику.
81'
81'
80'
Фекир Набиль из команды Лион играет слишком грубо. Андре Бенжамин оказался на газоне.
80'
80'
Траоре Бертран из команды Лион отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
80'
Ньянг М'Байе из команды Ренн в офсайде
79'
Траоре Амари из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
79'
Тактическая замена. Буриго Бенжамен уходит с поля и его заменяет Дель Кастильо Ромен
78'
78'
Тусар Люка из команды Лион делает передачу одноклубнику.
78'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
78'
Тусар Люка бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
77'
77'
Ауа Уссем нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Бенсебаини Рами получил травму и заменен. Зеффан Мехди выходит на поле.
75'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
75'
Матч возобновлен
75'
Ох, нехорошо это выглядит. Бенсебаини Рами получил травму и медбригада забирает его с поля.
74'
Бенсебаини Рами на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Тактическая замена. Морель Жереми уходит с поля и его заменяет Дембеле Мусса I
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Фекир Набиль нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
73'
Менди Ферлан из команды Лион делает пас партнеру.
72'
72'
Диалло Абдулайе взял и забрал мяч на выходе
72'
71'
71'
71'
ШАНС! Марсело Антонио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
71'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
70'
Андре Бенжамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Тете Кенни из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
70'
Менди Ферлан из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
69'
69'
69'
Гренье Клеман решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
68'
Матч возобновлен
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Ауа Уссем из команды Лион опасно и грубо сыграл. Ньянг М'Байе пострадал.
67'
Буриго Бенжамен нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
67'
66'
66'
Депай Мемфис из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
66'
Денайе Джейсон делает длинную передачу вперед
66'
Ньянг М'Байе из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Тусар Люка пострадал.
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
65'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
65'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Судья сигнализирует, что Марсело Антонио из команды Лион поставил подножку. Пострадал Ньянг М'Байе
64'
Менди Ферлан из команды Лион опасно и грубо сыграл. Андре Бенжамин пострадал.
63'
62'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
62'
Ньянг М'Байе из команды Ренн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
62'
Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Тактическая замена. Сьебатшё Теосон уходит с поля и его заменяет Ньянг М'Байе
61'
Марсело Антонио получил желтую карточку от судьи
61'
Судья сигнализирует, что Марсело Антонио из команды Лион поставил подножку. Пострадал Бен Арфа Хатем
61'
Траоре Бертран из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
60'
ШАНС! Траоре Бертран нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Менди Ферлан из команды Лион делает пас партнеру.
60'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
59'
Сарр Исмаила из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
59'
58'
Сьебатшё Теосон наказан за толчок Ауа Уссем
58'
Бен Арфа Хатем нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Диалло Абдулайе взял и забрал мяч на выходе
57'
Марсело Антонио из команды Лион нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
57'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
57'
Вратарь парирует удар, который нанес Фекир Набиль, и мяч снова в игре
57'
Депай Мемфис из команды Лион делает пас партнеру.
56'
56'
Ауа Уссем не смог попасть в створ ударом издали
56'
55'
Фекир Набиль из команды Лион отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
55'
54'
54'
Матч возобновлен
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Судья сигнализирует, что Морель Жереми из команды Лион поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
53'
Депай Мемфис из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
52'
51'
Депай Мемфис из команды Лион опасно и грубо сыграл. Да Сильва Дамьен пострадал.
51'
Тусар Люка наказан за толчок Буриго Бенжамен
50'
Бен Арфа Хатем наказан за толчок Фекир Набиль
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
49'
49'
Бенсебаини Рами из команды Ренн делает неудачный навес.
49'
49'
48'
Фекир Набиль из команды Лион отправил кросс в штрафную...
48'
Фекир Набиль из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
48'
Бенсебаини Рами предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Тете Кенни из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
47'
Фекир Набиль наказан за толчок Сарр Исмаила
47'
46'
46'
46'
Тактическая замена. Шейх Пап уходит с поля и его заменяет Тусар Люка
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
48'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Траоре Бертран пробил чуть мимо штанги!
47'
Тете Кенни из команды Лион делает пас партнеру.
46'
Депай Мемфис наказан за толчок Мешер Андре
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Сьебатшё Теосон наказан за толчок Денайе Джейсон
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
43'
Сарр Исмаила сделал результативную передачу.
43'
Г О О О О Л - Сьебатшё Теосон изменил счет на табло!
43'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
43'
Сарр Исмаила из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
43'
42'
Фантастический гол, где все сам сделал Бен Арфа Хатем!
41'
Сарр Исмаила сделал результативную передачу.
41'
Г О О О О Л - Бен Арфа Хатем из команды Ренн переиграл вратаря дальним ударом!
41'
Буриго Бенжамен нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
39'
Траоре Бертран из команды Лион в офсайде
39'
Морель Жереми делает длинную передачу вперед
39'
38'
Депай Мемфис бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
38'
Судья сигнализирует, что Фекир Набиль из команды Лион поставил подножку. Пострадал Бенсебаини Рами
37'
Траоре Бертран из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
37'
Тете Кенни из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Гренье Клеман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
36'
Как он промахнулся? Сарр Исмаила имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
36'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Фекир Набиль из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
35'
34'
34'
33'
32'
31'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
30'
Траоре Бертран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
29'
29'
29'
Тете Кенни из команды Лион толкнул локтем оппонента. Это Бенсебаини Рами заработал фол
28'
Менди Ферлан наказан за толчок Сарр Исмаила
28'
28'
Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Менди Ферлан
26'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
26'
Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
26'
Судья сигнализирует, что Бен Арфа Хатем из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Траоре Бертран
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
25'
Бен Арфа Хатем наказан за толчок Фекир Набиль
24'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Шейх Пап наказан за толчок Сьебатшё Теосон
23'
23'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает неудачный навес.
21'
Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Менди Ферлан
21'
21'
Н'Домбеле Тангай получил травму и заменен. Шейх Пап выходит на поле.
20'
Траоре Амари из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
19'
19'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
18'
18'
17'
17'
Фекир Набиль не смог попасть в створ ударом издали
17'
Траоре Бертран из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
16'
Фекир Набиль бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
15'
Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Фекир Набиль
15'
15'
Буриго Бенжамен не смог попасть в створ ударом издали
15'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
14'
14'
13'
Хорошую попытку сделал Менди Ферлан. Удар в створ, но вратарь начеку
13'
Плохо сыграл Да Сильва Дамьен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
13'
12'
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
9'
9'
Н'Домбеле Тангай возвращается на поле.
9'
9'
Ох, нехорошо это выглядит. Н'Домбеле Тангай получил травму и медбригада забирает его с поля.
8'
Н'Домбеле Тангай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
7'
Матч возобновлен
6'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
5'
Опасность предотвращена - Мешер Андре из команды Ренн вступил в отбор удачно
5'
Траоре Бертран из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
5'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
5'
После дальнего удара, который нанес Траоре Бертран мяч отбит вратарем
4'
4'
4'
Траоре Бертран из команды Лион отправил кросс в штрафную...
3'
Фекир Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Отличные скиллы показывает Траоре Бертран, обводя своих соперников
3'
Траоре Бертран из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
3'
2'
2'
2'
Траоре Бертран из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
2'
Тете Кенни из команды Лион делает пас партнеру.
1'
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Лион начинает с центра поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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