Стадион: Альянц Ривьера
8' Желтая карточкаПавлович Матео
36' Желтая карточкаЭрей Кристоф
60' Желтая карточкаТамез Адриен
90' Желтая карточкаЛис-Мелу Пьерр
90' Красная карточкаБютель Людовик
Второй тайм
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
98'
Сиприен Вилан бьет со штрафного в створ, но Сантамария Батист держит все под контролем
97'
Лопес Кристиан наказан за толчок Лис-Мелу Пьерр
97'
97'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
97'
97'
Эрей Кристоф нанес удар, но тот был заблокирован.
96'
95'
Сиприен Вилан пробил со штрафного прямо в стенку
92'
Боскальи Оливье из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
92'
Матч возобновлен
92'
УДАЛЕНИЕ! - Бютель Людовик удален за игру рукой
92'
После оценки ситуации рефери решает изменить карточку для Бютель Людовик
92'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
92'
Бютель Людовик задерживает мяч рукой
92'
Матч остановлен
92'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Судья сигнализирует, что Капелле Пьеррик из команды Анже поставил подножку. Пострадал Аталь Юсеф
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Лис-Мелу Пьерр получил желтую карточку от судьи
90'
Н'Дойе Шейк нарушает правила. Лис-Мелу Пьерр пострадал
90'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
90'
89'
Шанс! Эрей Кристоф из команды Ницца пробил головой, но мимо
89'
Сент-Максимин Аллан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Капелле Пьеррик задерживает мяч рукой
89'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Боскальи Оливье из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
88'
88'
87'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
87'
Бамба Абдулайе из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
86'
Тактическая замена. Баокен Стефан уходит с поля и его заменяет Лопес Кристиан
86'
Капелле Пьеррик из команды Анже играет слишком грубо. Эрей Кристоф оказался на газоне.
85'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
85'
Эрей Кристоф из команды Ницца наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
85'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца подал угловой справа.
85'
Кнепе-Ганаго Игнатиус нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
84'
84'
83'
83'
83'
Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Фюльжини Анжело
82'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Тэт Флавьен из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Анже начинает контратаку
82'
Отличные скиллы показывает Аталь Юсеф, обводя своих соперников
81'
81'
80'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
79'
79'
79'
78'
78'
Кнепе-Ганаго Игнатиус из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
78'
77'
76'
Данте Бонфим получил травму и заменен. Боскальи Оливье выходит на поле.
76'
Матч возобновлен
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
75'
Судья сигнализирует, что Тамез Адриен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Бамба Абдулайе
74'
74'
73'
Судья сигнализирует, что Мангани Томас из команды Анже поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
73'
72'
72'
72'
71'
71'
71'
71'
Тактическая замена. Рен-Аделед Жефф уходит с поля и его заменяет Мангани Томас
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
70'
69'
69'
69'
69'
Баокен Стефан из команды Анже навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
68'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
68'
67'
Судья сигнализирует, что Срарфи Бассем из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Рен-Аделед Жефф
66'
Срарфи Бассем наказан за толчок Сантамария Батист
66'
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
65'
65'
Тактическая замена. Балотелли Марио уходит с поля и его заменяет Кнепе-Ганаго Игнатиус
65'
Тактическая замена. Макенго Жан-Виктор уходит с поля и его заменяет Срарфи Бассем
64'
Хорошую попытку сделал Аталь Юсеф. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
63'
62'
62'
62'
Шанс! Эрей Кристоф из команды Ницца пробил головой, но мимо
62'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой слева.
61'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отдал передачу, которая была заблокирована.
61'
60'
Тамез Адриен получил желтую карточку от судьи
60'
Судья сигнализирует, что Тамез Адриен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Н'Дойе Шейк
60'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
59'
Томас Ромен нарушает правила. Сиприен Вилан пострадал
59'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
59'
Бенитес Вальтер отбил мяч на угловой после удара Тэт Флавьен из штрафной площади.
58'
58'
Балотелли Марио из команды Ницца в офсайде
58'
Аталь Юсеф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
57'
57'
Бамба Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
57'
Павлович Матео нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Томас Ромен из команды Анже делает пас партнеру.
57'
57'
57'
56'
56'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Судья сигнализирует, что Данте Бонфим из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Баокен Стефан
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
54'
Н'Дойе Шейк из команды Анже толкнул локтем оппонента. Это Бенитес Вальтер заработал фол
54'
Капелле Пьеррик из команды Анже подал угловой справа.
54'
Сент-Максимин Аллан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
52'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца играет слишком грубо. Траоре Исмаэль оказался на газоне.
52'
51'
51'
Баокен Стефан наказан за толчок Сарр Маланг
51'
50'
Сиприен Вилан из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
50'
Павлович Матео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Балотелли Марио из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
49'
Сиприен Вилан пробует нанести удар издали, но Бютель Людовик держит все под контролем
49'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
48'
48'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
47'
Бамба Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
47'
Капелле Пьеррик наказан за толчок Аталь Юсеф
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
46'
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
44'
44'
43'
43'
Баокен Стефан наказан за толчок Эрей Кристоф
42'
42'
41'
41'
Траоре Исмаэль наказан за толчок Тамез Адриен
40'
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
39'
39'
38'
Тамез Адриен из команды Ницца сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
38'
38'
Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
37'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже отправил кросс в штрафную...
37'
37'
Балотелли Марио пробует нанести удар издали, но Бютель Людовик держит все под контролем
37'
Ницца начинает контратаку
36'
36'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Эрей Кристоф получил желтую карточку от судьи
36'
Эрей Кристоф из команды Ницца играет слишком грубо. Баокен Стефан оказался на газоне.
35'
Баокен Стефан из команды Анже играет слишком грубо. Данте Бонфим оказался на газоне.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
34'
34'
33'
33'
Рен-Аделед Жефф нанес удар головой, но Бенитес Вальтер спокойно отбил мяч.
32'
32'
32'
Судья сигнализирует, что Макенго Жан-Виктор из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
31'
31'
Сент-Максимин Аллан нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
29'
Бамба Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Анже начинает контратаку
29'
28'
Как он промахнулся? Баокен Стефан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
28'
Тэт Флавьен из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
27'
27'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
26'
26'
25'
25'
ШАНС! Балотелли Марио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
24'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Тамез Адриен наказан за толчок Н'Дойе Шейк
24'
23'
Балотелли Марио из команды Ницца попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
23'
Сиприен Вилан из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
22'
22'
Баокен Стефан из команды Анже в офсайде
22'
21'
21'
21'
20'
Тэт Флавьен не смог попасть в створ ударом издали
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
19'
19'
18'
18'
О, нет. Из многообещающей позиции Балотелли Марио из команды Ницца наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
18'
18'
17'
Судья сигнализирует, что Н'Дойе Шейк из команды Анже поставил подножку. Пострадал Сарр Маланг
17'
16'
Балотелли Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
14'
14'
14'
13'
12'
Судья сигнализирует, что Рен-Аделед Жефф из команды Анже поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
12'
Сиприен Вилан из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
11'
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
10'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой слева.
9'
9'
Балотелли Марио пробил со штрафного прямо в стенку
8'
Павлович Матео получил желтую карточку от судьи
7'
Павлович Матео из команды Анже играет слишком грубо. Макенго Жан-Виктор оказался на газоне.
7'
Отличные скиллы показывает Макенго Жан-Виктор, обводя своих соперников
7'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Капелле Пьеррик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Судья сигнализирует, что Эрей Кристоф из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 91%, [team2]: 9%.
4'
4'
3'
3'
3'
Сиприен Вилан не смог попасть в створ ударом издали
3'
Макенго Жан-Виктор имел все шансы забить, но Бютель Людовик сделал отличный сейв!
2'
Траоре Исмаэль ошибается в защите.
2'
Аталь Юсеф из команды Ницца делает пас партнеру.
1'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Ницца начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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