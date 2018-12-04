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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Ницца
0:0
Конец матча
Анже
0'
8' Желтая карточка
Павлович Матео
36' Желтая карточка
Эрей Кристоф
60' Желтая карточка
Тамез Адриен
90' Желтая карточка
Лис-Мелу Пьерр
90' Красная карточка
Бютель Людовик
90'+8
Второй тайм
Свисток
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
98'
Сиприен Вилан бьет со штрафного в створ, но Сантамария Батист держит все под контролем
Фол, нарушение
97'
Лопес Кристиан наказан за толчок Лис-Мелу Пьерр
97'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
97'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
97'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
97'
Эрей Кристоф нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
96'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
95'
Сиприен Вилан пробил со штрафного прямо в стенку
92'
Боскальи Оливье из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
92'
Матч возобновлен
92'
УДАЛЕНИЕ! - Бютель Людовик удален за игру рукой
92'
После оценки ситуации рефери решает изменить карточку для Бютель Людовик
92'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
92'
Бютель Людовик задерживает мяч рукой
92'
Матч остановлен
92'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Капелле Пьеррик из команды Анже поставил подножку. Пострадал Аталь Юсеф
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Желтая карточка
90'
Лис-Мелу Пьерр получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
90'
Н'Дойе Шейк нарушает правила. Лис-Мелу Пьерр пострадал
90'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
90'
Удар от ворот произведет Анже
89'
Шанс! Эрей Кристоф из команды Ницца пробил головой, но мимо
89'
Сент-Максимин Аллан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Капелле Пьеррик задерживает мяч рукой
89'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Боскальи Оливье из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
88'
Ницца контролирует мяч.
88'
Ницца контролирует мяч.
87'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
87'
Бамба Абдулайе из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Анже контролирует мяч.
86'
Тактическая замена. Баокен Стефан уходит с поля и его заменяет Лопес Кристиан
Фол, нарушение
86'
Капелле Пьеррик из команды Анже играет слишком грубо. Эрей Кристоф оказался на газоне.
85'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
85'
Эрей Кристоф из команды Ницца наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
85'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца подал угловой справа.
85'
Кнепе-Ганаго Игнатиус нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
84'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Ницца контролирует мяч.
83'
Ницца контролирует мяч.
83'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Фюльжини Анжело
82'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Тэт Флавьен из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Анже начинает контратаку
82'
Отличные скиллы показывает Аталь Юсеф, обводя своих соперников
81'
Ницца контролирует мяч.
81'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Ницца контролирует мяч.
80'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
79'
Ницца контролирует мяч.
79'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Удар от ворот произведет Анже
78'
Кнепе-Ганаго Игнатиус из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
78'
Ницца контролирует мяч.
77'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Данте Бонфим получил травму и заменен. Боскальи Оливье выходит на поле.
76'
Матч возобновлен
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Тамез Адриен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Бамба Абдулайе
74'
Ницца контролирует мяч.
74'
Анже контролирует мяч.
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Мангани Томас из команды Анже поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
73'
Ницца контролирует мяч.
72'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Баокен Стефан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
72'
Анже контролирует мяч.
71'
Анже контролирует мяч.
71'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Тактическая замена. Рен-Аделед Жефф уходит с поля и его заменяет Мангани Томас
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
70'
Ницца контролирует мяч.
69'
Ницца контролирует мяч.
69'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Удар от ворот произведет Ницца
69'
Баокен Стефан из команды Анже навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
68'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
68'
Удар от ворот произведет Ницца
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Срарфи Бассем из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Рен-Аделед Жефф
Фол, нарушение
66'
Срарфи Бассем наказан за толчок Сантамария Батист
66'
Анже контролирует мяч.
66'
Ницца контролирует мяч.
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
65'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Тактическая замена. Балотелли Марио уходит с поля и его заменяет Кнепе-Ганаго Игнатиус
65'
Тактическая замена. Макенго Жан-Виктор уходит с поля и его заменяет Срарфи Бассем
64'
Хорошую попытку сделал Аталь Юсеф. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
Ницца контролирует мяч.
63'
Ницца контролирует мяч.
62'
Ницца контролирует мяч.
62'
Удар от ворот произведет Анже
62'
Шанс! Эрей Кристоф из команды Ницца пробил головой, но мимо
Угловой
62'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой слева.
61'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отдал передачу, которая была заблокирована.
61'
Ницца контролирует мяч.
Желтая карточка
60'
Тамез Адриен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Тамез Адриен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Н'Дойе Шейк
60'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
59'
Томас Ромен нарушает правила. Сиприен Вилан пострадал
Угловой
59'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
59'
Бенитес Вальтер отбил мяч на угловой после удара Тэт Флавьен из штрафной площади.
58'
Анже контролирует мяч.
58'
Балотелли Марио из команды Ницца в офсайде
58'
Аталь Юсеф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
57'
Удар от ворот произведет Ницца
57'
Бамба Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
57'
Павлович Матео нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Томас Ромен из команды Анже делает пас партнеру.
57'
Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
57'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Данте Бонфим из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Баокен Стефан
55'
Ницца контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
54'
Н'Дойе Шейк из команды Анже толкнул локтем оппонента. Это Бенитес Вальтер заработал фол
Угловой
54'
Капелле Пьеррик из команды Анже подал угловой справа.
54'
Сент-Максимин Аллан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
52'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца играет слишком грубо. Траоре Исмаэль оказался на газоне.
52'
Ницца контролирует мяч.
51'
Ницца контролирует мяч.
Фол, нарушение
51'
Баокен Стефан наказан за толчок Сарр Маланг
51'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
50'
Сиприен Вилан из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
50'
Павлович Матео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Балотелли Марио из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
50'
Ницца контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
49'
Сиприен Вилан пробует нанести удар издали, но Бютель Людовик держит все под контролем
49'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
48'
Ницца контролирует мяч.
48'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
48'
Ницца контролирует мяч.
47'
Бамба Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
46'
Анже контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Фол, нарушение
47'
Капелле Пьеррик наказан за толчок Аталь Юсеф
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
46'
Анже контролирует мяч.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Ницца контролирует мяч.
45'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
44'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
43'
Баокен Стефан наказан за толчок Эрей Кристоф
42'
Анже контролирует мяч.
42'
Ницца контролирует мяч.
41'
Анже контролирует мяч.
Фол, нарушение
41'
Траоре Исмаэль наказан за толчок Тамез Адриен
40'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Баокен Стефан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
40'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
39'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Ницца контролирует мяч.
38'
Тамез Адриен из команды Ницца сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
38'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
37'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже отправил кросс в штрафную...
37'
Анже контролирует мяч.
37'
Балотелли Марио пробует нанести удар издали, но Бютель Людовик держит все под контролем
37'
Ницца начинает контратаку
36'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
36'
Эрей Кристоф получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
36'
Эрей Кристоф из команды Ницца играет слишком грубо. Баокен Стефан оказался на газоне.
Фол, нарушение
35'
Баокен Стефан из команды Анже играет слишком грубо. Данте Бонфим оказался на газоне.
35'
Удар от ворот произведет Анже
35'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
34'
Ницца контролирует мяч.
34'
Удар от ворот произведет Ницца
33'
Анже контролирует мяч.
33'
Рен-Аделед Жефф нанес удар головой, но Бенитес Вальтер спокойно отбил мяч.
32'
Баокен Стефан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
32'
Анже контролирует мяч.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Макенго Жан-Виктор из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
31'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Сент-Максимин Аллан нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Ницца контролирует мяч.
30'
Ницца контролирует мяч.
30'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
29'
Бамба Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Анже начинает контратаку
29'
Удар от ворот произведет Ницца
28'
Как он промахнулся? Баокен Стефан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
28'
Тэт Флавьен из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Анже контролирует мяч.
27'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
26'
Анже контролирует мяч.
26'
Анже контролирует мяч.
25'
Удар от ворот произведет Анже
25'
ШАНС! Балотелли Марио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
24'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
24'
Тамез Адриен наказан за толчок Н'Дойе Шейк
24'
Удар от ворот произведет Анже
23'
Балотелли Марио из команды Ницца попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
23'
Сиприен Вилан из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Ницца контролирует мяч.
22'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
22'
Баокен Стефан из команды Анже в офсайде
22'
Анже контролирует мяч.
21'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Удар от ворот произведет Ницца
20'
Тэт Флавьен не смог попасть в створ ударом издали
20'
Анже контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
19'
Ницца контролирует мяч.
19'
Анже контролирует мяч.
18'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
О, нет. Из многообещающей позиции Балотелли Марио из команды Ницца наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
18'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
18'
Ницца контролирует мяч.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Н'Дойе Шейк из команды Анже поставил подножку. Пострадал Сарр Маланг
17'
Ницца контролирует мяч.
16'
Балотелли Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
15'
Ницца контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
14'
Ницца контролирует мяч.
14'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Ницца контролирует мяч.
13'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Рен-Аделед Жефф из команды Анже поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
12'
Сиприен Вилан из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Ницца контролирует мяч.
11'
Ницца контролирует мяч.
11'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
10'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
10'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
Угловой
10'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой слева.
9'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Балотелли Марио пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
8'
Павлович Матео получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
7'
Павлович Матео из команды Анже играет слишком грубо. Макенго Жан-Виктор оказался на газоне.
7'
Отличные скиллы показывает Макенго Жан-Виктор, обводя своих соперников
7'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Капелле Пьеррик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Эрей Кристоф из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
5'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 91%, [team2]: 9%.
4'
Ницца контролирует мяч.
4'
Ницца контролирует мяч.
3'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Удар от ворот произведет Анже
3'
Сиприен Вилан не смог попасть в створ ударом издали
3'
Макенго Жан-Виктор имел все шансы забить, но Бютель Людовик сделал отличный сейв!
2'
Траоре Исмаэль ошибается в защите.
2'
Аталь Юсеф из команды Ницца делает пас партнеру.
1'
Ницца контролирует мяч.
1'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Ницца начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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