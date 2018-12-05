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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 47278
Лион
0:2
Конец матча
Ренн
0'
0:1
41' Гол
Бен Арфа Хатем
0:2
43' Гол
Сьебатшё Теосон
61' Желтая карточка
Марсело Антонио
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 47278 болельщиков
94'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
93'
Удар от ворот произведет Ренн
93'
Депай Мемфис из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
92'
Лион контролирует мяч.
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Фекир Набиль
91'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Фекир Набиль
90'
Зеффан Мехди из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн делает пас партнеру.
89'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
89'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
89'
Зеффан Мехди из команды Ренн отдал передачу, которая была заблокирована.
Офсайд
88'
Дембеле Мусса I из команды Лион в офсайде
87'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Лион контролирует мяч.
86'
Удар от ворот произведет Лион
85'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
85'
Ауа Уссем из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
85'
Депай Мемфис из команды Лион делает пас партнеру.
85'
Депай Мемфис из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
85'
Лион начинает контратаку
85'
Ньянг М'Байе нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Траоре Амари из команды Ренн делает пас партнеру.
84'
Ренн контролирует мяч.
83'
Хорошую попытку сделал Фекир Набиль. Удар в створ, но вратарь начеку
83'
Траоре Бертран из команды Лион делает пас партнеру.
83'
Ньянг М'Байе из команды Ренн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
82'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Ренн начинает контратаку
82'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
82'
Траоре Бертран мяч отрикошетил от ворот
82'
Фекир Набиль из команды Лион делает передачу одноклубнику.
81'
Тете Кенни из команды Лион отправил кросс в штрафную...
81'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
80'
Фекир Набиль из команды Лион играет слишком грубо. Андре Бенжамин оказался на газоне.
80'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Траоре Бертран из команды Лион отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Офсайд
80'
Ньянг М'Байе из команды Ренн в офсайде
79'
Траоре Амари из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Тактическая замена. Буриго Бенжамен уходит с поля и его заменяет Дель Кастильо Ромен
78'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Тусар Люка из команды Лион делает передачу одноклубнику.
Угловой
78'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
78'
Тусар Люка бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
77'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Ауа Уссем из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Ауа Уссем нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Бенсебаини Рами получил травму и заменен. Зеффан Мехди выходит на поле.
75'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
75'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
75'
Ох, нехорошо это выглядит. Бенсебаини Рами получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
74'
Бенсебаини Рами на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Тактическая замена. Морель Жереми уходит с поля и его заменяет Дембеле Мусса I
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Фекир Набиль нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
73'
Менди Ферлан из команды Лион делает пас партнеру.
73'
Ауа Уссем из команды Лион делает пас партнеру.
72'
Лион контролирует мяч.
72'
Диалло Абдулайе взял и забрал мяч на выходе
72'
Тете Кенни из команды Лион отправил кросс в штрафную...
71'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Удар от ворот произведет Ренн
71'
ШАНС! Марсело Антонио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
71'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
70'
Андре Бенжамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Тете Кенни из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
70'
Менди Ферлан из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
69'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Удар от ворот произведет Лион
69'
Гренье Клеман решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
68'
Матч возобновлен
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
67'
Ауа Уссем из команды Лион опасно и грубо сыграл. Ньянг М'Байе пострадал.
67'
Буриго Бенжамен нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Ренн начинает контратаку
67'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Депай Мемфис из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
66'
Денайе Джейсон делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
66'
Ньянг М'Байе из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Тусар Люка пострадал.
65'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
65'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
65'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Марсело Антонио из команды Лион поставил подножку. Пострадал Ньянг М'Байе
Фол, нарушение
64'
Менди Ферлан из команды Лион опасно и грубо сыграл. Андре Бенжамин пострадал.
63'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
62'
Ньянг М'Байе из команды Ренн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
62'
Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Тактическая замена. Сьебатшё Теосон уходит с поля и его заменяет Ньянг М'Байе
Желтая карточка
61'
Марсело Антонио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Марсело Антонио из команды Лион поставил подножку. Пострадал Бен Арфа Хатем
61'
Траоре Бертран из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
Удар от ворот произведет Ренн
60'
ШАНС! Траоре Бертран нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Менди Ферлан из команды Лион делает пас партнеру.
60'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
59'
Сарр Исмаила из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
59'
Ренн начинает контратаку
Фол, нарушение
58'
Сьебатшё Теосон наказан за толчок Ауа Уссем
58'
Бен Арфа Хатем нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Диалло Абдулайе взял и забрал мяч на выходе
57'
Марсело Антонио из команды Лион нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
57'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
57'
Вратарь парирует удар, который нанес Фекир Набиль, и мяч снова в игре
57'
Депай Мемфис из команды Лион делает пас партнеру.
56'
Удар от ворот произведет Ренн
56'
Ауа Уссем не смог попасть в створ ударом издали
56'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Фекир Набиль из команды Лион отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
55'
Лион контролирует мяч.
54'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Матч возобновлен
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Морель Жереми из команды Лион поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
53'
Депай Мемфис из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Удар от ворот произведет Лион
Фол, нарушение
51'
Депай Мемфис из команды Лион опасно и грубо сыграл. Да Сильва Дамьен пострадал.
Фол, нарушение
51'
Тусар Люка наказан за толчок Буриго Бенжамен
Фол, нарушение
50'
Бен Арфа Хатем наказан за толчок Фекир Набиль
50'
Лион контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
49'
Удар от ворот произведет Лион
49'
Бенсебаини Рами из команды Ренн делает неудачный навес.
49'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Фекир Набиль из команды Лион отправил кросс в штрафную...
Угловой
48'
Фекир Набиль из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
48'
Бенсебаини Рами предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Тете Кенни из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
47'
Фекир Набиль наказан за толчок Сарр Исмаила
47'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Лион контролирует мяч.
46'
Тактическая замена. Шейх Пап уходит с поля и его заменяет Тусар Люка
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
48'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Траоре Бертран пробил чуть мимо штанги!
47'
Тете Кенни из команды Лион делает пас партнеру.
Фол, нарушение
46'
Депай Мемфис наказан за толчок Мешер Андре
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Фол, нарушение
46'
Сьебатшё Теосон наказан за толчок Денайе Джейсон
45'
Лион контролирует мяч.
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
43'
Сарр Исмаила сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Сьебатшё Теосон изменил счет на табло!
43'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
43'
Сарр Исмаила из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
43'
Ренн начинает контратаку
42'
Фантастический гол, где все сам сделал Бен Арфа Хатем!
41'
Сарр Исмаила сделал результативную передачу.
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Бен Арфа Хатем из команды Ренн переиграл вратаря дальним ударом!
41'
Буриго Бенжамен нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
39'
Траоре Бертран из команды Лион в офсайде
39'
Морель Жереми делает длинную передачу вперед
39'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Депай Мемфис бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Фекир Набиль из команды Лион поставил подножку. Пострадал Бенсебаини Рами
37'
Траоре Бертран из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Тете Кенни из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Гренье Клеман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Тете Кенни из команды Лион отправил кросс в штрафную...
36'
Удар от ворот произведет Лион
36'
Как он промахнулся? Сарр Исмаила имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
36'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Фекир Набиль из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Лион контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
35'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Лион контролирует мяч.
34'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Ренн контролирует мяч.
32'
Лион контролирует мяч.
31'
Ренн контролирует мяч.
31'
Лион контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
30'
Траоре Бертран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
29'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
29'
Тете Кенни из команды Лион толкнул локтем оппонента. Это Бенсебаини Рами заработал фол
Фол, нарушение
28'
Менди Ферлан наказан за толчок Сарр Исмаила
28'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Менди Ферлан
26'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
26'
Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Бен Арфа Хатем из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Траоре Бертран
25'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
25'
Бен Арфа Хатем наказан за толчок Фекир Набиль
24'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Шейх Пап наказан за толчок Сьебатшё Теосон
23'
Удар от ворот произведет Лион
23'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает неудачный навес.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Менди Ферлан
21'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Н'Домбеле Тангай получил травму и заменен. Шейх Пап выходит на поле.
20'
Траоре Амари из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
19'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
18'
Удар от ворот произведет Ренн
18'
Лион контролирует мяч.
17'
Удар от ворот произведет Ренн
17'
Фекир Набиль не смог попасть в створ ударом издали
17'
Траоре Бертран из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Фекир Набиль бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Фекир Набиль
15'
Удар от ворот произведет Лион
15'
Буриго Бенжамен не смог попасть в створ ударом издали
15'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
14'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Удар от ворот произведет Лион
13'
Хорошую попытку сделал Менди Ферлан. Удар в створ, но вратарь начеку
13'
Плохо сыграл Да Сильва Дамьен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
13'
Тете Кенни из команды Лион отправил кросс в штрафную...
12'
Лион контролирует мяч.
11'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Лион контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
9'
Удар от ворот произведет Лион
Травма, повреждение
9'
Н'Домбеле Тангай возвращается на поле.
9'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
9'
Ох, нехорошо это выглядит. Н'Домбеле Тангай получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
8'
Н'Домбеле Тангай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
7'
Матч возобновлен
6'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
5'
Опасность предотвращена - Мешер Андре из команды Ренн вступил в отбор удачно
5'
Траоре Бертран из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
5'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
5'
После дальнего удара, который нанес Траоре Бертран мяч отбит вратарем
4'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Траоре Бертран из команды Лион отправил кросс в штрафную...
3'
Фекир Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Отличные скиллы показывает Траоре Бертран, обводя своих соперников
3'
Траоре Бертран из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
3'
Лион контролирует мяч.
2'
Ренн контролирует мяч.
2'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Траоре Бертран из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
2'
Тете Кенни из команды Лион делает пас партнеру.
1'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Тете Кенни из команды Лион отправил кросс в штрафную...
1'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Лион начинает с центра поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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